Tras una votación ajustada, el oficialismo avanzó con la modernización laboral. Detalles del fin de las multas, impacto en trabajadores actuales y futuros

La madrugada del jueves trajo consigo un cambio de paradigma para el empleo en la Argentina. Con la media sanción en el Senado, el proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo comienza a materializarse.

Las empresas y empleados deberán ahora planificar bajo nuevas reglas de juego que priorizan la flexibilidad y la previsibilidad: el ministro Federico Sturzenegger ya había adelantado que estos cambios no distinguirían entre "viejos" y "nuevos" contratos, afectando la forma en que se extinguirán los vínculos vigentes.

Los 4 pilares que transforman las relaciones laborales en Argentina

Fraccionamiento de vacaciones: La ley actual es rígida sobre cómo deben tomarse los días de descanso. El nuevo proyecto permite que, de común acuerdo entre las partes, las vacaciones se puedan fraccionar en períodos más cortos a lo largo del año, adaptándose a las necesidades de la empresa y del trabajador

El "Banco de Horas": Es quizás el punto más disruptivo. Las empresas podrán crear sistemas donde las horas trabajadas en exceso durante picos de demanda no se paguen necesariamente como extras, sino que se compensen con francos o jornadas más cortas en momentos de baja actividad.

Indemnizaciones y Fondo de Cese: Se abre la puerta para que los sindicatos y cámaras empresarias acuerden en sus convenios la creación de un sistema de "Fondo de Cese" (estilo UOCRA). Además, se confirmó que el cálculo indemnizatorio excluirá el aguinaldo, premios y bonos, tomando solo la remuneración mensual base

Fin de las multas por informalidad: Se eliminan las sanciones por falta de registro o registro deficiente, buscando incentivar el blanqueo mediante un esquema de regularización de deudas de seguridad social para las empresas

Qué pasa con el período de prueba

El período de prueba, que hoy es de tres meses, se extenderá a seis meses de manera general y podrá llegar a ocho meses o un año en pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Con la media sanción bajo el brazo, el oficialismo espera que Diputados convierta el proyecto en ley antes de que finalice febrero. Para el trabajador de a pie, la clave estará en la reglamentación y en cómo cada gremio adapte estas herramientas en las próximas paritarias.