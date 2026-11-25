La inversión apunta a fortalecer la infraestructura tecnológica de la fintech argentina y ampliar su oferta más allá de las criptomonedas

Tether, emisora de USDT, también domina el 80% de Adecoagro, un holding agroindustrial clave en la región desde 2025.

La inyección busca fortalecer la infraestructura de Lemon, ampliar su oferta e integrar herramientas de IA para sus 4,5M de usuarios.

Tether invierte u$s14,5 millones en Lemon para potenciar la fintech argentina y expandir sus servicios financieros en Latam.

Tether, la empresa emisora de USDT, anunció una inversión de u$s14,5 millones en Lemon para impulsar su expansión y acelerar el desarrollo de nuevos servicios financieros.

El acuerdo contempla un desembolso directo de u$s5 millones y otros u$s9,5 millones destinados a un programa de incentivos y desarrollo conjunto de productos.

Tether invierte u$s14,5 millones en Lemon y apuesta por transformar su negocio en Argentina

La inversión apunta a fortalecer la infraestructura tecnológica de la fintech argentina y ampliar su oferta más allá de las criptomonedas, con foco en pagos, ahorro, inversiones y crédito.

También contempla explorar herramientas de inteligencia artificial que permitan automatizar operaciones financieras y facilitar las compras mediante agentes digitales.

Fundada en 2019, Lemon busca consolidarse como una plataforma financiera integral. Según datos de la compañía, tiene más de 4,5 millones de usuarios validados en América Latina y el 85% del volumen de operaciones que procesa corresponde a pesos, una señal del avance de sus servicios tradicionales frente al negocio cripto.

Entre sus próximos proyectos figura la expansión del crédito, una vertical que ya probó con 3.000 líneas financiadas con recursos propios.

Tether eligió a Lemon para acelerar su expansión en Argentina. (Imagen creada con IA)

Además, analiza integrar sus servicios con agentes de inteligencia artificial capaces de comparar precios, elegir medios de pago y ejecutar transacciones por cuenta de los usuarios.

Para Tether, emisora de USDT, la operación forma parte de su estrategia para extender el uso de los dólares digitales y otros activos tokenizados en la economía cotidiana.

Tether domina el 80% de un gigante del agro regional

En lo que respecta a otras inversiones que realizó anteriormente la firma en América Latina, Tether alcanzó durante 2025 una participación cercana al 80% en Adecoagro, el holding agroindustrial con operaciones en la Argentina, Brasil y Uruguay.

La operación, que se construyó a través de sucesivas adquisiciones, convirtió a la emisora de USDT en el accionista dominante de una de las compañías más relevantes del sector agrícola y energético de la región.

La empresa encontró en Adecoagro un vehículo para consolidar presencia en rubros novedosos para el negocio, tales como:

Agroindustria

Biocombustibles

Generación de energía renovable

Adecoagro es uno de los mayores productores de leche, arroz y azúcar de Sudamérica, además de contar con plantas de bioenergía y proyectos de irrigación de gran escala.

La entrada de Tether como accionista mayoritario implica un cambio profundo en la gobernanza de la compañía, que pasa a estar influenciada por un actor proveniente del ecosistema cripto.