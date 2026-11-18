La asociación abre la posibilidad de incorporar USDT, la stablecoin vinculada al dólar, y Tether Gold, el token respaldado por oro, a la plataforma

Esta inversión amplía la presencia de Tether en Brasil, tras adquirir el 80% del holding agroindustrial Adecoagro.

La asociación Tether-Nomad planea integrar USDT y Tether Gold a la plataforma para 5 millones de clientes.

Tether Capital invierte u$s15M en la fintech brasileña Nomad, valuada en R$ 4.000M en su Serie C.

Tether Capital, la emisora de USDT, anunció una inversión de u$s15 millones en Nomad, la fintech brasileña que ofrece cuentas en dólares, pagos internacionales y acceso a inversiones globales.

El aporte forma parte de una ronda Serie C de 172 millones de reales que valuó a la compañía en 4.000 millones de reales. También participaron Endeavor, Globo Ventures, Tiger Global Management y Spark Capital.

La asociación abre la posibilidad de incorporar USDT, la stablecoin vinculada al dólar, y Tether Gold (XAUT), el token respaldado por oro, a la plataforma de Nomad.

Sin embargo, las empresas todavía no anunciaron fechas, comisiones ni condiciones de disponibilidad: las integraciones permanecen en etapa de exploración.

Tether apuesta fuerte por Brasil con una inversión millonaria en la fintech Nomad

Fundada en 2020, Nomad informó que alcanzó los cinco millones de clientes y superó los 10.000 millones de reales en activos bajo custodia.

Con esta captación, acumula más de 800 millones de reales de financiamiento desde su creación. La compañía también señaló que llegó al punto de equilibrio en términos de EBITDA durante 2025, un indicador que no equivale necesariamente a una ganancia neta.

Los recursos se destinarán al desarrollo de productos con IA, la ampliación de la plataforma de inversiones y la infraestructura de pagos internacionales.

La fintech busca explorar junto con Tether mecanismos que permitan reducir los tiempos y costos de las transferencias transfronterizas, aunque no se publicaron estimaciones de ahorro.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, destacó la demanda brasileña de acceso a la moneda estadounidense y sostuvo que la asociación busca conectar la tecnología de las stablecoins con plataformas financieras establecidas.

La inversión se suma al aporte de 100 millones de reales anunciado en julio para Mercado Bitcoin. Con Nomad, Tether amplía su presencia en el ecosistema financiero brasileño.

Tether domina el 80% de un gigante del agro regional

En lo que respecta a otras inversiones que realizó anteriormente la firma en América Latina, Tether alcanzó durante 2025 una participación cercana al 80% en Adecoagro, el holding agroindustrial con operaciones en la Argentina, Brasil y Uruguay.

La operación, que se construyó a través de sucesivas adquisiciones, convirtió a la emisora de USDT en el accionista dominante de una de las compañías más relevantes del sector agrícola y energético de la región.

La empresa encontró en Adecoagro un vehículo para consolidar presencia en rubros novedosos para el negocio, tales como:

Agroindustria

Biocombustibles

Generación de energía renovable

Adecoagro es uno de los mayores productores de leche, arroz y azúcar de Sudamérica, además de contar con plantas de bioenergía y proyectos de irrigación de gran escala.

La entrada de Tether como accionista mayoritario implica un cambio profundo en la gobernanza de la compañía, que pasa a estar influenciada por un actor proveniente del ecosistema cripto.