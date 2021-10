Esta financiera permitirá a sus empleados trabajar de forma remota un mes entero al año

Se trata de American Express, la cual planea implementar medidas en lo referido a la flexibilización del trabajo, ante los cambios de paradigma del mismo

El mundo del trabajo cambia. A pasos agigantados. Entre la digitalización, los nuevos puestos y los esquemas mixtos de trabajo, se vive un cambio de paradigma en el ámbito laboral que modificó los esquemas conocidos.

Pero algo es seguro; en muchos casos, este cambio en la modalidad de trabajo llegó para quedarse, y cada vez más, depende de cada empresa en como seguir a partir de ahora.

Por ejemplo, American Express permitirá a sus empleados trabajar desde donde quieran al menos cuatro semanas al año como parte de la iniciativa de la empresa para ofrecer una mayor flexibilidad incluso después de que la pandemia ceda.

De esta forma, AmEx dividirá a los empleados en tres grupos: híbrido, presencial o totalmente virtual, según el director ejecutivo, Steve Squeri, en un memorando al personal este lunes. "Una "gran mayoría" de trabajadores probablemente trabajará en horarios híbridos, y un 80% de los empleados expresaron que les gustaría volver a la oficina al menos una parte del tiempo", detalló.

"Esperamos que la mayoría de los colegas híbridos estén en la oficina dos días a la semana en promedio y puedan trabajar desde casa los otros días", remarcó el ejecutivo. "También esperamos que los equipos dentro de una unidad de negocio determinen sus horarios y definan los días comunes en los que están juntos como equipo", agregó.

En linea con estas medidas, AmEx incluirá una política de "trabajar desde cualquier lugar" que permite a todos los empleados tener la oportunidad de trabajar hasta cuatro semanas calendario al año desde un lugar que no sea su lugar de trabajo principal, "durante las cuales no tengan que ir a la oficina". La firma aclaró que dichas semanas no tienen que tomarse de forma consecutiva necesariamente.

American Express permitirá a todos los empleados trabajar hasta cuatro semanas calendario al año desde un lugar que no sea su lugar de trabajo principal

El gigante de tarjetas de crédito adopta politícas de trabajo remoto a largo plazo a diferencia de la mayoría de las empresas estadounidenses, que se encuentran ávidos por llenar las oficinas un año y medio después de enviar a la gran mayoría de los empleados a casa ante las medidas de aislamiento por la pandemia.

Para los empleados residentes en EE.UU., Reino Unido y Alemania, el nuevo modelo de AmEx no entrará en vigencia hasta enero próximo por lo menos. Otros mercados, por su parte, harán su transición según las condiciones sanitarias y regulaciones locales.

De acuerdo al memorando, los empleados de la categoría presencial trabajarían desde la oficina entre cuatro y cinco días a la semana. La designación probablemente se aplicará a un "porcentaje relativamente pequeño" de los trabajadores de AmEx, como seguridad o ciertas funciones de operaciones de instalaciones.

En una encuesta que llevó a cabo la multinacion financiera a comienzos de año, alrededor de una quinta parte del personal le dijo a AmEx, con sede en Nueva York, que le gustaría trabajar de forma completamente remota.

"Nuestra experiencia durante los últimos 18 meses respalda nuestra decisión de incorporar una designación completamente virtual que más colegas podrán aprovechar en el futuro", sintetizó su CEO.

AmEx seguirá apostando en gran medida al trabajo virtual

¿Que es el Low Touch Economy?

A un año y medio del comienzo de la pandemia, las grandes empresas, así como las pymes se tuvieron que adaptar a los nuevos desafíos. Entre ellos, el incursionar entre un modelo mixto, es decir, mitad remoto, mitad en la oficina.

Uno de los grandes cambios es el denominado Low Touch Economy, que trata de priorizar el distanciamiento social, las restricciones de movilidad y hasta el estilo de convivencia social.

Diego Ortega, vicepresidente de Pullmen, le cuenta a iProUP que en la Argentina la pandemia fue muy impactante. "Hasta las empresas grandes no estaban preparadas para la digitalización, pero después de un año, que fue de adaptación forzosa las empresas ya saben cuáles son las habilidades que necesitan para los nuevos empleados que se estén incorporando", remarcó.

Ortega añade que "esto tiene que ver con que todavía no hay empresas que estén 100% trabajando desde sus oficinas, salvo las esenciales, los supermercados". Y añade: "en otras el trabajo es mixto y está claro que se necesita gente que tenga muy claro cómo plantearse objetivos y cumplirlos. Más allá de horarios de trabajo y herramientas".

Esquemas mixtos parecen ser la clave

Ortega hace referencia, a que durante el año pasado se debieron sortear una gran cantidad de obstáculos. Y así como las empresas debieron cambiar sus parámetros, adaptando espacios y herramientas de trabajo, los trabajadores también debieron modificar sus habilidades, y reforzar las denominadas soft skill, (o habilidades blandas) como: formas de relacionarse, relación e inteligencia emocional de la vida diaria.

"La gente tiene que hacer uso de sus propias herramientas, un lugar tranquilo donde trabajar, su computadora, su teléfono. Lo necesario es tener la adaptación del candidato que marca la diferencia, que se pueda ser tan eficiente en tu casa como en la oficina. Ahora todo se basa por objetivos, ya no se trabaja por horario. Las estructuras que eran tan rígidas ahora son completamente flexibles", enumera.