Guía de supervivencia profesional: los perfiles más buscados en Argentina, desde ingenieros con IA hasta los "vitales" de la logística y la salud.

Elegir qué estudiar en este 2026 dejó de ser una decisión puramente vocacional. Hoy, el tablero se mueve bajo la presión de un mercado laboral que no solo muta de piel, sino que lo hace a una velocidad que muchas veces supera la de los planes de estudio tradicionales.

La digitalización total de la economía y el desembarco masivo de la inteligencia artificial terminaron de alterar la demanda de talento en casi todos los rincones del sector productivo.

Frente a este escenario, la búsqueda de información por parte de estudiantes y profesionales se volvió mucho más pragmática. Ya no se trata solo de "qué me gusta", sino de cuántas puertas se abren al terminar la cursada y qué nivel salarial permite proyectar el futuro.

Según el experto en educación Jaime Robledo, esta transformación es profunda: "Vimos el fin de la carrera lineal. El título universitario es el punto de partida, pero la capacidad de hibridar conocimientos es lo que realmente define la empleabilidad (como un médico que entiende de análisis de datos o un abogado que domina contratos inteligentes)".

Un reciente relevamiento de Randstad le puso números a esta realidad e identificó las disciplinas que lograron surfear mejor la ola de la transformación en Argentina.

Ingeniería: el "comodín" de lujo de la industria

Las distintas ramas de la ingeniería se mantienen firmes en la cima de los perfiles con empleo asegurado. La capacidad para optimizar procesos y gestionar proyectos complejos sigue siendo el "oro" que buscan las empresas, aunque ahora con un requisito extra: la alfabetización digital avanzada.

Las compañías valoran hoy, más que nunca, a los profesionales que traen consigo habilidades en IA aplicada. En el mercado local, esto se traduce en sueldos que reflejan esa escasez:

Ingeniero con conocimientos en IA : entre $1.900.000 y $3.600.000 brutos

: entre $1.900.000 y $3.600.000 brutos Ingeniero Industrial Junior : ronda los $2.000.000 a $2.500.000

: ronda los $2.000.000 a $2.500.000 Perfiles Senior: alcanzan sin sobresaltos los $4.500.000

El código sigue mandando: Programación y Datos

El desarrollo de software no perdió un gramo de su atractivo, a pesar de los temores iniciales sobre la automatización del código. Al contrario, la necesidad de "traductores" de tecnología impulsó los salarios a niveles competitivos desde el primer día.

Un desarrollador junior inicia su camino con ingresos de entre $2.200.000 y $3.500.000, mientras que aquellos especialistas en Big Data que ya cuentan con un recorrido sólido superan los $5.500.000. En este ecosistema, el análisis de datos se convirtió en el timón de las decisiones estratégicas de las marcas.

Marketing y negocios: del "vender" al "posicionar"

El auge del comercio electrónico forzó a las empresas a buscar especialistas capaces de dominar el algoritmo. Los expertos en SEO, analítica web y estrategias de conversión ya no son una necesidad básica de cualquier pyme o multinacional.

En este sector, un analista de comunicaciones puede percibir entre $2.500.000 y $3.500.000 mensuales, mientras que los especialistas en SEO o SEM se mueven en un rango de $1.500.000 a $2.500.000. Para los negocios digitales en su conjunto, los puestos senior llegan a los $3.400.000.

Logística, energía y salud: los pilares de la economía real

No todo el crecimiento laboral fue intangible. Hay sectores tradicionales que, lejos de estancarse, cobraron una relevancia vital.

Logística : El motor del e-commerce. Quienes gestionan el almacenamiento y la última milla de distribución son hoy piezas clave. Un gerente senior en esta área puede alcanzar los $7.000.000 mensuales.

: El motor del e-commerce. Quienes gestionan el almacenamiento y la última milla de distribución son hoy piezas clave. Un gerente senior en esta área puede alcanzar los $7.000.000 mensuales. Energías renovables: La transición hacia modelos sostenibles disparó la demanda de ingenieros especializados en eficiencia energética. Un senior en este campo supera los $4.500.000.

Salud: La necesidad de personal calificado es una constante. Enfermería sigue teniendo una de las tasas de empleabilidad más altas del país, con salarios que escalan de $1.300.000 a $2.300.000.

Sobre este último punto, Jaime Robledo aporta una reflexión necesaria: "Aunque la IA pueda diagnosticar con precisión, la enfermería y las áreas de cuidado representan ese 'último kilómetro' de humanidad que la tecnología no pudo replicar. Son las carreras que sostuvieron el tejido social".

Finanzas y fintech: navegar en la volatilidad

En una economía como la argentina, saber gestionar riesgos y activos es una habilidad que cotiza al alza. Los economistas y especialistas en finanzas encontraron un nuevo campo de juego en el mundo fintech y blockchain.

Los sueldos en este sector son, quizás, los que muestran la brecha más amplia: un perfil junior comienza en los $1.800.000, pero las posiciones gerenciales en firmas de alto nivel pueden perforar el techo de los $11.000.000.

Para Jaime Robledo, la clave de este año no es solo lo que se sabe, sino lo que se está dispuesto a aprender: "La "aprendibilidad" (learnability) es la nueva moneda de cambio. El mercado laboral de 2026 premia a quien sabe reinventarse. Las carreras con mayor proyección ya no son cajas cerradas, sino procesos en constante actualización".