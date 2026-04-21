Un estudio reveló que solo el 19% de los empleados siente que posee las habilidades necesarias en un entorno laboral marcado por el auge de la IA

Accenture reveló que apenas el 19% de los empleados a nivel global considera que posee las habilidades necesarias para tener éxito en un entorno laboral atravesado por la inteligencia artificial (IA).

El informe, presentado en Buenos Aires, expone una brecha significativa entre las expectativas de las organizaciones y la preparación real de sus equipos, y destaca a un grupo de compañías denominadas Talent Reinventors, que logran capitalizar la IA para potenciar sus resultados y la experiencia de sus colaboradores.

Solo 2 de cada 10 empleados saben cómo usar correctamente la IA en el trabajo

El relevamiento, realizado entre 1.320 ejecutivos de alta dirección y 4.560 empleados de 20 industrias en 12 países, muestra que solo 18% de las organizaciones adopta el enfoque correcto respecto al talento y generación de valor real.

Estas empresas, según Accenture, incrementaron sus ventas 1,8% y sus ingresos 1,4% en 2025, además de multiplicar por seis las posibilidades de crear experiencias de calidad para sus colaboradores y por siete la capacidad de reforzar su cultura organizacional.

Georgina Barrán, líder de RRHH de Accenture en Argentina, explicó que la diferencia radica en un modelo de gestión que combina lo humano con la IA.

"Se trata de una estrategia que rediseña el trabajo y la fuerza laboral en torno a objetivos compartidos. La IA y los datos son el soporte, pero el propósito es profundamente humano: reinventar qué se hace y cómo se hace el trabajo, y ayudar a las personas a desarrollar sus carreras profesionales", argumentó.

El estudio identifica seis características clave de los Talent Reinventors:

claridad en la comunicación de objetivos

uso inteligente del tiempo mediante analítica avanzada

movilidad interna del talento

aprendizaje conjunto entre personas e inteligencia artificial

liderazgo disruptivo

experiencias personalizadas para cada empleado

En todos los casos, la IA se integra como herramienta para dar visibilidad sobre las habilidades, anticipar riesgos como el burnout, orientar trayectorias profesionales y personalizar el desarrollo.

Los datos son contundentes: solo el 18% de los empleados cree que sus líderes comunicaron claramente cómo la organización navegará el cambio en 2026, mientras que apenas 27% se siente cómodo delegando tareas a la IA.

En contraste, las compañías que aplican este modelo tienen 7,6 veces más probabilidades de asegurar que los empleados realicen un trabajo relevante y alineado con los objetivos de negocio, y 16,5 veces más probabilidades de contar con inventarios dinámicos de habilidades informados por IA.

El informe también advierte sobre la falta de movilidad interna en la mayoría de las organizaciones: el 69% aún depende de contrataciones externas y solo el 7% utiliza plataformas habilitadas por IA para impulsar estrategias de movilidad.

Los empleados, por su parte, remarcan que las trayectorias profesionales no están claras y que la formación específica para desarrollar habilidades futuras es la principal herramienta que podría acelerar sus carreras.