Mientras Reforma Laboral acaba de entrar en vigencia y el presidente Javier Milei impulsa la libertad de empresa para las plataformas de reparto como Pedidos Ya, Rappi y Mercado Libre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Akel Kicillof, enviará en los próximos días a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley de contrarreforma laboral.

El proyecto de Kicillof creará por ley un registro de prestadores de las apps al que deberán sujetarse las plataformas, y las obligará a cumplir condiciones acordes al "trabajo decente" que se discute en la OIT en este momento a para este grupo de trabajadores.

Cómo es la contrarreforma laboral de Kicillof

"El proyecto de ley impulsa la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial para trabajadores y trabajadoras que desarrollan tareas mediante plataformas digitales, con el objetivo de garantizar condiciones de trabajo decente en una modalidad en permanente crecimiento", indican a iProUP desde el Ministerio de Trabajo bonaerense que encabeza Walter Correa.

"La iniciativa propone facilitar el acceso a derechos, servicios de emergencia, información y herramientas de protección, mediante una intervención transversal del Estado provincial en ejercicio de su poder de policía laboral", agregan.

"En consonancia con los debates promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente en la economía de plataformas, la propuesta articula seguridad, salud, transparencia y fiscalización, incorporando herramientas tecnológicas acordes a la dinámica del sector y estableciendo un piso mínimo de protección frente a los riesgos propios de la actividad, especialmente la siniestralidad vial", explican.

A continuación, los puntos principales del proyecto bonaerense:

1. Creación del plan integral

Marco de acción transversal entre múltiples ministerios para garantizar acceso a seguridad, salud y servicios, con enfoque no punitivo basado en el acompañamiento y la presencia del Estado.

2. Autoridad de aplicación y mesa de coordinación

El Ministerio de Trabajo coordinará una Mesa Interministerial con Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno para diseñar políticas públicas ajustadas a las necesidades reales del sector.

3. Desarrollo de una app propia

Creación de una aplicación móvil -compatible con herramientas como Cuenta DNI- que permita registro ágil, acceso a servicios y construcción de políticas basadas en datos dinámicos y reales.

4. Botones de emergencia

La app incluirá un "botón de pánico" para alertar a fuerzas de seguridad y un "botón de emergencia en salud" para asistencia inmediata ante accidentes en la vía pública.

5. Registro de trabajadores

Creación de un registro en el ámbito del Ministerio de Trabajo, con inscripción ágil a través de la app para mejorar la planificación estatal.

6. Transparencia de datos por las empresas

Obligación de informar cantidad de trabajadores, situación laboral, promedio de horas e ingresos medios, garantizando mayor transparencia de la actividad.

7. Seguro obligatorio de accidentes

Las plataformas deberán contratar, a su exclusivo cargo, un seguro que cubra muerte accidental, invalidez y asistencia médica/farmacéutica durante jornada y trayecto.

8. Inspección en tiendas invisibles

Fortalecimiento de controles en centros de distribución y almacenamiento, con georreferenciación de puntos para asegurar condiciones dignas tanto para trabajadores internos como para repartidores.

9. Creación de paradores y espacios físicos

Exigencia de instalación de espacios con condiciones mínimas de higiene, descanso, agua potable y resguardo seguro de herramientas, en coordinación con municipios.

10. Beneficios y descuentos

A través de la app y en convenio con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, acceso a descuentos en repuestos, lubricantes y elementos de seguridad, fortaleciendo la capacidad operativa de los trabajadores.

Qué exige a las apps la reforma de Milei

Son obligaciones específicas de las plataformas tecnológicas:

Brindar a los repartidores independientes la información necesaria a efectos que pueda aceptar o rechazar el transporte y/o entrega requerido por un usuario

requerido por un usuario Respetar la libertad de conexión del repartidor independiente

Ofrecer información vinculada a la normativa en seguridad vial y a la prestación del servicio.

y a la prestación del servicio. Facilitar el acceso a los elementos de seguridad vial aplicables según el tipo de vehículo.

Contar con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos

para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos Arbitrar los medios para que los repartidores independientes tengan instancias de atención a través de operadores y/o recepcionistas, en la cual puedan obtener justificaciones respecto a las decisiones que afecten su operatoria con las plataformas.

En cambio, el repartidor queda a cargo de su propia seguridad y bienestar, ya que está obligado;

Estar inscripto debidamente ante las autoridades fiscales correspondientes

correspondientes Cumplir con todas sus obligaciones tributarias y de seguridad social

Hacer los pagos de los aportes respectivos a través de lo que tendrán acceso a todas las prestaciones sociales y un seguro de salud

Qué se discute en la OIT sobre "trabajo decente" en las apps

Laura Giménez, ejecutiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) y representante empresaria de Argentina ante la OIT, comenta en el evento anual de Recursos Humanos del Estudio Marval que "la discusión sobre la regulación laboral de los prestadores de plataformas viene con un grado inusual de falta de acuerdo".

Los países europeos legislan para las plataformas con estricto apego a la relación de dependencia absoluta, mientras que en países de Sudamérica se trata de una necesidad social que soluciona problemas estructurales de desempleo, por lo que los gobiernos dan mayor libertad a las empresas.

"El Consejo de Administración de la OIT decidió avanzar en una norma internacional que se discute durante un ciclo de dos años. El año pasado fue el primer periodo de debate y se espera que este año se adopte un instrumento que combine un convenio (tratado internacional vinculante) y una recomendación", señala Giménez, pero aclara que "una vez adoptado, cada país tiene la potestad soberana de ratificarlo o no para incorporarlo a su derecho nacional".

"Durante el primer año de debate, el progreso fue inusualmente lento, alcanzando consenso solo en 10% del texto propuesto, centrado principalmente en el ámbito de aplicación. Se definió que el proyecto tendrá un alcance muy amplio, abarcando desde servicios de telemedicina y turismo hasta el transporte de mercaderías", relata.

En este sentido, afirma que "dado este amplio espectro, la norma se perfila como un 'convenio de principios' fundamentales del derecho laboral y el 'trabajo decente'".

"Para la OIT, el trabajo decente implica el respeto a los derechos fundamentales y el acceso a la seguridad social, pero Argentina llega al segundo año de discusión con un mensaje claro: no se puede regular a todas las plataformas por igual", remarca.

Y resalta que "el enfoque argentino defiende modelos que reconozcan el acceso a la seguridad social, como seguros de accidentes personales, sin perder la naturaleza del trabajo independiente", resalta.

"Las discusiones finales están previstas para realizarse del 1 al 12 de junio. El objetivo es lograr un consenso entre gobiernos, empleadores y trabajadores para que la norma sea una herramienta útil para el sistema productivo y no un impedimento para el crecimiento económico, especialmente en las economías emergentes donde las plataformas cumplen una función social y laboral crítica", concluye Giménez.