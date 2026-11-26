Las inversiones de Tether en el país y la región incluyen billeteras, bancos digitales y fintech de pagos que buscan llevar USDT a la vida cotidiana

La estrategia de Tether busca ampliar el uso del dólar digital USDT en la región, ofreciendo una alternativa a la inflación.

Empresas argentinas como Lemon, Ualá y Belo recibieron u$s48,5 millones del total, sumando a la expansión de USDT.

Tether invirtió más de u$s86 millones en ocho empresas de América Latina en 2026, con Argentina como principal destino.

Tether, la emisora de USDT, invirtió más de u$s86 millones en ocho empresas de América Latina durante 2026 y profundiza su expansión en la región. La Argentina fue el principal destino: tres compañías locales recibieron u$s48,5 millones.

La operación más reciente fue en Lemon, el pasado miércoles 25 de noviembre. Marcelo Cavazzoli, fundador y CEO de la fintech, precisó que el paquete es de u$s14,5 millones: u$s5 millones en capital y u$s9,5 millones en incentivos para desarrollar productos en conjunto.

La meta es ampliar el uso de USDT y XAUT, el oro tokenizado de Tether, entre sus 4,5 millones de clientes, según la fintech.

En julio, Ualá confirmó un aporte de u$s20 millones de Tether. Fue parte de su ronda de u$s197 millones liderada por Allianz X, que valuó al banco digital en u$s3.200 millones. Ualá tiene más de 11 millones de clientes y licencias bancarias en Argentina, México y Colombia.

Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, aclaró en diálogo con Bloomberg que "Tether participa únicamente como inversor financiero". También dijo que, por la regulación en Argentina y México, no habrá integración de stablecoins.

A fines de abril, Tether lideró la Serie A de u$s14 millones de Belo, billetera fundada en Buenos Aires en 2021. En la ronda también participaron Titan Fund, The Venture City, Mindset Ventures y G2.

La empresa apunta a México, Chile, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay. "Esta ronda no se trata de mantener el negocio. Se trata de escalarlo", remarcó Manuel Beaudroit, CEO de Belo, en el comunicado.

Fuera de la Argentina, Brasil sumó unos u$s35 millones de Tether en 2026, en dos compañías.

El 7 de julio, Tether anunció u$s20 millones, unos R$100 millones, para Mercado Bitcoin, plataforma cripto con 4,5 millones de usuarios. El aporte fue el primer cierre de una Serie C que también suma a los fundadores y a SoftBank.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, señaló que la misión de la compañía es "construir una infraestructura financiera abierta, accesible y eficiente para el mundo".

El 16 de noviembre, Tether Capital, su brazo de inversiones, aportó u$s15 millones y lideró la Serie C de R$172 millones de Nomad. La fintech de cuentas en dólares quedó valuada en R$4.000 millones. Tether y Nomad evalúan sumar USDT y XAUT a la plataforma.

En Colombia, Tether lideró en septiembre la ronda semilla de u$s3 millones de Plenti, junto a Verda Ventures. Plenti es una fintech de Medellín con más de 150.000 usuarios y prepara su llegada a Perú y Bolivia.

En octubre llegaron dos apuestas tempranas. La primera fue la ronda presemilla de Peso, fintech boliviana que ya permite pagar con USDT en la app Yango y busca expandirse a la Argentina, Brasil y Colombia. La segunda fue la ronda semilla de EFY Finance, que tiene licencia de proveedor de activos digitales en El Salvador y liquida pagos a cuentas locales en 17 países.

Alejandro Terán, CEO y cofundador de Peso, explicó que los latinoamericanos ya usan USDT y que "lo que faltaba era la infraestructura para gastarlo en la vida cotidiana sin fricciones". EFY Finance opera en Bolivia, Colombia, México, El Salvador, Panamá y Ecuador. En el comunicado de esa inversión, Ardoino definió al dólar como "un salvavidas frente a la inflación y los controles de capital" en América Latina.

El hilo común de estas inversiones es el dólar digital. Tether invierte en plataformas para ahorrar, pagar, invertir o enviar dólares, donde USDT puede ganar uso cotidiano. Tras invertir en Lemon, Ardoino sostuvo que USDT "ya no es solo una forma de proteger los ahorros".

La expansión regional no empezó este año. En abril de 2025, Tether tomó cerca del 70% de Adecoagro, el grupo agroindustrial con operaciones en Argentina, Brasil y Uruguay. Ese mismo año invirtió también en la chilena Orionx y en la brasileña Parfin.

En qué empresas de Argentina y América Latina invirtió Tether en 2026 y cuánto

Las ocho empresas latinoamericanas que sumaron a Tether como inversor en 2026 son: