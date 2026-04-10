La educación y la capacitación deberán enfocarse en desarrollar competencias que permitan a los trabajadores mantenerse relevantes en el mercado laboral

Bill Gates, el magnate cofundador de Microsoft, advirtió que, pese al avance acelerado de la inteligencia artificial (IA), ciertos trabajos seguirán siendo irremplazables.

En su postura, la educación y la capacitación deberán enfocarse en desarrollar competencias que permitan a los trabajadores mantenerse relevantes en un mercado laboral en constante transformación.

Los 3 empleos que la IA no podrá sustituir, según Bill Gates

Según el multimillonario, las áreas vinculadas al desarrollo de software, la investigación científica y la industria energética mantendrán su valor porque requieren cuestiones clave como:

supervisión humana

pensamiento crítico

experiencia práctica

Gates detalló que la automatización redefine el mercado laboral global y precisó que muchas tareas rutinarias serán absorbidas por la IA.

Sin embargo, subrayó que existen sectores donde la intervención humana es indispensable. "La supervisión, el pensamiento crítico y la experiencia práctica son atributos que la IA no puede replicar", enfatizó.

Para Gates, el desafío no es resistirse a la IA, sino adaptarse y potenciar las habilidades humanas que la tecnología no puede reemplazar.

Bill Gates reveló la única profesión que la inteligencia artificial no podrá reemplazar

De acuerdo con el empresario, los empleos vinculados al desarrollo de software se mantendrán como relevantes, ya que la programación requiere creatividad y capacidad de resolución de problemas que van más allá de la ejecución automática.

La investigación científica también se mantendrá como un campo irremplazable, dado que la generación de hipótesis, la interpretación de resultados y la innovación dependen de la mirada humana.

Finalmente, la industria energética es otro sector que sobrevivirá al avance de la IA, porque combina conocimientos técnicos con decisiones estratégicas de gran impacto social y ambiental.

El mensaje de Gates se dio en un debate creciente sobre el futuro del empleo. El Foro Económico Mundial ya anticipó que millones de puestos de trabajo desaparecerán en la próxima década por efecto de la automatización, aunque también se crearán nuevas oportunidades.

En este escenario, la advertencia del empresario apunta a la necesidad de formar profesionales capaces de aportar creatividad, pensamiento crítico y capacidad de invención.