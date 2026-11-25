Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina, analiza cómo los aranceles y la inflación de EE.UU. condicionan el rumbo del mercado cripto

Se espera que el PCE de octubre muestre un alza del 0.3% mensual; un dato mayor presionaría a activos como el BTC.

Los inversores observan el índice PCE de inflación de EEUU, clave para la decisión de la Reserva Federal sobre tasas de interés.

El Bitcoin (BTC) cayó a u$s58.200 (-2.2%) por aversión al riesgo global y los nuevos aranceles de EEUU a China y la UE.

El Bitcoin (BTC) cotiza alrededor de los u$s58,200, con una baja de cerca del 2,2%. El activo llegó cerca de los u$s64,500 el lunes, impulsado por la recuperación de las acciones tecnológicas, y devolvió toda la ganancia el martes.

El giro llegó después de la noticia de que los Estados Unidos prepara nuevos aranceles contra 16 socios comerciales, entre ellos China y la Unión Europea.

La caída refleja el regreso de la aversión al riesgo a los mercados globales. Las bolsas asiáticas registraron fuertes ventas en acciones de semiconductores, los futuros del Nasdaq retroceden y el índice de volatilidad VIX volvió a superar los 30 puntos.

El bitcoin sigue operando como un activo de riesgo, atado al ánimo de las acciones tecnológicas.

El sentimiento continúa en mínimos: el índice Fear & Greed marca 11 puntos, en Miedo Extremo, prácticamente el mismo nivel de la semana pasada.

El principal evento del día es el índice de precios PCE de octubre, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal.

El dato se publica a las 10:30 (hora de Buenos Aires), y se espera un alza del 0.3% mensual, después del 0.5% de septiembre.

El mercado de tasas ya descuenta casi por completo un alza de 0.25 puntos porcentuales en la reunión de la Fed del 9 de diciembre. Por eso, el PCE funciona como una prueba para ese escenario.

Un número por encima de lo esperado refuerza la apuesta por tasas más altas y tiende a aumentar la presión sobre activos de riesgo como el bitcoin.

Un dato más débil puede aliviar parte de esa presión, pero el efecto debería ser limitado mientras los nuevos aranceles amenacen la inflación futura.

Vemos el PCE y los detalles de los aranceles como los principales vectores de corto plazo, en una semana menor por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.

*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina