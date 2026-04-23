Lo que comenzó como una búsqueda de libertad y flexibilidad en el home office, hoy se volvió una necesidad de profesionalización y bienestar

El auge del trabajo independiente en Argentina redefinió la forma en que los freelancers y profesionales autónomos eligen sus espacios laborales.

Lo que comenzó como una búsqueda de libertad y flexibilidad en el home office, hoy se transforma en una necesidad de profesionalización y bienestar.

En este contexto, WeWork presentó un informe que revela cómo los coworkings se consolidan como la alternativa preferida para quienes buscan separar la vida personal de la profesional y potenciar su marca personal.

Efecto cowork: la tendencia de los freelancers que cambian la casa por la oficina

Según el estudio "Retos y perspectivas del trabajo: revelando las claves de la evolución laboral", realizado por WeWork junto a Michael Page, el 61% de los trabajadores argentinos reconoce que su esquema laboral impacta directamente en su salud mental.

La falta de límites claros entre hogar y trabajo llevó a muchos independientes a buscar espacios que les permitan concentrarse, organizar su agenda y reducir las distracciones domésticas.

Con casi 600 sedes a nivel global y medio millón de miembros, WeWork es una de las empresas de coworking más reconocidas, la cual ofrece oficinas privadas de dimensiones reducidas, diseñadas para quienes requieren máxima concentración sin renunciar al networking y a la comunidad corporativa.

Cada vez más freelancers abandonan el home office y prefieren trabajar en coworks

Estos espacios permiten recibir clientes y socios en un marco de seriedad y diseño moderno. Además, integran áreas de silencio y sectores verdes que favorecen la concentración y el bienestar, elementos cada vez más valorados en un mercado laboral que exige resiliencia y creatividad

Este modelo se alinea con otro dato clave: el 71% de los trabajadores prioriza la flexibilidad, lo que convierte a los coworkings en una solución que combina autonomía con estructura.

El informe "IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral", también elaborado por WeWork y Michael Page, muestra que el 61% de las personas afirma que los espacios físicos fortalecen las relaciones interpersonales, un aspecto fundamental para el crecimiento de cualquier profesional independiente.

En este sentido, los coworkings ofrecen infraestructura y un entorno que facilita la colaboración, el intercambio de ideas y la construcción de redes de contacto.

De acuerdo con datos del INDEC, dentro del segmento de trabajadores no asalariados, un 86,9% se desempeña por cuenta propia, lo que convierte a Argentina en un epicentro del talento freelance y emprendedor.

A esto se suma que el 72% de los trabajadores expresa el deseo de adoptar esquemas de nomadismo digital, tendencia que refuerza la necesidad de contar con espacios flexibles y adaptados a nuevas formas de trabajo.

Diego Kexel, gerente general de WeWork Latinoamérica, subrayó que "no se trata solo de un lugar donde estar, sino de una plataforma profesional que ofrece la infraestructura de primer nivel necesaria. El éxito del profesional independiente hoy radica en alinear su propósito con un entorno saludable y flexible".