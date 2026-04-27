Las principales universidades del mundo, como MIT y Yale, dictan estas capacitaciones gratuitamente para democratizar el acceso a la formación financiera

La demanda por cursos y carreras que ofrezcan programas de formación abarcativos para entender las nuevas dinámicas del mercado financiero se afianza en todo el mundo.

Este tipo de propuestas busca acercar herramientas de calidad a profesionales y estudiantes que desean mejorar sus conocimientos en ahorro, economía e inversiones sin necesidad de pagar un dólar.

Cursos gratuitos y online: 9 capacitaciones para aprender sobre finanzas en MIT o Yale

A continuación, una selección de nueve cursos gratuitos de alto nivel dictados por las principales universidades del mundo como MIT, Yale y Wharton, con el objetivo de democratizar el acceso a la formación financiera. La lista incluye algunas capacitaciones clave como:

Teoría de Finanzas I - Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Mercados Financieros - Yale University

Introducción a la Contabilidad Financiera - Wharton, de la University of Pennsylvania

Blockchain y Dinero - Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Dando Forma al Mundo Financiero , Blockchain y Dinero - Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Introducción a las Finanzas Corporativas , Capital Privado y Capital de Riesgo - Columbia University

Python y Estadística para Análisis Financiero - The Hong Kong University of Science and Technology

La Crisis Financiera Global - Yale University

Economía del Dinero y la Banca - Columbia University

Cada uno de estos programas permite auditar el contenido sin pagar la certificación y con acceso 100% online.

Además, los usuarios tienen la posibilidad de realizar las capacitaciones de forma asincrónica, es decir, a su propio ritmo, ya que las clases están pregrabadas y no son en vivo.

Los programas abarcan desde fundamentos clásicos de las finanzas corporativas hasta tópicos de vanguardia como blockchain y análisis de crisis financieras globales.

Universidades como MIT o Yale brindan cursos en distintas áreas financieras de forma gratuita

El acceso abierto a cursos de universidades de prestigio forma parte de una tendencia creciente hacia la educación online gratuita y masiva (MOOCs), que transformó la manera en que los profesionales se capacitan.

Plataformas como edX y Coursera, en alianza con instituciones académicas, permitieron que millones de personas en todo el mundo accedan a contenidos que antes estaban reservados a estudiantes presenciales de élite.