El retorno de Jensen Huang a la conducción de Nvidia impulsó un repunte general, pero los inversores institucionales liquidaron.

Un movimiento inesperado en la cúpula de Nvidia provocó el lunes un breve respiro en el mercado de criptomonedas que, sin embargo, se evaporó en cuestión de horas. Este martes 24 de noviembre de 2026, Bitcoin (BTC) volvió a operar por debajo de los u$s60.000 (en torno a los u$s59.750), dejando al descubierto que los grandes fondos institucionales de Wall Street aprovecharon el rebote para vender.

El disparador inicial ocurrió el lunes 23 de noviembre, cuando la junta directiva de Nvidia restituyó a Jensen Huang como director ejecutivo —cargo al que había renunciado menos de dos semanas atrás tras reportes sobre vínculos personales—. La noticia impulsó a las fabricantes de microprocesadores y llevó a Wall Street a anotar su mejor rueda desde abril de 2025, arrastrando en simultáneo a las acciones, el oro y Bitcoin sin que mediara ningún anuncio propio del ecosistema cripto.

¿Quién vendió Bitcoin mientras subían las acciones tecnológicas?

Mientras las pantallas mostraban números verdes durante la rueda del lunes, los registros de los fondos cotizados en bolsa (ETF) revelaron el movimiento inverso del capital institucional:

Retiros por u$s650 millones en un día: Según datos de la plataforma SoSoValue correspondientes al 23 de noviembre de 2026, los ETF spot de criptomonedas en Estados Unidos acumularon salidas netas cercanas a los u$s650 millones

Fuerte peso de Bitcoin: Alrededor de u$s570 millones de ese total salieron exclusivamente de los fondos vinculados a Bitcoin, acompañados por rescates en productos atados a Ethereum (ETH), XRP y Solana (SOL)

En la práctica, los flujos evidencian que mientras un segmento del mercado compraba siguiendo la inercia alcista de Nvidia, los inversores institucionales utilizaron esa ventana de liquidez para continuar reduciendo su exposición, prolongando la tendencia de retiros observada desde la semana anterior.

¿Por qué los fondos de Wall Street mantienen la cautela con el mercado cripto?

La decisión de los grandes jugadores de desprenderse de posiciones responde a factores macroeconómicos y de calendario en Estados Unidos antes que a cuestiones internas de la industria blockchain: