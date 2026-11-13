Los fondos frenados son parte de los u$s2.700 millones congelados tras el ataque, que la plataforma cubrió con capital propio para sus usuarios

El Departamento de Justicia vincula robos de criptomonedas al programa de armas de Corea del Norte; ya congelaron u$s2.700M.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos obtuvo autorización judicial para incautar o inmovilizar más de u$s1.200 millones en criptomonedas robadas en el hackeo a Binance, el ataque de fines de octubre que el FBI atribuye a hackers militares de Corea del Norte.

Los fondos, anunciados el jueves 12 de noviembre, forman parte de los más de u$s2.700 millones que ya fueron congelados por el gobierno estadounidense y empresas privadas del sector cripto, según el comunicado del Departamento de Justicia.

"El gobierno de Corea del Norte financia su régimen paria y su programa ilícito de armas mediante el robo de criptomonedas", afirmó M. Scott Proctor, fiscal general adjunto principal para Seguridad Nacional.

A. Tysen Duva, fiscal general adjunto a cargo de la División Penal, destacó que su equipo "usó su experiencia de forma rápida y eficiente para frenar de inmediato cerca de la mitad de esta vulneración histórica". La causa sigue abierta porque los atacantes continúan lavando el botín a través de puentes entre blockchains, mezcladores y exchanges.

Cuánto se robó en el hackeo a Binance y qué pasó con los usuarios

Binance, la exchange de criptomonedas más grande del mundo, fue hackeado el 29 de octubre de 2026 o alrededor de esa fecha, según el FBI. Los atacantes comprometieron sus billeteras calientes y, según TRM Labs, movieron la mayor parte de los fondos en unos 20 minutos.

La plataforma estimó sus pérdidas en unos u$s6.300 millones, más de cuatro veces lo que se le robó a Bybit en febrero de 2025, hasta entonces el mayor golpe del sector. Para responder, reservó más de u$s6.340 millones de fondos propios e informó que cubrió la totalidad de lo sustraído.

En la Argentina, donde está registrada como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) ante la CNV, Binance envió un mensaje a sus usuarios locales para asegurar que sus fondos estaban a salvo. El ataque no generó pánico entre los ahorristas del país, según analizó iProUP tras el hackeo.

Qué es FaceStealer, la estafa con videollamadas falsas que desarmó el FBI

El paquete de medidas del Departamento de Justicia contra Corea del Norte incluyó el desmantelamiento de FaceStealer, una campaña de ingeniería social que robó más de u$s400 millones en criptomonedas en los últimos 18 meses.

El mecanismo funciona así:

Los atacantes envían invitaciones a videollamadas desde cuentas robadas a víctimas anteriores.

Al conectarse, la víctima queda grabada por su cámara mientras ve videos de otras víctimas o deepfakes de figuras conocidas.

Luego simulan una falla técnica y ofrecen una "solución" que en realidad instala malware.

Los blancos son personas del mundo cripto y Web3 y desarrolladores de software de código abierto, lo que abre la puerta a ataques a la cadena de suministro. El FBI incautó la infraestructura en la nube y más de 900 grabaciones de cámaras web de víctimas.

"Explota nuestra confianza en las plataformas de videoconferencia omnipresentes y en relaciones personales valiosas", advirtió Patrick Grandy, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles. El organismo habilitó un sitio con pasos para posibles víctimas.

Por qué Corea del Norte apunta a las criptomonedas

Los robos de criptomonedas son una fuente clave de divisas para el régimen de Pyongyang, que enfrenta sanciones internacionales y, según el FBI, financia así su programa de armas.

Los hackers vinculados al país acumularon u$s7.400 millones robados en 2026, según un informe de TRM Labs de noviembre que repasa los robos cripto de Corea del Norte, con Binance como el golpe más grande del año. Pyongyang, en tanto, rechazó la acusación del FBI y la calificó de "retórica absurda".