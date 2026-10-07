La IA permiten crear contenidos falsos cada vez más difíciles de detectar. Qué fraudes son los más comunes y qué señales pueden alertar a los usuarios

Ante la sofisticación de fraudes con IA, Hausler propone el resguardo físico de activos como medida de seguridad.

Meta y la Policía de España alertan sobre 5 estafas digitales frecuentes, impulsadas por IA, en la temporada de compras.

Meta y la Policía Nacional de España identificaron las cinco estafas digitales más frecuentes durante la temporada de compras de fin de año, cuando Black Friday y Navidad incrementan la actividad comercial en internet.

El relevamiento advierte sobre tiendas falsas, suplantaciones de identidad, inversiones engañosas, ofertas laborales fraudulentas y estafas románticas, mientras el avance de la inteligencia artificial suma nuevas herramientas para sofisticar estos fraudes.

Durante 2025, Meta eliminó más de 159 millones de anuncios fraudulentos de Facebook e Instagram. Según la compañía, los ciberdelincuentes utilizan diferentes mecanismos para generar confianza, apurar a las víctimas y conseguir dinero o información personal.

A estas modalidades se suman herramientas de IA que permiten crear contenidos más convincentes, clonar voces, generar videos falsos y perfeccionar técnicas de suplantación.

Cuáles son las estafas más comunes en internet

Las tiendas online falsas ofrecen productos a precios demasiado bajos para robar datos de tarjetas o cobrar por artículos inexistentes. Los sorteos falsos funcionan de forma similar: prometen premios y luego piden información bancaria o un pago para recibirlos.

Por otro lado, el phishing consiste en hacerse pasar por bancos, empresas o plataformas conocidas mediante mensajes que alertan sobre supuestos problemas con una cuenta o un pago.

La IA permite crear contenido falso cada vez más difícil de detectar

El objetivo es llevar a la víctima a una página falsa para obtener contraseñas o datos financieros. Para detectar estos casos es importante revisar el remitente, la URL y los canales oficiales.

Las estafas de inversión prometen ganancias extraordinarias con poco riesgo y pueden utilizar criptomonedas, plataformas financieras o imágenes falsas de personas conocidas.

Con respecto a las falsas búsquedas laborales ofrecen salarios altos y pocas exigencias, pero luego pueden pedir documentos, datos bancarios o dinero.

En las estafas románticas, los perfiles falsos construyen una relación de confianza y después inventan una emergencia para solicitar dinero.

Por otro lado, la IA permite generar voces clonadas, imágenes y videos falsos para hacer más creíbles las suplantaciones. Los deepfakes también pueden utilizarse para promocionar inversiones inexistentes.

Por eso, ante un pedido de dinero o información sensible, ya no alcanza con reconocer una voz o una imagen, es necesario verificar la identidad por otro canal.

Qué pasa con el dinero cuando el ataque es digital

Ignacio Serrano, director de Marketing de Hausler, sostuvo que el resguardo físico puede funcionar como una alternativa para determinados activos frente a los riesgos digitales.

"El sistema digital ofrece comodidad, pero no elimina el riesgo de exposición. El resguardo físico sigue siendo la única alternativa no conectada a la red", mencionó Serrano.

Hausler es una empresa argentina dedicada al alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de negocios seguras, con sistemas de acceso biométrico y bóvedas tradicionales y robotizadas.

Según Serrano, las cajas pueden utilizarse para guardar efectivo, documentación, objetos de valor y copias de seguridad desconectadas de internet. El experto también mencionó las billeteras frías para mantener claves de criptomonedas fuera de línea.

Para evitar caer en una estafa es importante no abrir enlaces sospechosos, activar la autenticación de dos factores, utilizar contraseñas diferentes y verificar por otro canal cualquier pedido de dinero o información personal son algunas de las principales medidas de prevención.

"La tecnología avanza a pasos agigantados, y nosotros decidimos modernizarnos con ella, pero manteniendo la verificación en persona", concluyó.