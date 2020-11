El cambio es ahora: cómo hacer para reconvertirse, tener un mejor sueldo y volcarse a la economía digital

Cuáles son las fortalezas y capacidades a desarrollar para darle a la carrera una nueva identidad y aprovechar el buen momento de las nuevas tecnologías

Dicen que a los 40 años muchos profesionales se replantean su carrera: qué nuevo enfoque pueden darle y si están yendo por el camino deseado. Hoy, en un escenario atravesado por una pandemia y con una acelerada transformación digital, ese cuestionamiento llega mucho antes.

Es más, un talento que quiera mantener su empleabilidad deberá preservar su espíritu de aprendizaje continuo, y si lo orienta hacia habilidades vinculadas al sector de la Economía del Conocimiento (que deberá complementar con las blandas), mucho mejor.

Al pensar cómo reconvertirse, y buscando darle a la carrera una mejor salida laboral, la gran mayoría de profesionales sigue de cerca los cursos y temas asociados a esa rama de actividad. No obstante. elegir a qué dedicarse en los próximos años implica mucho más que evaluar qué necesitará el mercado.

"Hay que tener autoconocimiento: qué habilidades mías quedarán obsoletas y qué tecnología ayudará a eficientizar mis tareas, conocer qué valor agregado puedo brindar y que todavía es irremplazable", explica a iProUP María José Cier, socia de Bond Talent.

Y completa: "Cuando uno quiere reconvertirse, lo primero que debe hacer es entender el mapa, pero eso debe empezar de adentro hacia afuera: no se hace al revés".

En esta línea de pensamiento, Juan Galo Martínez Nigro, CEO de Readiness, sostiene: "Primero hay que identificar las fortalezas propias, luego definir en qué tipo de compañía se quiere participar y, por último, evaluar aquellas habilidades que se poseen y las que no, para así poder capacitarse".

"Hay que tener en cuenta que los profesionales saben que reconvertirse es necesario, pero aún les cuesta mucho encarar esa tarea. Las personas nos aferramos a lo conocido para, desde el pasado, definir el futuro. Pero no es real, porque no lo controlamos", completa Martínez Nigro.

El tema no es tanto qué necesitará el mercado en cuanto a soluciones tecnológicas, sino poder dar cuenta de qué quiere cada uno hacer y con qué fortalezas cuenta. Caso contrario, dicen los expertos, aunque se posean los conocimientos se estará condenado a fracasar porque se aburrirá rápido, tendrá una alta rotación de puestos y no generará vínculo con las culturas de las organizaciones en las que se desempeñe.

"Para comenzar a desarrollarse en el área están, por supuesto,las carreras de grado. Pero también hay cursos disponibles para autodidactas, que no requieren de formación previa y son una buena puerta de entrada para quienes no quieren comenzar una carrera de grado", observa a iProUP Miguel Terlizzi, presidente de HuCap.

Para capacitarse, hay muchas instituciones académicas de enorme prestigio como MIT, Harvard o fundaciones como la de Bill Gates que ofrecen cursos gratuitos.

"Hay que investigar y aprovechar las becas, ya que muchas empresas y fundaciones destinan fondos para capacitar profesionales", suma Terlizzi.

Acercar las partes

Para Roberto Manguel, Managing Director de Experis Argentina, parte del secreto de reconvertir a más talentos está en la metodología de low code. Es decir, entornos de programación con interfaces gráficas que evitan el uso de código.

"Es una puerta de doble circulación, en la que la Industria del Conocimiento se acerca a quienes no eran de ese sector y viceversa, porque mediante herramientas de uso simple pueden empezar a crear soluciones para sus áreas", explica a iProUP.

"Todas las carreras tenderán a volcarse hacia la tecnología. Las técnicas desde ya, y las que vienen de otras ramas se irán fusionando. Por ejemplo, un consultor puede estudiar el lenguaje Python para crear modelos con algoritmos", cuenta Manguel.

"Poco a poco se está viendo la inserción de perfiles en estas temáticas, en las relacionadas con el manejo de proyectos. Es y será un valor agregado para las organizaciones contar con personas que tengan este conocimiento, pues es aplicable a varios aspectos profesionales", analiza a iProUP Yeryé Bermúdez, gerente de la División Technology de Adecco Argentina.

Según el ejecutivo, quien quiera reconvertirse deberá "empezar por cursos introductorios sobre cómo funciona el mundo tecnológico en general, nociones de programación o Engineering Management, en caso que se desee un puesto de jefatura o mando medio".

El fenómeno que avanza es el del aprendizaje permanente según afirman los expertos

"Este fenómeno que avanza indefectiblemente impone la necesidad de hacer evolucionar las instituciones y sistemas educativos hacia un modelo de aprendizaje permanente, en que la habilidad de desaprender es parte importante de la ecuación", detalla a iProUP Alejandro Servide, Director de Professionals y RPO de Randstad Argentina.

En este sentido, Servide agrega. "Hoy, los empleadores prestan más atención a la capacidad de aprender de un candidato y su flexibilidad para adaptarse a los cambios, que a sus logros y listados en un CV".

A su vez, los expertos resaltan la importancia cada vez mayor de que los talentos no solo tengan habilidades técnicas, sino también blandas, que le suman a la innovación el factor humano, el costado creativo y empático. Todos repiten que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés.

"Son muchas las skills blandas que pueden transformarse en el pasaporte al mundo tecnológico, sin requerir desarrollar habilidades técnicas de IT", asegura a iProUP Mauro Lestrange, Managing Partner de High Flow - Grupo DNA.

Según el experto, "las empresas digitales necesitan profesionales que tengan un set de competencias particular y definidas". Añade que "entre las más destacadas están autoconocimiento, la capacidad de aprendizaje y para dar y recibir feedback frecuentemente, animarse a experimentar, tener mentalidad de crecimiento, ser un jugador de equipo y fomentar el ambiente positivo".

Primeros pasos

Cada vez más profesionales apuestan por el mercado tecnológico por su salida laboral, pero no saben hacia qué rama orientarse.

"Tenemos una escasez de programadores preocupante, pues la demanda supera por lejos la oferta. Iría por los siguientes lenguajes: Python, Java y JavaScript", dice a iProUP Luis Garay, gerente de Nucleus.

En cuanto a los posgrados, afirma: "Los que están en alza son Inteligencia Artificial, Big Data y Blockchain. A su vez, las especialidades más requeridas son Ciberseguridad, Computación en la Nube e Internet de las Cosas".

"La que sabemos que tendrá una demanda asegurada por la próxima década es la carrera de desarrollador de aplicaciones para móviles, Internet o la nube", añade Garay.

El sector tecnología es uno de los que posee más escasez de profesionales. Y también los mejores sueldos

Marcela Lomba, directora de Eveil, se pregunta qué significa hoy estudiar una carrera. "Ya no es posible pensarla como sinónimo de carrera universitaria, es decir, algo que uno estudia y luego aplica el resto de su vida", afirma a iProUP.

Y añade: "Se sabe que nos reinventaremos muchas veces en la vida. Por ende, las carreras tradicionales dejarán de existir, no porque no tengan perfil tecnológico, sino porque se va a reformular toda la matriz educativa universitaria".

"Los empleos del futuro ya están aquí y no hay aún carreras que preparen para ellos. Quienes los desempeñan tienen grados universitarios de lo más diversos, pero agregaron formación adicional en cursos no universitarios, lo aprendieron on the job o por su cuenta", explica Lomba.

En su visión, "las empresas más innovadoras están buscando precisamente perfiles diversos, heterodoxos, gente que provenga de distintas disciplinas y abierta a la innovación".

Juan Gabriele, director de Talento y Desarrollo Organizacional de Veritran, afirma a iProUP que "el mercado IT en Argentina viene creciendo de manera sostenida hace más de dos décadas, con grandes casas de estudio y muy buenos profesionales de tecnología".

Y asegura que está abierto para todos. "Es un sector atractivo que dejó de ser para un grupo muy reducido de la población. Lo digital es una constante en nuestras vidas y despierta un creciente interés a la hora de elegir un recorrido profesional".