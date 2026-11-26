XRP es de las pocas criptomonedas en verde. El token muestra un patrón parecido al de noviembre de 2022, que antecedió a una suba de casi 200%. Pero esa recuperación no fue inmediata.

Desde el cierre semanal de u$s0,38 de noviembre de 2022, el activo ganó 19% en seis meses y llegó a cerca de 190% recién a los 24 meses.

Hoy cotiza por debajo del dólar, cerca de los u$s0,94, después de haber tocado un mínimo de u$s0,859 el 21 de noviembre. Al momento de comparar ambos contextos hay, por lo menos, tres similitudes.

¿Qué similitudes tiene XRP en 2026 con el piso de noviembre de 2022?

En primer lugar, las dos caídas empezaron cerca de un año después del máximo del ciclo de Bitcoin, y las dos llegaron después de una crisis grave en un exchange.

En 2022 ocurrió el colapso de FTX, tras el que XRP perdió 29%. En 2026, lógicamente, es el hackeo a Binance por u$s6.300 millones, tras el que perdió 34%.

La tercera semejanza es la magnitud de la caída. XRP cosecha un retroceso de cerca del 75% desde su máximo, contra el 81% del mercado bajista anterior.

XRP repite señales de 2022, pero aún no confirma un rebote (generado con IA)

Hay, no obstante, una diferencia importante que la economista con foco cripto Lucía Ferrer comenta a iProUP. "El sentimiento hoy es peor que en 2022, aunque la caída sea de menor impacto".

Según la profesional, "el índice de miedo y codicia bajó a 10 puntos en noviembre de 2026, contra 20 en noviembre de 2022", recuerda.

¿Cómo fue la recuperación de XRP que hoy se toma como referencia?

El apunte sobre la suba de 200% necesita contexto, porque no fue en línea recta.

Desde el cierre de u$s0,38 de noviembre de 2022, XRP ganó 19% a los seis meses, 115% a los ocho meses, 60% a los doce meses y cerca de 190% a los 24 meses.

Es decir, hubo un salto fuerte en el medio, después una caída, y recién dos años después llegó a casi triplicar su valor. Además, en diciembre de 2022 el token volvió a caer antes de empezar a subir.

"Quien compra hoy pensando en esa referencia, debe tener muy presente que la suba no llegó enseguida y que hubo nuevas caídas antes de la recuperación", advierte Ferrer.

Hay otros antecedentes. Desde diciembre de 2017, XRP tuvo seis períodos con cierres semanales por debajo de u$s1 y en todos volvió a superar ese nivel. En cuatro de esos casos, la recuperación tardó unos dos meses o menos.

Algunos analistas van mucho más allá. Ferrer asegura que el token cayó más de 70% solo cinco veces en su historia y que después de cada una hubo fuertes recuperaciones. La experta ubica objetivos en u$s8,38, u$s13,55 y u$s27,06.

"Son proyecciones técnicas, no garantías, y están muy lejos del precio actual", aclara.

¿Por qué todavía no empezó la recuperación de XRP?

Los propios datos que manejan especialistas consultados para esta nota muestran que la recuperación todavía no empezó.

El interés abierto en los futuros de XRP cayó 21% entre el 8 y el 23 de noviembre, lo que indica menos apuestas en el mercado de derivados. Y los fondos cotizados de XRP al contado en Estados Unidos registraron salidas por u$s30,8 millones en noviembre, hasta el día 20.

El contexto general tampoco ayuda. Bitcoin sigue en zona de u$s60.000, cerca de su mínimo en dos años, y la Reserva Federal discute una suba de tasas en la reunión del 9 de diciembre.

Como publicó iProUP, el rebote de las altcoins se desarmó en menos de 24 horas y XRP volvió a perder el dólar.

¿Qué señales mirar para saber si XRP despega hacia 2027?

Un informe del exchange Bitrue marca cuatro señales para seguir hacia 2027.

Un cierre semanal sostenido por encima de u$s1 sería la primera señal de recuperación. Una caída por debajo de u$s0,859, el mínimo del 21 de noviembre, debilitaría la comparación con 2022.

El regreso de los ingresos a los fondos cotizados mostraría que vuelve la demanda institucional. Y, sobre todo, una recuperación sostenida de Bitcoin, porque XRP difícilmente suba si el mercado completo sigue cayendo.

El propio reporte aclara que las recuperaciones anteriores no garantizan otra y que el mercado todavía puede marcar nuevos mínimos. Según los autores del estudio, "los próximos meses podrían establecer si noviembre de 2026 fue otro gran punto de inflexión para XRP".