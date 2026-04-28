La empresa, que ya cuenta con más de 400 casos de uso de IA integrados en sus soluciones en la nube, afianza su equipo de trabajo con búsquedas activas

SAP, una de las principales compañías globales en sistemas de gestión empresarial, crece en el país con nuevos casos de uso ligados a las últimas tendencias del sector: inteligencia artificial y soluciones en la nube de última generación.

Actualmente, SAP cuenta con más de 400 casos de uso en IA generativa y predictiva directamente integrada en sus soluciones cloud, así como 34 agentes Joule (su modelo insignia de IA) para automatizar flujos de trabajo complejos y ejecutar tareas de forma autónoma.

"La IA es lo más transformador que le ocurrió al software empresarial, pero la IA necesita al software tanto como el software a la IA", indica Claudia Boeri, presidente de la región Multi Country Latinoamérica y Caribe de SAP. "Los avances en razonamiento y agentes autónomos remodelarán todas las industrias, siempre que se sustenten en datos armonizados y controles claros", agrega.

Fernanda Pérez, gerente general de SAP Argentina, expresa que "la nube se volvió un aliado clave para pequeñas empresas, facilitando la adopción de soluciones con mayor agilidad. Un ejemplo local es la Asociación de Cooperativas Agrarias: casi 30 cooperativas ya incorporan nuestra plataforma en la nube privada, modernizando su gestión y fortaleciendo su competitividad".

En sintonía con estos datos, la compañía cuenta con búsquedas activas de talento especializado en las áreas mencionadas para afinar el desarrollo en materia de innovación para organizaciones.

SAP busca talento IT y contrata a 30 profesionales: las vacantes abiertas y sus requisitos

Actualmente, desde la firma confirman a iProUP que cuentan con cerca de 30 búsquedas abiertas para trabajar en distintas áreas organizativas.

SAP busca sumar alrededor de 30 profesionales IT a su equipo de trabajo

En esta oportunidad predominan los roles relacionados con el negocio, como comerciales y arquitecto de soluciones, así como otros con foco en inteligencia artificial. De acuerdo con la información disponible en el sitio oficial de SAP Careers, las vacantes son las siguientes:

Partner Audit Director - Americas

Solution Customer Success Manager for HCM SuccessFactors

Digital Enterprise Architect Consultant

SDH Commercial Business Partner - Global Commercial Finance (dos publicaciones)

Digital Sales Development Associate

Senior Legal Counsel

Compliance/Forensic Auditor - Americas

Senior Solution Sales Executive - SAP Concur | South America (Chile, Perú o Argentina)

SAP BTP Architect with AI orientation

SAP AI Engineering Architect

SAP iXp Intern - Global Commercial Finance, Service Delivery Hub

Partner Ecosystem Management - Infrastructure & Hyperscalers

Territory Ecosystem Manager

Senior Finance Specialist - Revenue Recognition

SAP iXp Intern - Video Production, Content Creation, and Internal Communications

SAP iXp Intern - Account Profiling

CFA Senior Agentic AI Product Owner - People Solutions, People & Organization Growth

Sales Account Executive Expert - Install Base Corporate Segment

SAP iXp Intern - SBN Collections LAC & Brazil

SAP iXp Intern - Order to Invoice Cloud, Software & Support LAC South

Senior Tax Compliance Specialist (Global Accounting, Reporting and Tax)

Client Delivery Manager

Project Senior Consultant

Solution Advisor Expert - Finance & Spend Management

Los requisitos varían de acuerdo a cada rol, pero no se limitan al dominio técnico. Fundamentalmente, se valoran cuestiones clave como:

Capacidad de adaptarse a contextos cambiantes

Trabajo colaborativo

Aprendizaje constante

"En términos generales, quienes logran demostrar competencias en resolución de problemas, pensamiento lógico y creatividad cuentan con mayores oportunidades de inserción y crecimiento en el mercado laboral, tanto a nivel local como global", sostienen desde SAP a este medio.

SAP incorpora talento: beneficios que ofrece a colaboradores

Consultados sobre el paquete de beneficios, describen que se trata de uno "muy abarcativo" que busca "acompañar a los colaboradores y a sus familias por igual".

"En primer lugar, ofrecemos un esquema de trabajo híbrido, que permite combinar la presencialidad con el trabajo remoto. Además, disponemos del Programa de Asistencia al Empleado (PAE), que brinda apoyo jurídico, psicológico y financiero, incluyendo sesiones de counseling para los empleados y su grupo familiar directo", precisan.

"Todos nuestros colaboradores cuentan con estacionamiento gratuito y acceso a encuentros informativos sobre temas relevantes como manejo del estrés, impuesto a las ganancias, tabaquismo y primeros auxilios, entre otros. También ofrecemos programas de descuentos en distintas categorías, como alimentos, educación, electrodomésticos, artículos de limpieza y perfumería", añaden.

En cuanto a beneficios para las familias, cuentan con licencias inclusivas y lactarios, entre otros. En el área de salud y bienestar, brindan servicios médico clínico y de nutrición. "Buscamos que cada persona que forme parte de la compañía se sienta respaldada, cuidada y con herramientas para crecer tanto en lo profesional como en lo personal", resumen.

Toda la información ampliada y requisitos sobre las vacantes actuales se encuentran en el enlace: SAP Jobs in Buenos Aires.