La estrategia apunta a concentrar recursos en talento altamente especializado mientras reduce costos en divisiones que no lograron la rentabilidad esperada

Meta, el gigante global de redes sociales, ofrece sueldos de hasta u$s450.000 anuales a ingenieros de inteligencia artificial (IA), después de haber realizado recortes masivos en 2025 que afectaron a cientos de empleados en áreas tradicionales como el metaverso y la realidad virtual.

La estrategia de Mark Zuckerberg apunta a concentrar recursos en talento altamente especializado, mientras reduce costos en divisiones que no lograron la rentabilidad esperada.

Meta paga sueldos de USD 450.000 tras los despidos masivos de 2025

En 2025, la empresa protagonizó uno de los ajustes más drásticos en Silicon Valley. La compañía eliminó cientos de puestos en California y redujo hasta un 30% el presupuesto de su división de metaverso, afectando proyectos como Horizon Worlds.

Este último recorte se concretó como parte de un reconocimiento de que la apuesta por mundos virtuales no estaba generando los resultados esperados.

Mientras recortaba personal en áreas tradicionales, Meta lanzó una campaña global de contratación para captar ingenieros de software e investigadores en inteligencia artificial, ofreciendo salarios que alcanzan los u$s450.000 anuales.

El objetivo es posicionarse como líder en el desarrollo de modelos de IA generativa y sistemas de recomendación, en un contexto donde la competencia con Google, Microsoft y OpenAI se intensifica.

Meta recortó el 30% de su plantilla global para optimizar recursos hacia la inteligencia artificial

La decisión de pagar cifras récord a perfiles tecnológicos de élite contrasta con la reducción de puestos en áreas menos estratégicas.

Meta replica así un patrón común en el sector: despidos masivos en divisiones de bajo rendimiento y salarios millonarios para especialistas en IA, considerados clave para el futuro de la compañía.