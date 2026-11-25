El dólar MEP y el dólar CCL ajustaron posiciones. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas alcistas
25.11.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sube a $1.710 este miércoles 25 de noviembre y financieros cierran
El dólar blue (o informal) sube $10 y se consigue a $1.710,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $19,27 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.636,35.
Por otro lado, el dólar cripto retrocede $1,44, a $1.760,49.
"El dólar mayorista cierra totalmente vendedor: luego de llegar a operarse en $1.614 se destruyó y cierra en 1602", explica a iProUP Marcelo Trovato, mánager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "El MEP y CCL retrocedieron, achicando la brecha con intervención del Gobierno en ese mercado", agrega.
El dólar blue se consigue hoy a $1.710 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $25: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP descendió $19,75, a $1.667,67.
El dólar contado con liquidación (CCL) cedió $23,51, a $1.766,55.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, avanzó $19,50, a $2.119,00.
En tanto, el dólar mayorista creció $9,00, a $1.602,00.