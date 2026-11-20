Tesla, SpaceX, PayPal, Neuralink y xAI forman parte de su trayectoria. Cómo Elon Musk pasó de emprendedor tecnológico a multimillonario global.

El magnate ahora busca integrar sus negocios tras la histórica salida a bolsa de SpaceX y explora una posible fusión con Tesla para escalar su impacto.

Su trayectoria incluye la creación y gestión de empresas clave como Tesla, SpaceX, Neuralink, xAI y la red social X, consolidando un ecosistema único.

Elon Musk lidera el mercado global como la persona más rica del mundo, acumulando una fortuna de u$s811.700 millones gracias a su imperio tecnológico.

De limpiar calderas en Canadá a controlar algunas de las compañías más poderosas del planeta. Elon Musk pasó de vender software y crear PayPal a liderar negocios que van desde los autos eléctricos y los cohetes espaciales hasta la inteligencia artificial. En noviembre de 2026, su fortuna supera los u$s800.000 millones y su ambición empresarial ya no tiene como único horizonte la Tierra.

La historia de Elon Musk parece escrita para una película de Hollywood. El empresario sudafricano que abandonó su país con apenas 17 años y unos pocos miles de dólares terminó construyendo un imperio que atraviesa buena parte de las industrias que definirán la economía del futuro.

Su recorrido incluye empresas como PayPal, Tesla, SpaceX, Neuralink y xAI, además de X, la red social que compró cuando todavía se llamaba Twitter. Pero también está marcado por fracasos, controversias, conflictos con inversores y una forma de gestionar que combina apuestas tecnológicas de enorme escala con decisiones personales que suelen generar polémica.

A noviembre de 2026, Musk ocupa el primer puesto entre las mayores fortunas del planeta. Según la estimación en tiempo real de Forbes, su patrimonio ronda los u$s811.700 millones. Una cifra que refleja, principalmente, el valor de sus participaciones empresariales y que puede cambiar considerablemente según las cotizaciones y las valuaciones de sus compañías.

De limpiar calderas a crear su primera empresa tecnológica

Elon Reeve Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Desde chico mostró interés por la informática y la ciencia ficción. Aprendió a programar por su cuenta y, con apenas 12 años, desarrolló un videojuego llamado Blastar, que consiguió vender por unos u$s500.

A los 17 años dejó Sudáfrica y se trasladó a Canadá, en parte para evitar el servicio militar obligatorio del régimen del apartheid y buscar oportunidades en Norteamérica.

Su primera etapa estuvo lejos de los lujos que caracterizarían su vida posterior. Trabajó en una granja, en una maderera y hasta limpiando calderas, mientras estudiaba en la Universidad de Queen.

Más tarde se trasladó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo títulos en Física y Economía. En 1995 ingresó a un doctorado en Stanford, pero abandonó la universidad a los pocos días para aprovechar las oportunidades que comenzaba a ofrecer Internet.

Su primera gran apuesta fue Zip2, una compañía que desarrollaba soluciones de mapas y directorios digitales para medios de comunicación. La fundó junto con su hermano Kimbal y consiguió venderla a Compaq en 1999 por aproximadamente u$s307 millones. Musk recibió cerca de u$s22 millones por su participación.

El dinero obtenido le permitió dar el siguiente paso: ingresar al negocio financiero digital.

PayPal, el primer gran negocio de Elon Musk

En 1999, Musk fundó X.com, una empresa de servicios financieros y banca online que buscaba simplificar las operaciones de dinero a través de Internet.

La compañía terminó fusionándose con Confinity, una firma que había desarrollado un sistema de pagos digitales llamado PayPal. La marca terminó imponiéndose y Musk se convirtió en uno de sus principales accionistas y directivos.

La operación marcó un punto de inflexión. En 2002, eBay compró PayPal por u$s1.500 millones en acciones. Musk recibió alrededor de u$s175 millones, un capital que utilizaría para financiar sus proyectos más ambiciosos.

La experiencia también anticipó una de sus obsesiones: construir negocios capaces de transformar industrias tradicionales mediante tecnología.

No se conformó con el éxito en los pagos digitales. Decidió invertir buena parte de su fortuna en dos sectores que parecían mucho más difíciles de revolucionar: la industria automotriz y la exploración espacial.

Tesla y SpaceX: las apuestas que cambiaron su fortuna

En 2002, Musk fundó Space Exploration Technologies, más conocida como SpaceX. Su objetivo era reducir drásticamente el costo de los viajes espaciales y, a largo plazo, hacer posible la colonización de Marte.

La apuesta estuvo cerca de fracasar. Los primeros lanzamientos del cohete Falcon 1 no tuvieron éxito y la empresa consumió buena parte del patrimonio personal del empresario.

En 2008 consiguió finalmente colocar un Falcon 1 en órbita. Ese hito permitió que SpaceX obtuviera un contrato millonario de la NASA para transportar suministros a la Estación Espacial Internacional.

Con el tiempo, la compañía desarrolló los cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy, la nave Dragon y el sistema de internet satelital Starlink. Su capacidad para recuperar y reutilizar cohetes modificó la economía de los lanzamientos espaciales.

En paralelo, Musk se involucró en Tesla. Aunque suele ser identificado como su fundador, la compañía fue creada en 2003 por Martin Eberhard y Marc Tarpenning. Musk ingresó como inversor en 2004 y posteriormente asumió el liderazgo de la automotriz.

Su objetivo era demostrar que los vehículos eléctricos podían competir con los automóviles tradicionales no solamente por su impacto ambiental, sino también por prestaciones, diseño y tecnología.

El Roadster fue su primer modelo. Después llegaron el Model S, el Model X y el Model 3, que permitió ampliar el mercado potencial de la empresa.

Tesla salió a Bolsa en 2010 y se convirtió en uno de los protagonistas de la transformación de la industria automotriz. La compañía también extendió sus actividades hacia las baterías, el almacenamiento energético y los sistemas de conducción autónoma.

Twitter, X y la incursión de Musk en la política

En octubre de 2022, Musk concretó una de las operaciones más polémicas de su trayectoria: compró Twitter por u$s44.000 millones.

La adquisición estuvo precedida por meses de negociaciones, amenazas de abandonar el acuerdo y una batalla judicial. Una vez al frente de la plataforma, impulsó despidos masivos, cambios en las políticas de moderación y un nuevo modelo de suscripciones.

En 2023 cambió el nombre de Twitter por X, una marca vinculada con su antiguo proyecto financiero X.com.

La operación también mostró que Musk estaba dispuesto a utilizar sus compañías como instrumentos de influencia en el debate público. Sus declaraciones y decisiones sobre contenidos generaron conflictos con anunciantes, gobiernos y organizaciones civiles.

Su participación política creció todavía más durante la campaña presidencial estadounidense de 2024. Se convirtió en uno de los principales financistas de Donald Trump y, tras su regreso a la Casa Blanca, participó durante un período en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La relación con Trump atravesó posteriormente enfrentamientos y distanciamientos. En noviembre de 2026, Musk volvió a quedar en el centro de la discusión política estadounidense después de reconocer que se había sentido equivocado por haber destinado casi u$s500 millones a respaldar candidatos republicanos en las elecciones legislativas de ese año.

xAI, inteligencia artificial y el nuevo negocio de Musk

La inteligencia artificial se convirtió en otra de las grandes apuestas del empresario. En 2023 creó xAI, una compañía destinada a desarrollar modelos de inteligencia artificial y competir con actores como OpenAI, Google y Anthropic.

Su principal producto es Grok, un asistente de inteligencia artificial integrado con X. La plataforma busca aprovechar la enorme cantidad de información y conversaciones que circulan en la red social para alimentar sus sistemas.

La estrategia de Musk no consiste solamente en desarrollar software. También apunta a controlar la infraestructura necesaria para entrenar y ejecutar modelos cada vez más grandes.

En febrero de 2026, SpaceX adquirió xAI en una operación que integró sus negocios aeroespaciales y de inteligencia artificial. La combinación buscó aprovechar las sinergias entre computación, energía, satélites y desarrollo de modelos. La fusión de SpaceX y xAI dio origen a un nuevo gigante tecnológico.

La apuesta se extendió a la infraestructura física. Musk impulsa grandes centros de datos y proyectos de capacidad de procesamiento, con inversiones multimillonarias en Estados Unidos.

La nueva dimensión de su negocio quedó reflejada en la salida a Bolsa de SpaceX en junio de 2026, que convirtió a la compañía en uno de los mayores jugadores del mercado tecnológico y reforzó el peso de sus participaciones en la fortuna personal del empresario. La histórica salida a Bolsa de SpaceX marcó otro hito en su trayectoria empresarial.

Neuralink y la apuesta por conectar el cerebro con las computadoras

Otro de los proyectos de Musk apunta a una frontera completamente diferente: el cerebro humano.

En 2016 fundó Neuralink, una empresa dedicada al desarrollo de interfaces cerebro-computadora. Su tecnología busca permitir que las personas controlen dispositivos electrónicos mediante señales neuronales.

Uno de sus principales objetivos es desarrollar soluciones para pacientes con parálisis y otras condiciones que afectan la movilidad. A largo plazo, Musk también plantea que estas interfaces podrían permitir una comunicación más directa entre el cerebro y los sistemas informáticos.

El proyecto abrió un nuevo frente de investigación, pero también despertó cuestionamientos sobre la seguridad de los implantes, la experimentación con animales y las implicancias éticas de intervenir directamente sobre el sistema nervioso.

La compañía representa otra característica de la estrategia de Musk: invertir en tecnologías que todavía están lejos de convertirse en negocios masivos, pero que podrían generar mercados completamente nuevos.

El hombre más rico del mundo y su próximo desafío empresarial

El patrimonio de Musk creció a una velocidad extraordinaria durante la última década, impulsado principalmente por la valorización de Tesla y, posteriormente, por SpaceX.

En noviembre de 2026, Forbes lo ubica en el primer puesto de su ranking mundial de millonarios, con una fortuna estimada en torno a los u$s811.700 millones. Su riqueza está vinculada fundamentalmente con sus participaciones en empresas tecnológicas, por lo que no equivale a dinero disponible en efectivo. La fortuna récord de Elon Musk permite dimensionar el alcance de su patrimonio.

Pero el empresario no parece dispuesto a detenerse. Uno de sus grandes objetivos es integrar cada vez más sus negocios.

En octubre de 2026 volvió a tomar fuerza la posibilidad de una fusión entre Tesla y SpaceX. Musk considera que ambas compañías podrían beneficiarse de una mayor integración en áreas como inteligencia artificial, robótica, energía y fabricación de chips. Sin embargo, una operación de esa magnitud requiere superar importantes desafíos corporativos y obtener la aprobación de los accionistas. La posible fusión entre Tesla y SpaceX también podría modificar su fortuna personal.

SpaceX, por su parte, proyecta ingresos extraordinarios para 2027. Musk anticipó que la facturación podría alcanzar hasta u$s1 billón, impulsada por el crecimiento de sus negocios de conectividad, infraestructura e inteligencia artificial. La compañía había informado ingresos por u$s14.600 millones en el tercer trimestre de 2026.

Elon Musk pasó de vender software a construir uno de los mayores imperios empresariales de la historia reciente. Su recorrido combina innovación, riesgo, ambición y controversias. Y, a diferencia de otros magnates que construyeron sus fortunas alrededor de una sola industria, su apuesta consiste en conectar sectores que hasta hace poco parecían completamente separados.

Su próximo desafío no será solamente fabricar mejores autos, lanzar cohetes más baratos o desarrollar una inteligencia artificial más potente. Será demostrar que puede integrar todas esas tecnologías en un mismo ecosistema de negocios.