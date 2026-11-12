Los correos usan el logo de ARCA para reclamar deudas inexistentes, pero el organismo solo avisa por correo que hay novedades en tu domicilio fiscal

Para detectar el fraude, ARCA recomienda verificar dominios y nunca compartir la clave fiscal. Denunciá a phishing@arca.gob.ar.

ARCA no pide pagos ni datos personales por mail; su única vía oficial es el Domicilio Fiscal Electrónico.

ARCA alerta por una nueva ola de mails falsos que reclaman deudas y trámites para robar dinero y datos a contribuyentes.

Circula una nueva ola de mails falsos de ARCA que reclaman deudas inexistentes y trámites inventados para cobrar dinero y robar datos, según alertó esta semana la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La maniobra apela a la urgencia con avisos de supuestas fiscalizaciones o paquetes retenidos. Buscan que la víctima transfiera dinero que no debe o entregue su clave fiscal, con la que después pueden operar a su nombre.

El organismo lo confirmó en su cuenta oficial en la red social X: "Detectamos casos de phishing y fraudes que utilizan nuestro nombre, logo o correos similares a los oficiales para engañar a contribuyentes". Además, recordó que nunca pide pagos ni datos personales por correo electrónico.

Qué mails envía ARCA y cuáles son falsos

El organismo recaudador usa el correo electrónico solo como aviso, nunca como canal de cobro. "Los correos que enviamos solo informan que tenés una comunicación oficial disponible en tu Domicilio Fiscal Electrónico", precisó ARCA.

Ese buzón virtual es la única vía oficial de notificación y se ingresa con CUIT o CUIL y clave fiscal desde el sitio del organismo. Cualquier mail que pida una transferencia, un pago con tarjeta o la confirmación de datos es falso.

La regla se extiende a otros canales. La agencia aclaró que no usa redes sociales, llamadas telefónicas ni WhatsApp para reclamar deudas o pedir acciones vinculadas a trámites, e insistió: "Tu clave fiscal es única y personal. No la compartas con nadie".

ARCA ya fue blanco de otras variantes este año. En junio, informó sobre correos que simulaban una encomienda retenida y pedían una foto del DNI, y en agosto circularon mails con supuestas inconsistencias en el CUIT.

Cinco señales para detectar mails falsos de ARCA

Los correos apócrifos que usan el nombre del fisco repiten patrones que el propio organismo enumera en su guía oficial sobre reportes de phishing:

Dominios imitados : direcciones que copian @arca.gob.ar con letras o números cambiados, como "arc4", "arrca" o "arcca"

: direcciones que copian @arca.gob.ar con letras o números cambiados, como "arc4", "arrca" o "arcca" Casillas genéricas : remitentes de Gmail, Outlook u otros dominios ajenos, aunque el nombre visible diga ARCA

: remitentes de Gmail, Outlook u otros dominios ajenos, aunque el nombre visible diga ARCA Firmas personales : los mensajes oficiales nunca llevan el nombre de un empleado

: los mensajes oficiales nunca llevan el nombre de un empleado Pedidos sensibles : reclamos de pago, datos personales o información sobre situaciones judiciales

: reclamos de pago, datos personales o información sobre situaciones judiciales Referencias a la AFIP: tras la disolución del organismo por decreto en octubre de 2024, ninguna comunicación con ese nombre es oficial

Cómo denunciar un mail falso ante ARCA

Frente a un mensaje dudoso que invoca al organismo fiscal, la recomendación oficial es directa: "No abras enlaces ni archivos adjuntos". El paso siguiente es reenviarlo a phishing@arca.gob.ar, la casilla que analiza estos casos.

El reporte debe incluir el encabezado completo del correo, sin modificaciones, para que el área técnica pueda rastrear su origen.

Ante la duda, lo más seguro es ignorar el mail e ingresar por cuenta propia al Domicilio Fiscal Electrónico para verificar si hay algo pendiente.