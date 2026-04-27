Las principales universidades del mundo, como MIT y Yale, dictan estas capacitaciones gratuitamente para democratizar el acceso a la formación financiera
27.04.2026 • 20:00hs • Capacitaciones 4.0
Capacitaciones 4.0
Cortos, online y certificados: 9 cursos gratuitos para aprender de finanzas en las principales universidades
La demanda por cursos y carreras que ofrezcan programas de formación abarcativos para entender las nuevas dinámicas del mercado financiero se afianza en todo el mundo.
Este tipo de propuestas busca acercar herramientas de calidad a profesionales y estudiantes que desean mejorar sus conocimientos en ahorro, economía e inversiones sin necesidad de pagar un dólar.
Cursos gratuitos y online: 9 capacitaciones para aprender sobre finanzas en MIT o Yale
A continuación, una selección de nueve cursos gratuitos de alto nivel dictados por las principales universidades del mundo como MIT, Yale y Wharton, con el objetivo de democratizar el acceso a la formación financiera. La lista incluye algunas capacitaciones clave como:
- Teoría de Finanzas I - Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Mercados Financieros - Yale University
- Introducción a la Contabilidad Financiera - Wharton, de la University of Pennsylvania
- Blockchain y Dinero - Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Dando Forma al Mundo Financiero, Blockchain y Dinero - Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Introducción a las Finanzas Corporativas, Capital Privado y Capital de Riesgo - Columbia University
- Python y Estadística para Análisis Financiero - The Hong Kong University of Science and Technology
- La Crisis Financiera Global - Yale University
- Economía del Dinero y la Banca - Columbia University
Cada uno de estos programas permite auditar el contenido sin pagar la certificación y con acceso 100% online.
Además, los usuarios tienen la posibilidad de realizar las capacitaciones de forma asincrónica, es decir, a su propio ritmo, ya que las clases están pregrabadas y no son en vivo.
Los programas abarcan desde fundamentos clásicos de las finanzas corporativas hasta tópicos de vanguardia como blockchain y análisis de crisis financieras globales.
Universidades como MIT o Yale brindan cursos en distintas áreas financieras de forma gratuita
El acceso abierto a cursos de universidades de prestigio forma parte de una tendencia creciente hacia la educación online gratuita y masiva (MOOCs), que transformó la manera en que los profesionales se capacitan.
Plataformas como edX y Coursera, en alianza con instituciones académicas, permitieron que millones de personas en todo el mundo accedan a contenidos que antes estaban reservados a estudiantes presenciales de élite.