Las entidades ofrecen promociones en tecnología, electrodomésticos, indumentaria y turismo, con reintegros de hasta $200.000 y financiación

Las promociones, con vigencia extendida hasta el 30 de noviembre, buscan impulsar el consumo antes de las fiestas.

Entidades como Macro, BBVA e ICBC brindan hasta 65% de descuento en turismo y reintegros de hasta $200.000.

Bancos argentinos activan ofertas de Black Friday 2026: descuentos, reintegros y hasta 24 cuotas sin interés en varios rubros.

Los bancos argentinos ofrecerán este viernes 27 de noviembre descuentos, reintegros y financiación sin interés por el Black Friday 2026, con promociones en:

tecnología

electrodomésticos

indumentaria

turismo

Los beneficios incluyen rebajas de hasta el 65% en hoteles, reintegros de hasta $200.000 y hasta 24 cuotas sin interés.

Las entidades buscan impulsar el consumo previo de las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano.

Si bien algunas ofertas estarán disponibles durante el viernes, otras se extenderán hasta el lunes 30 de noviembre.

Entre los bancos que participan se encuentran:

Macro

BBVA

ICBC

Credicoop

Ciudad

Columbia

Black Friday 2026: qué ofrece cada banco

Banco Macro

Del 27 al 29 de noviembre, Banco Macro ofrecerá hasta 15 cuotas sin interés en tecnología y electrodomésticos de comercios como:

Frávega

Samsung

Motorola

LG

Naldo

También habrá hasta 18 cuotas en artículos para el hogar mediante MODO y 6 cuotas en indumentaria de locales adheridos.

En Tienda Macro se podrá acceder a hasta 18 cuotas sin interés y, durante toda la semana, a 24 cuotas en celulares seleccionados.

En turismo, del 23 al 29 de noviembre, habrá 10% de descuento en vuelos de Aerolíneas Argentinas con American Express, con un tope de reintegro de $200.000, y hasta nueve cuotas sin interés en paquetes y hoteles de Almundo y Despegar. También se ofrecerán seis cuotas en pasajes de:

Flecha Bus

Plataforma 10

Vía Bariloche

BBVA

BBVA concentrará sus beneficios en turismo, a través de su portal Millas BBVA. Entre el 24 y el 29 de noviembre ofrecerá hasta 65% de descuento en hoteles internacionales seleccionados y hasta 55% en alojamientos de destinos nacionales.

También habrá 30% de descuento en vuelos a Miami, Río de Janeiro y Madrid con Mastercard Black, con un tope de reintegro de u$s300.

Además, se podrá acceder a seis y nueve cuotas sin interés en vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas y hasta nueve cuotas en hoteles, actividades y alquileres de autos.

ICBC

ICBC tendrá promociones en ICBC Mall, su plataforma de comercio electrónico. Del 23 al 26 de noviembre ofrecerá reintegros de hasta $50.000 y tres cuotas sin interés en toda la tienda pagando mediante MODO.

Además, habrá hasta 18 cuotas sin interés en categorías seleccionadas durante esos días. Del viernes 27 al domingo 29, la financiación de hasta 18 cuotas se extenderá a todos los productos de la plataforma.

Banco Credicoop

Banco Credicoop ofrecerá descuentos y financiación en supermercados, electrodomésticos, perfumerías, combustibles y turismo.

En Tienda Credicoop habrá hasta 40% de descuento y 18 cuotas sin interés del 23 al 30 de noviembre. El viernes 27, la financiación llegará a 24 cuotas.

En supermercados se destacan los descuentos de hasta 30% en comercios adheridos, con topes de reintegro de entre $9.000 y $15.000. También habrá hasta 40% de ahorro el sábado 28, con un límite de $18.000.

En otros rubros, se ofrecerá hasta 30% de descuento en perfumerías, 25% en pinturerías y 20% de ahorro en estaciones de servicio el viernes 27, con un tope de $6.000. Para turismo habrá hasta 12 cuotas sin interés en Turismo Cabal y seis cuotas en Aerolíneas Argentinas.

Banco Ciudad

Banco Ciudad ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés en productos de distintas categorías a través de Tienda Ciudad.

Además, los clientes podrán acceder a hasta 18 cuotas sin interés en vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas, al pagar con tarjetas de la entidad.

Banco Columbia

Banco Columbia tendrá promociones del 26 al 30 de noviembre en tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar.

Entre los comercios adheridos se encuentran Casa del Audio, On City y Coppel, con hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. También habrá 6 y 12 cuotas en Novogar y hasta 18 cuotas en Rex.

Antes de aprovechar las promociones, conviene revisar los topes de reintegro, los medios de pago habilitados y la vigencia de cada beneficio.

También es recomendable comparar los precios con los días anteriores y verificar el límite disponible de la tarjeta para conocer el costo final de la operación.