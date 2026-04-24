Desde mayo destacan varios programas gratuitos, cortos y online, con certificación oficial y que prometen rápida salida laboral en áreas de alta demanda

Los cursos y carreras cortas se consolidan como una vía a mediano plazo para muchos argentinos que buscan cambiar de trabajo o conseguir uno.

Desde mayo destacan cuatro cursos gratuitos, cortos y online, con certificación oficial y que prometen una rápida salida laboral en áreas de alta demanda.

Cursos con salida laboral: 4 capacitaciones online para realizar desde mayo 2026

Estas capacitaciones buscan mejorar la empleabilidad en un mercado argentino marcado por la digitalización y la reconversión profesional.

Marketing Digital

Uno de los cursos más solicitados es el de Marketing Digital, que enseña a gestionar redes sociales, planificar campañas online, analizar métricas y aplicar técnicas de SEO.

La expansión de las redes sociales y la necesidad de las empresas de mantener presencia digital explican la alta demanda de estos perfiles.

Quienes completan esta formación, que se puede realizar en plataformas como Google Activate o Fundación Telecom, pueden desempeñarse en áreas de comunicación, ventas y gestión de marca, tanto en compañías como en proyectos independientes.

Programación e Informática

La capacitación en Programación e Informática continúa siendo central. Existen cursos que abarcan desde el manejo de herramientas básicas como Excel y PowerPoint hasta el desarrollo web, programación de software y bases de datos.

La demanda de profesionales en tecnologías de la información sigue creciendo, convirtiendo esta formación en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad laboral y mejores ingresos.

El programa Argentina Programa, impulsado por el Ministerio de Economía, es la referencia más importante en formación tecnológica gratuita, con cursos de desarrollo web full stack, ciencia de datos, IA y ciberseguridad. La UTN ofrece MOOCs gratuitos en Python, Data Science y gestión de proyectos ágiles, mientras que Codo a Codo también capacita en programación web y testing QA.

Energías Renovables

Los cursos de Energías Renovables representa una oportunidad vinculada a la transición energética impulsada por políticas públicas y privadas.

Los egresados pueden integrarse en proyectos relacionados con la instalación y mantenimiento de sistemas solares y eólicos, sectores que registran un crecimiento sostenido en Argentina y la región. La salida laboral es amplia, desde empresas de servicios hasta emprendimientos propios.

La Fundación YPF cuenta con un campus virtual gratuito con cursos de energías renovables, electricidad y automatización, todos con certificación oficial y orientados a la industria energética. Además, el programa CBA Me Capacita ofrece capacitaciones en energías renovables y eficiencia energética, con validez nacional y dictadas en modalidad en línea.

Logística y cadena de suministro

Las capacitaciones en Logística y Supply Chain son clave en sectores como comercio electrónico, retail y automotriz.

Los contenidos incluyen optimización de rutas, gestión de inventarios y planificación de distribución. La digitalización y la automatización ya impactan en esta área, generando demanda de perfiles híbridos capaces de integrar visión técnica y estratégica.

En el área de logística, CBA Me Capacita brinda cursos gratuitos en supply chain, distribución y gestión de inventarios, mientras que Aprender21 y programas articulados con universidades nacionales ofrecen capacitaciones en planificación de rutas y comercio exterior.

Estos cursos gratuitos, disponibles desde mayo, se dictan en modalidad online y con certificación oficial, lo que garantiza validez nacional y reconocimiento en el mercado laboral.