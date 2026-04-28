SAP, una de las principales compañías globales en sistemas de gestión empresarial, crece en el país con nuevos casos de uso ligados a las últimas tendencias del sector: inteligencia artificial y soluciones en la nube de última generación.
Actualmente, SAP cuenta con más de 400 casos de uso en IA generativa y predictiva directamente integrada en sus soluciones cloud, así como 34 agentes Joule (su modelo insignia de IA) para automatizar flujos de trabajo complejos y ejecutar tareas de forma autónoma.
"La IA es lo más transformador que le ocurrió al software empresarial, pero la IA necesita al software tanto como el software a la IA", indica Claudia Boeri, presidente de la región Multi Country Latinoamérica y Caribe de SAP. "Los avances en razonamiento y agentes autónomos remodelarán todas las industrias, siempre que se sustenten en datos armonizados y controles claros", agrega.
Fernanda Pérez, gerente general de SAP Argentina, expresa que "la nube se volvió un aliado clave para pequeñas empresas, facilitando la adopción de soluciones con mayor agilidad. Un ejemplo local es la Asociación de Cooperativas Agrarias: casi 30 cooperativas ya incorporan nuestra plataforma en la nube privada, modernizando su gestión y fortaleciendo su competitividad".
En sintonía con estos datos, la compañía cuenta con búsquedas activas de talento especializado en las áreas mencionadas para afinar el desarrollo en materia de innovación para organizaciones.
SAP busca talento IT y contrata a 30 profesionales: las vacantes abiertas y sus requisitos
Actualmente, desde la firma confirman a iProUP que cuentan con cerca de 30 búsquedas abiertas para trabajar en distintas áreas organizativas.
SAP busca sumar alrededor de 30 profesionales IT a su equipo de trabajo
En esta oportunidad predominan los roles relacionados con el negocio, como comerciales y arquitecto de soluciones, así como otros con foco en inteligencia artificial. De acuerdo con la información disponible en el sitio oficial de SAP Careers, las vacantes son las siguientes:
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Partner Audit Director - Americas
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Solution Customer Success Manager for HCM SuccessFactors
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Digital Enterprise Architect Consultant
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SDH Commercial Business Partner - Global Commercial Finance (dos publicaciones)
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Digital Sales Development Associate
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Senior Legal Counsel
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Compliance/Forensic Auditor - Americas
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Senior Solution Sales Executive - SAP Concur | South America (Chile, Perú o Argentina)
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SAP BTP Architect with AI orientation
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SAP AI Engineering Architect
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SAP iXp Intern - Global Commercial Finance, Service Delivery Hub
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Partner Ecosystem Management - Infrastructure & Hyperscalers
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Territory Ecosystem Manager
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Senior Finance Specialist - Revenue Recognition
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SAP iXp Intern - Video Production, Content Creation, and Internal Communications
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SAP iXp Intern - Account Profiling
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CFA Senior Agentic AI Product Owner - People Solutions, People & Organization Growth
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Sales Account Executive Expert - Install Base Corporate Segment
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SAP iXp Intern - SBN Collections LAC & Brazil
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SAP iXp Intern - Order to Invoice Cloud, Software & Support LAC South
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Senior Tax Compliance Specialist (Global Accounting, Reporting and Tax)
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Client Delivery Manager
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Project Senior Consultant
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Solution Advisor Expert - Finance & Spend Management
Los requisitos varían de acuerdo a cada rol, pero no se limitan al dominio técnico. Fundamentalmente, se valoran cuestiones clave como:
- Capacidad de adaptarse a contextos cambiantes
- Trabajo colaborativo
- Aprendizaje constante
"En términos generales, quienes logran demostrar competencias en resolución de problemas, pensamiento lógico y creatividad cuentan con mayores oportunidades de inserción y crecimiento en el mercado laboral, tanto a nivel local como global", sostienen desde SAP a este medio.
SAP incorpora talento: beneficios que ofrece a colaboradores
Consultados sobre el paquete de beneficios, describen que se trata de uno "muy abarcativo" que busca "acompañar a los colaboradores y a sus familias por igual".
"En primer lugar, ofrecemos un esquema de trabajo híbrido, que permite combinar la presencialidad con el trabajo remoto. Además, disponemos del Programa de Asistencia al Empleado (PAE), que brinda apoyo jurídico, psicológico y financiero, incluyendo sesiones de counseling para los empleados y su grupo familiar directo", precisan.
"Todos nuestros colaboradores cuentan con estacionamiento gratuito y acceso a encuentros informativos sobre temas relevantes como manejo del estrés, impuesto a las ganancias, tabaquismo y primeros auxilios, entre otros. También ofrecemos programas de descuentos en distintas categorías, como alimentos, educación, electrodomésticos, artículos de limpieza y perfumería", añaden.
En cuanto a beneficios para las familias, cuentan con licencias inclusivas y lactarios, entre otros. En el área de salud y bienestar, brindan servicios médico clínico y de nutrición. "Buscamos que cada persona que forme parte de la compañía se sienta respaldada, cuidada y con herramientas para crecer tanto en lo profesional como en lo personal", resumen.
Toda la información ampliada y requisitos sobre las vacantes actuales se encuentran en el enlace: SAP Jobs in Buenos Aires.