Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, el indicador cayó 1,2% en septiembre 2026, frente al mismo mes de 2025

Expertos de Adcap Grupo Financiero recortaron la proyección de crecimiento para 2026 de 1,7% a 0,7% ante el estancamiento.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) reveló un retroceso del 1,8% en el tercer trimestre.

Argentina entró en recesión técnica tras una caída interanual del 1,2% en septiembre de su actividad económica, según el INDEC.

La actividad económica argentina registró una caída interanual del 1,2% en septiembre y entró oficialmente en recesión técnica.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, el indicador cayó 1,2% frente al mismo mes de 2025, aunque reportó una suba del 1,1% comparado con agosto de este año.

Argentina entra en recesión técnica, revela el INDEC

El resultado de septiembre no alcanzó para compensar las caídas de julio y agosto. De acuerdo con el cálculo basado en los índices desestacionalizados, el promedio de actividad del tercer trimestre habría retrocedido aproximadamente 1,8% respecto del segundo.

Si se confirma con las cuentas nacionales, Argentina acumularía dos trimestres consecutivos de contracción, un escenario asociado con la denominada recesión técnica. En los primeros nueve meses de 2026, sin embargo, el EMAE acumuló una mejora interanual del 1%.

El desempeño sectorial volvió a mostrar fuertes diferencias. La explotación de minas y canteras lideró las subas, con un crecimiento del 11,1% interanual, seguida por:

Electricidad, gas y agua (4%)

Construcción (3,5%)

Hoteles y restaurantes (3,4%)

En contraste, la pesca sufrió un desplome del 48,6%, mientras que la intermediación financiera cayó 11,5%, el comercio retrocedió 2,2% y la industria manufacturera disminuyó 1,8%.

La minería y la construcción fueron las actividades que más contribuyeron positivamente al resultado general, mientras que la intermediación financiera y la industria tuvieron la mayor incidencia negativa.

Federico Filippini, Head of Research & Strategy de Adcap Grupo Financiero, comenta a iProUP que la tendencia está plana desde febrero: "Es una economía estancada, no una que está dando vuelta la página".

"El dato nos obliga a recortar nuestra proyección de crecimiento para 2026 de 1,7% a 0,7%. Las revisiones movieron la caída, no el veredicto. El INDEC revisó la caída de julio de 2,8% a 2,5% m/m y la suba de agosto de 0,1% a 0,4%", precisa Filippini.

El panorama refleja una recuperación heterogénea, con sectores vinculados a los recursos naturales que muestran mayor dinamismo frente a dificultades persistentes en actividades relacionadas con el consumo, el comercio y la producción.

El dato oficial superó las previsiones de algunas consultoras privadas, que anticipaban una mejora mensual más moderada. Equilibra proyectaba un avance del 0,5%, mientras que Orlando J. Ferreres & Asociados estimaba una suba del 0,1%. No obstante, ambas mediciones coincidían en advertir sobre la debilidad de la actividad durante el tercer trimestre.

Para el vocero de Adcap, parte de la caída simplemente se corrió un trimestre hacia atrás: "Dos caídas trimestrales consecutivas ya parecen un hecho. Ahora proyectamos un crecimiento de 0,7% para 2026, frente al 1,7% anterior, en línea con el consenso", anticipa.

El próximo informe del EMAE, correspondiente a octubre, se publicará el 21 de diciembre. Ese dato permitirá determinar si el rebote de septiembre tuvo continuidad o si fue un movimiento puntual.