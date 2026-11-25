El dólar cripto subió más que el oficial en noviembre y USDT alcanzó nuevos máximos. Qué explica la presión sobre los dólares digitales.

Argentina lidera la adopción cripto en LatAm; stablecoins trascienden el ahorro y se usan en tesorería corporativa.

Stablecoins como USDT son una alternativa para dolarizar ahorros y operar 24 horas, ganando terreno frente al peso argentino.

El dólar cripto subió 8,2% en noviembre, más del doble que el oficial (4,5%), confirmándose como termómetro de tensión cambiaria.

El dólar cripto se convirtió en uno de los principales termómetros de la tensión cambiaria, que vuelve a poner en primer plano a USDT, el dólar digital de Tether, como una alternativa para quienes buscan dolarizar sus ahorros y operar fuera del horario bancario.

Los registros de noviembre muestran una diferencia significativa entre ambos mercados:

El oficial pasó de aproximadamente $ 1.560 al comienzo del mes a $1.630 el 25 de noviembre , según las cotizaciones del Banco Nación

, según las cotizaciones del Banco Nación En paralelo, el dólar cripto pasó de $1.642,43 a $1.777,74, según el panel de CriptoYa

Esto representa un incremento del 8,2% del dólar cripto frente al 4,5% del tipo de cambio oficial. Según Criptoya, en algunas plataformas rozó los $2.000, como se ve a continuación:

Precios de los dólares cripto en las principales exchanges argentinas (crédito: Criptoya.com)

La diferencia también se observa frente a otras referencias cambiarias. El dólar blue, el MEP y el contado con liquidación (CCL) registraron movimientos importantes durante noviembre, en una jornada marcada por nuevas subas del mayorista y del minorista. El 25 de noviembre, el mayorista superó los $1.600 y el dólar oficial vendedor llegó a $1.630 en el Banco Nación.

En ese escenario, las stablecoins volvieron a captar la atención de ahorristas, empresas e inversores que siguen de cerca la evolución del peso. La cotización de USDT permite observar en tiempo real cuánto están dispuestos a pagar los usuarios por acceder a dólares digitales.

Por qué el dólar cripto sube más que el dólar oficial

La cotización de USDT responde a una dinámica diferente de la del dólar que venden los bancos. Mientras el tipo de cambio oficial está condicionado por el funcionamiento del mercado cambiario regulado, el dólar cripto surge de las operaciones entre compradores y vendedores de activos digitales.

En este mercado intervienen tanto ahorristas particulares como empresas, profesionales que cobran desde el exterior, inversores y operadores que necesitan mover fondos entre distintas plataformas.

La oferta y la demanda son determinantes. Cuando aumenta la cantidad de personas que busca dolarizarse mediante stablecoins, los compradores pueden presionar las cotizaciones al alza. En cambio, cuando los usuarios necesitan vender sus dólares digitales para obtener pesos, puede incrementarse la oferta y moderarse el precio.

El dólar cripto suele seguir al CCL, que es el tipo de cambio utilizado por las exchanges para comprar stock en el exterior. Esta estabilidad puede responder a que el mercado local tiene suficiente inventario de dólares digitales y que la relación oferta-demanda por el momento no se desbalancea con respecto a días previos.

Sin embargo, esa relación puede cambiar rápidamente ante movimientos bruscos del mercado. Al operar las 24 horas, incluso durante fines de semana y feriados, las stablecoins pueden reflejar cambios en las expectativas cambiarias antes de que reabran los mercados tradicionales.

Por eso, el dólar cripto también funciona como una referencia para anticipar posibles movimientos de los otros tipos de cambio, aunque no necesariamente predice su comportamiento.

USDT gana terreno en Argentina: por qué crece el uso del dólar digital

La expansión del dólar cripto no responde exclusivamente a la búsqueda de cobertura frente a una eventual devaluación. También refleja un cambio en los hábitos financieros de los argentinos, que incorporaron las stablecoins a sus operaciones cotidianas.

Según datos de Chainalysis publicados en octubre por iProUP, Argentina registró u$s88.500 millones de actividad cripto entre julio de 2025 y junio de 2026, un crecimiento interanual del 15,3%. El avance superó el promedio latinoamericano del 9,8% y consolidó al país como el segundo mercado regional por volumen.

Otro indicador relevante es que la cantidad de billeteras atribuidas a Argentina con al menos u$s10.000 en stablecoins aumentó 82% desde julio de 2024. El dato refleja que los dólares digitales también ganan presencia entre usuarios con saldos importantes.

La utilización de estos activos, además, empieza a trascender el ahorro individual. Un informe de OpenTrade publicado por iProUP identificó un cambio de manos en el mercado: las stablecoins dejaron de ser solamente una herramienta para proteger los ingresos familiares y comenzaron a ganar espacio en la tesorería corporativa.

Los pagos internacionales, las nóminas de trabajadores remotos y la administración de fondos en diferentes países aparecen entre los principales casos de uso. En América Latina, las operaciones con stablecoins alcanzaron u$s324.000 millones durante 2025, con un crecimiento del 89%.