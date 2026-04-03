Meta eliminó el título universitario como requisito para empleos en IA e ingeniería. Zuckerberg prioriza portafolio y experiencia sobre el diploma

Meta eliminó el requisito de título universitario para múltiples posiciones técnicas, priorizando la experiencia práctica y los proyectos demostrables como principales credenciales de acceso a la compañía dirigida por Mark Zuckerberg.

La empresa busca incorporar talento en ingeniería, machine learning y sistemas, donde el portafolio reemplaza al diploma como sello de confianza.

El cambio responde tanto a la aceleración tecnológica como al creciente desfase entre los planes de estudio universitarios y las demandas del mercado.

Qué habilidades busca Meta por encima del título universitario

La política de contratación distingue por área: los roles de investigación científica avanzada siguen requiriendo doctorado, pero en la ingeniería aplicada alcanza con tener proyectos públicos, colaboraciones relevantes o repositorios demostrables.

Los anuncios de empleo ya lo reflejan formalmente: el requisito figura como "licenciatura o experiencia práctica equivalente", una fórmula que habilita a candidatos sin paso por la universidad.

Cómo postularse a los empleos de Meta sin título

La empresa habilitó un canal directo en su página oficial para candidatos con o sin título universitario. Los pasos son simples:

Ingresar a la sección Jobs de la página oficial de Meta

de la página oficial de Meta Filtrar por roles de ingeniería de software o técnico de IA

Revisar requisitos y presentar portafolio con resultados tangibles

Qué piensa Zuckerberg sobre la universidad

En una entrevista en el podcast This Past Weekend with Theo Von, el fundador de Facebook (él mismo desertor universitario) fue directo: la universidad "no prepara a la gente para los trabajos que necesitan en la actualidad".

También abordó el peso de la deuda estudiantil en Estados Unidos: "El hecho de que la universidad sea tan cara para tanta gente y luego, te gradúas y estás endeudado, es un problema grande", afirmó.

Zuckerberg sí reconoció el valor social de la experiencia universitaria (la formación de equipos y relaciones personales), e incluso destacó que su paso por Harvard fue clave en su propia historia. Pero cuestionó que ese camino sea el adecuado para todos los perfiles.