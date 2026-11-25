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El dólar MEP y el dólar CCL ajustaron posiciones. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas alcistas

Los dólares financieros operan a la baja: el MEP descendió a $1.667,67 y el contado con liquidación (CCL) retrocedió a $1.766,55 al cierre del día.

El dólar oficial avanzó $19,27 hasta los $1.636,35, mientras que el dólar tarjeta para consumos en el exterior alcanzó los $2.119,00 por unidad.

El dólar blue sube $10 este miércoles y cotiza a $1.710 en el microcentro porteño, marcando una jornada de variaciones en el mercado informal.

El dólar blue (o informal) sube $10 y se consigue a $1.710,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $19,27 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.636,35.

Por otro lado, el dólar cripto retrocede $1,44, a $1.760,49.

"El dólar mayorista cierra totalmente vendedor: luego de llegar a operarse en $1.614 se destruyó y cierra en 1602", explica a iProUP Marcelo Trovato, mánager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "El MEP y CCL retrocedieron, achicando la brecha con intervención del Gobierno en ese mercado", agrega.