Bitcoin cayó 21,3% desde el 4 de noviembre antes del debut de Anthropic. Analistas debaten si la IPO drena liquidez cripto o si es una coincidencia

Analistas vinculan la caída de BTC con una rotación hacia el sector IA, aunque otros expertos atribuyen la volatilidad a una débil estructura de mercado.

El volumen de contratos perpetuos de Anthropic en Bitget creció 108% desde octubre, reflejando el fuerte interés inversor previo al debut en Nasdaq.

La posible salida a bolsa de Anthropic genera debate sobre si el drenaje de liquidez afecta la cotización de Bitcoin, que ronda los u$s64.000.

La salida a bolsa de Anthropic podría influir en el precio de Bitcoin (BTC), aunque los analistas aún discrepan sobre cuánto pesa alcanzaria esta posibilidad.

El BTC cotiza cerca de u$s64.000 tras caer 21,3% desde su máximo del 4 de noviembre, un recorrido que algunos vinculan con la absorción de liquidez que provoca la IPO.

Otros lo atribuyen a la estructura débil del mercado, las salidas de stablecoins y la aversión al riesgo.

En Bitget, el mayor Universal Exchange del mundo, la expectativa por la IPO ya se refleja en demanda: el volumen de contratos perpetuos de Anthropic creció 108% desde el 26 de octubre.

La iniciativa IPO Prime cerró con una demanda superior a u$s200 millones, con más de u$s100 millones en la ronda VIP y otro tanto en la pública.

Gracy Chen, CEO de Bitget, destacó que el anuncio "prueba que la plataforma conecta los mercados tradicionales con el ecosistema de activos digitales".

Bitget y los perpetuos de Anthropic: cómo se negocia una empresa antes de cotizar

El volumen global de negociación de los perpetuos vinculados a Anthropic aumentó 108% desde el 26 de octubre, cuando la compañía presentó su registro ante la SEC, frente a las cuatro semanas previas.

Durante esa misma semana, el volumen creció 133% respecto de la semana anterior.

Los contratos cotizan a u$s98,53, más de 26% por encima del techo del rango de u$s70 a u$s78 que se maneja para la IPO.

Los contratos perpetuos son derivados que permiten operar las variaciones de precio de un activo sin comprarlo y, a diferencia de los futuros tradicionales, no tienen vencimiento.

Así, los inversores pueden obtener exposición a empresas que todavía no cotizan en bolsa.

En IPO Prime, tanto la ronda VIP como la pública superaron, cada una por separado, los u$s100 millones en demanda.

Por qué la IPO podría drenar liquidez del mercado cripto

Seamus Rocca, CEO de Xapo Bank, sugirió que los inversores podrían estar vendiendo bitcoin y otros activos líquidos para asegurarse asignaciones en la IPO.

Thomas Lee, socio director y jefe de investigación en Fundstrat Global Advisorsde, planteó que los inversores minoristas podrían estar vendiendo criptomonedas para comprar acciones de Anthropic antes de su debut en el Nasdaq.

El analista Michaël van de Poppe definió la salida a bolsa como un evento de liquidez y la comparó con la OPI de SpaceX en junio.

Antes de SpaceX, el BTC cayó cerca de 20% hasta unos u$s60.000 y luego se recuperó hasta los u$s87.000 cuando se alivió la presión de liquidez.

Los ETF de bitcoin spot acumulan u$s3.000 millones en salidas netas, y el IBIT de iShares suma 11 sesiones seguidas de rescates.

Binance Wallet abrió una venta de u$s500 millones en xStocks ligados a Anthropic, que dan exposición al precio pero no acciones.

Coincidencia o causa: los analistas que descartan el "efecto Anthropic"

Markus Thielen fundador, CEO y jefe de investigación de 10x Research, calificó el momento de la caída como una simple coincidencia.

"El problema es la estructura débil del mercado cripto, con salidas de stablecoins y menor liquidez", subrayó.

Otro analista consideró que la rotación hacia Anthropic es un factor de la debilidad, aunque no necesariamente el principal.

Según Block Scholes, la correlación de Bitcoin con Nvidia subió a 0,56 desde 0,20, mientras que la correlación con el oro bajó a 0,39.

Esto sugiere que el BTC se volvió más sensible al trade de IA y menos defensivo.

El Índice de Miedo y Codicia de las criptomonedas se ubica en 11, en zona de miedo extremo.

Qué puede pasar con Bitcoin tras el debut de Anthropic

Anthropic fijaría el precio de su IPO este miércoles 18 de noviembre y debutaría el jueves 19 en el Nasdaq bajo el ticker ANT.

La compañía planea vender 825 millones de acciones Clase A a un precio de entre u$s70 y u$s78 cada una.

La valuación podría alcanzar los u$s1,4 billones.

Para Cryptonomist, si tras el debut estalla una mini burbuja, la liquidez que salió del mercado cripto podría volver a entrar.

Arthur Hayes, cofundador de BitMEX, advirtió sobre un posible riesgo de ventas de accionistas, aunque el cronograma de liberación de acciones no vuelve inevitable un drenaje de liquidez para Bitcoin.

Hay riesgo de volatilidad de corto plazo, pero la evidencia causal entre la IPO y el precio del BTC sigue siendo limitada.