El organismo postal de EEUU etectó ofertas falsas, donaciones truchas y robo de paquetes, y algunas estafas durante las fiestas ya se ven en Argentina

Para evitar ser víctima, USPIS aconseja no responder a números desconocidos ni abrir enlaces o QR inesperados.

Una encuesta de AARP revela que 84% de adultos fue blanco de fraude; estas estafas también llegan a Argentina.

El Servicio Postal de EE.UU. (USPIS) alerta sobre 5 estafas clave en fiestas, como ofertas falsas y robo de paquetes.

Las estafas durante las fiestas crecen al ritmo de las compras, los envíos y las donaciones, y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) identificó las cinco más frecuentes: ofertas falsas, organizaciones benéficas truchas, mensajes de phishing, estampillas falsificadas y robo de paquetes.

La advertencia forma parte de su campaña de fin de año y se apoya en una encuesta de AARP Research: el 84% de los adultos estadounidenses fue blanco o víctima de al menos una modalidad de fraude común.

El dato también interesa en la Argentina. El Black Friday es este viernes 27 de noviembre, muchos argentinos compran en tiendas de EE.UU. con envío por courier y algunas de estas trampas, como el aviso de paquete retenido, ya circulan en el país.

Cuáles son las 5 estafas que crecen durante las fiestas

Las cinco estafas que detectó el organismo postal estadounidense combinan engaños digitales y robos físicos:

Ofertas no solicitadas: mensajes por correo, SMS o llamadas con descuentos o premios por tiempo limitado que piden responder o pagar Organizaciones benéficas falsas: usan nombres casi idénticos a los de entidades reales, con una letra o una palabra distinta Phishing, smishing y quishing: correos, SMS o códigos QR que suplantan a bancos o al correo para robar datos, como el aviso de una entrega fallida que exige pagar una tarifa Estampillas falsificadas: se ofrecen en redes y sitios de comercio electrónico con descuentos de entre 20% y 50% sobre su valor Robo de paquetes: los envíos que quedan en la puerta o en el buzón son un blanco fácil

Qué muestra la encuesta sobre fraudes en las fiestas

La encuesta de AARP sobre estafas en las compras de fin de año relevó a 1.801 adultos que compran por internet, entre el 22 de junio y el 3 de julio de 2026. Entre sus resultados:

47% recibió un falso aviso de envío

recibió un falso aviso de envío 35% regaló o recibió una tarjeta de regalo sin saldo

regaló o recibió una tarjeta de regalo sin saldo 31% recibió un pedido de donación sospechoso

recibió un pedido de donación sospechoso 30% sufrió el robo de un paquete

"Los delincuentes no se toman vacaciones durante las fiestas", resumió Kathy Stokes, directora sénior de programas de prevención de fraude de AARP.

Cómo evitar estafas en las compras de fin de año

Las recomendaciones del USPIS para evitar estafas en las fiestas apuntan a cortar el contacto antes de dar datos o dinero:

No responder ni devolver llamados de números desconocidos

de números desconocidos No abrir enlaces ni escanear QR inesperados y consultar el seguimiento en el sitio oficial del correo

y consultar el seguimiento en el sitio oficial del correo Verificar las entidades benéficas antes de donar y extender los cheques a nombre de la organización , nunca de una persona

, nunca de una persona Comprar estampillas solo en oficinas postales o vendedores autorizados

Retener la correspondencia, usar casilleros o coordinar la entrega con un vecino de confianza

En EE.UU., las denuncias se hacen en la campaña de fiestas del Servicio de Inspección Postal, al 1-877-876-2455 o reenviando los mensajes sospechosos a spam@uspis.gov.

Las estafas de las fiestas que ya circulan en la Argentina

Las mismas modalidades de estafa tienen su versión local. ARCA alertó en junio sobre correos que simulaban una encomienda retenida y pedían una foto del DNI, y en noviembre confirmó una nueva ola de mails falsos de ARCA que reclaman deudas inexistentes.

En octubre, Meta y la Policía Nacional de España también identificaron las cinco estafas digitales más comunes de la temporada, con tiendas online falsas como uno de los principales ganchos.