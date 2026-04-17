El programa tiene por objetivo capacitar para diseñar, implementar y evaluar rigurosamente estrategias de trading automatizado vía IA y machine learning

Tradespark, empresa dedicada a la transformación IT de los mercados de capitales, presenta en exclusiva la tercera edición de su Programa de Formación en Trading Algorítmico 2026.

Esta iniciativa tiene como propósito fundamental proporcionar una base sólida y conocimientos avanzados a asistentes con diversos niveles de experiencia previa, tanto en programación como en el ámbito de las finanzas.

Los participantes tendrán la oportunidad única de adquirir y consolidar nuevas competencias a través de una metodología eminentemente práctica. El programa incluye la realización de ejercicios, detallados estudios de casos y proyectos prácticos que simulan con gran precisión situaciones reales del mundo financiero.

La formación está dirigida específicamente a un amplio espectro de perfiles profesionales. Entre ellos se destacan profesionales en activo y estudiantes avanzados de finanzas interesados en el trading automatizado.

Objetivos clave: Python, IA y estrategias automatizadas en trading

El programa también resulta ideal para programadores, inversores y emprendedores que deseen explorar las crecientes oportunidades en el dinámico ámbito del trading algorítmico.

Los objetivos pedagógicos del curso son ambiciosos y están cuidadosamente diseñados para responder a las exigencias actuales del mercado global.

Nuevo programa de trading te ayuda a ordenar tus finanzas al aprender sobre IA y programación

Se busca desarrollar una comprensión profunda de los mecanismos que rigen los mercados financieros contemporáneos.

Asimismo, se fomenta activamente el pensamiento algorítmico y lógico aplicado a la toma de decisiones de inversión.

La incorporación de habilidades sólidas de programación utilizando Python es un pilar central de la cursada. Los alumnos aprenderán a diseñar, implementar y evaluar rigurosamente sus propias estrategias de trading automatizado

Además, el temario incluye la aplicación práctica de herramientas de inteligencia artificial y machine learning en contextos reales de mercado.

Estructura del programa: clases, módulos y trayectoria de Tradespark

Esta propuesta formativa de excelencia ya fue cursada y validada por más de 100 personas en sus exitosas ediciones anteriores.

El Programa de Formación en Trading Algorítmico 2026 consta de 5 módulos exhaustivos que se desarrollan a lo largo de 36 clases magistrales. El inicio de las actividades académicas está programado para el mes de abril de 2026.

Con una trayectoria ininterrumpida de más de 10 años en la industria fintech, Tradespark posee un know-how destacado. La empresa acompaña actualmente a más de 50 clientes institucionales de renombre, incluyendo bancos, casas de bolsa y sociedades gerentes de fondos.

Su labor principal consiste en asesorar y guiar a estas entidades en sus complejos procesos de evolución hacia mesas de dinero más eficientes y totalmente automatizadas.

Este recorrido implica el desarrollo e implementación constante de soluciones tecnológicas de vanguardia.

Formación de talento especializado para mesas de dinero modernas

Tradespark también se destaca por una transferencia constante de conocimientos e información crítica, contribuyendo significativamente a la profesionalización y transformación del ecosistema financiero regional.

A lo largo de este camino, los socios fundadores de la compañía, Juan Ignacio Bais (CEO) y Emilio Martinoia (Director de Innovación), advirtieron una creciente necesidad en el sector. Identificaron la urgencia de formar perfiles especializados que pudieran acompañar la rápida evolución de las mesas de dinero modernas.

En respuesta directa a esta demanda insatisfecha del mercado, impulsaron con determinación la creación de este programa educativo.

El objetivo estratégico es desarrollar talento humano altamente calificado y perfectamente alineado con las nuevas dinámicas del mercado financiero global.

En este contexto, el programa surge como una extensión natural del rol fundamental que Tradespark ocupa hoy en día dentro de la industria.

Sinergia con A3 Mercado: potenciando la inserción laboral en fintech

La compañía no solo actúa como un proveedor clave de tecnología, sino también como un impulsor decisivo del desarrollo de talento especializado.

La iniciativa educativa busca complementar de manera integral el servicio que la firma brinda habitualmente a sus clientes institucionales.

Se enfoca en la formación de perfiles clave para las mesas de dinero, cuya demanda es cada vez más alta en un entorno donde la automatización y la analítica avanzada ganan un protagonismo absoluto.

El programa se desarrolla en estrecha colaboración con A3, uno de los mercados financieros más grandes e importantes del país.

A3 brinda el espacio físico y el marco institucional necesario para potenciar este tipo de iniciativas de alto valor agregado.

Esta sinergia estratégica permitió consolidar una propuesta formativa robusta que ya cuenta con tres ediciones exitosas y más de 100 graduados.