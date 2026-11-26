El dólar cripto es el verdadero termómetro de la economía argentina. En tiempos de tensión cambiaria, algo bastante conocido por estos lares, las stablecoins (con USDT a la cabeza) actúan como refugio y suelen anticipar una suba futura.

Durante noviembre, esta relación entre ambos llegó a su mayor brecha.

Dólar cripto: cuánto subió versus el oficial

La reciente escalada del tipo de cambio tuvo su réplica en el mercado de activos digitales:

El oficial pasó de $ 1.560 al comienzo del mes a $1.630 el 25 de noviembre en el Banco Nación

en el Banco Nación El dólar cripto pasó de $1.642,43 a $1.777,74, según el panel de CriptoYa

Así, la cotización digital avanzó 8,2% contra 4,5% del tipo de cambio oficial. En algunas plataformas, el USDT rozó los u$s2.000.

La diferencia entre ambas cotizaciones también se amplió: al cierre del 25 de noviembre, el USDT se negociaba alrededor de un 9% por encima del dólar oficial.

A diferencia de las operaciones bancarias y bursátiles, las criptomonedas permiten comprar y vender durante los siete días de la semana, las 24 horas. Por eso, el precio del USDT puede incorporar rápidamente las expectativas de los participantes ante noticias económicas o políticas que aparecen fuera del horario financiero.

l dólar cripto refleja la tensión cambiaria y gana protagonismo (generado con IA)

La cotización suele seguir a contado con liquidación, mecanismo que usan las plataformas cripto para "importar" USDT cuando no pueden adquirir monedas en el país. Sin embargo, la cercanía de las stablecoins con el CCL denota que no hay un descalce de las compras por parte de ahorristas, probablemente por la época del mes.

Esta relación con el mercado cambiario convencional es la excusa del Banco Central para evitar el "cepo cripto" para las entidades financieras, vigente desde 2022. Según Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras del BCRA, esto sería posible recién en 2027 en un potencial segundo mandato de Javier Milei.

Argentina tiene el segundo mercado más fuerte de la región según Chainalysis: u$s88.500 M, sólo debajo de Brasil (u$s252.500 M) y delante de México (u$s77.600M). Se trata de un número que asusta al gobierno: equivale a un tercio de los u$s268.000 M que los argentinos poseen fuera del país.

Para Christian Buteler, economista y analista financiero, asegura que "es un dólar más dentro de los miles de dólares que tenemos nosotros acá en la Argentina".

El especialista considera que su utilidad aparece principalmente cuando los mercados tradicionales están cerrados y ocurre un acontecimiento inesperado que puede modificar las expectativas de los inversores.

"Un domingo donde vos tenés algún evento disruptivo o puede llegar a ser una elección, no sé, alguna medida económica que haya salido en ese momento y vos tenés el resto de los dólares cerrados, bueno, ahí sí yo lo puedo ver como referencia", explica.

Buteler también marca una diferencia respecto de lo que ocurría durante las restricciones cambiarias. Con el levantamiento del cepo para las personas físicas, considera que existen mercados más profundos y representativos para seguir la evolución del tipo de cambio.

Dólar cripto: del colchón a las empresas

Por el momento, la operación de dólar cripto permanecerá bajo control de CNV, pero hay dos holdings bancarios que avanzan con sus propios criptopesos, con estructuras aisladas de su negocio bancario para no chocar con la regulación vigente.

Uno de ellos es el Grupo Bind: a través de BEN, su propio proveedor de servicios virtuales (PSAV), tuvo en carpeta crear un peso digital de acuerdo con fuentes del mercado. Recientemente, anunció su alianza estratégica con Circle, emisor de USDC, para ofrecer servicios de dólar cripto a Pymes.

El otro jugador es Grupo Petersen, propietario de los bancos regionales San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz. La subsidiaria que lleva la iniciativa a nivel local es San Juan Fideicomisos SA según el registro de marcas y cuenta con la colaboración de Lirium, socio cripto del Galicia y Brubank. En este caso, está más avanzado: el DIPE será emitido en la blockchain de Ethereum y hasta tiene su whitepaper como cualquier iniciativa cripto.

La orientación Pyme tiene sentido. Felipe Galvis, SVP de Latin America Business Development en OpenTrade, describe cuatro olas sucesivas de adopción que dan cuenta del movimiento:

" Freelancers con clientes estadounidenses que aceptaban pagos del exterior y repatriaban ganancias"

que aceptaban pagos del exterior y repatriaban ganancias" " Ahorristas que buscaban protección frente a la devaluación constante o la hiperinflación"

constante o la hiperinflación" " Reconfiguración de las remesas "

" "Empresas que usan rails de stablecoins para pagos transfronterizos, nómina internacional y más"

Ambas iniciativas coinciden en un punto: a diferencia de la estrategia retail que esbozaron Galicia, Ualá y Brubank; el enfoque en las Pymes tiene su base en que la "banca empresa" es hoy la más redituable para las entidades por varias razones: estos clientes poseen mayor "fidelidad" que el público masivo y los productos son de ticket más alto.

Los números regionales acompañan ese giro. El volumen cripto on-chain de América Latina aumentó 60% interanual en 2025. De los u$s730.000 millones recibidos, u$s324.000 M se movieron mediante transacciones con stablecoins (+89%) entre empresas.

Se trata de fondos que dejaron de pasar por los bancos en el segmento corporativo, el más lucrativo para las entidades por tratarse de tickets más altos y menor competencia con las fitench.