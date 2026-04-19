El CEO de Mercado Libre habló del impacto de la inteligencia artificial y reveló las habilidades más demandadas en el nuevo mundo laboral

A más de dos décadas de haberse graduado, Ariel Szarfsztejn regresó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para brindar una charla motivacional en el cierre de EconTech, realizado el jueves 16 de abril.

El actual CEO de Mercado Libre, empresa fundada por Marcos Galperin, es economista egresado de la UBA, cuenta con un posgrado en Stanford y desarrolló una destacada carrera corporativa que lo llevó a asumir ese rol a comienzos de este año.

Durante su exposición, repasó su trayectoria profesional, analizó los cambios que introdujo la inteligencia artificial en el mundo laboral y detalló las habilidades que hoy buscan las empresas en los candidatos.

De Recursos Humanos a liderar Mercado Libre: la historia de Ariel Szarfsztejn

El actual CEO de Mercado Libre recordó que eligió Ciencias Económicas en la UBA por su nivel académico, aunque aclaró que nunca ejerció como economista en su carrera profesional posterior.

En sus primeros pasos laborales, comenzó en Recursos Humanos de Citibank y luego pasó a un laboratorio en convocatoria, donde asumió el liderazgo de un equipo de aproximadamente 20 personas siendo muy joven.

"Ahí me di cuenta de que me gustaba resolver problemas y gestionar equipos. Apliqué para trabajar en la consultora Boston Consulting Group; después me fui a estudiar a Stanford, y trabajé en Despegar, donde me metí de lleno en la tecnología".

"Liderar hoy Mercado Libre es como estar en Disney, y es resultado de una secuencia de aciertos, errores y de lo que aprendí de ellos. Una de las claves fue haber trabajado de consultor. Eso me dio gimnasia para abordar problemas complejos en distintos sectores: bancos, consumo masivo y gobierno".

"Me gusta ponerme desafíos y aprender. En Mercado Libre logramos en muy poco tiempo pasar de un sistema en el que no tocábamos una caja y todos los envíos se hacían por correo, a tener un sistema de logística propio", destacó.

Según explicó, ese cambio fue determinante para poder enfrentar los desafíos posteriores dentro de la compañía, en un contexto de crecimiento sostenido y transformación operativa constante dentro del negocio.

Actualmente, la empresa cuenta con 120.000 empleados y millones de vendedores, compradores y usuarios de servicios financieros, y cada decisión impacta directamente en sus vidas dentro de un ecosistema digital en expansión.

El CEO de Mercado Libre revela las habilidades clave en la era de la IA

El CEO de Mercado Libre afirmó que "la inteligencia artificial ya está transformando la forma en la que trabajamos y vivimos. Hoy nuestros 20.000 desarrolladores usan IA para escribir código. Y en la vida cotidiana, sin ser programadores, podemos usar la IA para hacer cosas."

En relación con el futuro del empleo, advirtió que la capacidad de vincularse o no con estas herramientas será determinante para el desarrollo profesional dentro de un mercado laboral cada vez más atravesado por la tecnología.

Además, enumeró como competencias centrales el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la curiosidad y el aprendizaje constante, junto con la capacidad de relacionarse con otros y manejar herramientas tecnológicas en distintos entornos laborales.

"No sé si habrá que estudiar más matemática o más filosofía. Pero sí creo que tener curiosidad y ganas de aprender serán fundamentales", concluyó al reflexionar sobre las habilidades necesarias para adaptarse al nuevo contexto.

Cerrando su intervención expresó su agradecimiento a la universidad pública por la formación recibida a lo largo de su carrera profesional y el impacto que tuvo en su desarrollo dentro del mundo corporativo.

Finalmente, aconsejó a los futuros profesionales "abrazar las oportunidades laborales que se presentan, salir de la zona de confort, quejarse menos y resolver más; adoptando mentalidad de protagonista en lugar de víctima".