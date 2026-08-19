El alza en su patrimonio neto se produjo gracias al repunte de SpaceX, que atrajo fuertes inversiones institucionales y disparó el valor de sus acciones

La inversión masiva de Harvard, que destinó u$s2.200 millones a la firma, consolidó la confianza institucional en la empresa espacial tras su salida a bolsa.

El repunte del patrimonio ocurrió tras un alza del 87% en las acciones de SpaceX, que alcanzaron los u$s150 y sumaron u$s47.700 millones al capital.

Elon Musk recuperó el liderazgo como el hombre más rico del mundo con una fortuna de u$s911.900 millones, impulsada por el auge bursátil de SpaceX.

Elon Musk, CEO de Tesla, SpaceX y Neuralink, volvió a consolidarse como el hombre más rico del planeta en agosto de 2026, con una fortuna que superó los u$s900.000 millones.

El alza en su patrimonio neto se produjo gracias al repunte de SpaceX, la empresa aeroespacial del magnate, que atrajo fuertes inversiones institucionales y disparó el valor de sus acciones.

Elon Musk supera una fortuna histórica como el hombre más rico del mundo

El patrimonio de Musk se disparó luego de que las acciones de SpaceX crecieran más de un 87% desde comienzos de agosto, alcanzando los u$s150 por título.

Este rally bursátil sumó casi u$s47.700 millones a su fortuna personal, llevándola a u$s911.900 millones.

La revelación de participaciones institucionales en la compañía fue clave: fondos como BlackRock, Fidelity y el Founders Fund de Peter Thiel confirmaron posiciones multimillonarias en la firma aeroespacial.

De acuerdo con el listado de Forbes, el dueño de Tesla se ubica muy por encima de sus competidores inmediatos: El segundo lugar corresponde a Larry Page, con u$s281.400 millones, seguido por Jeff Bezos, con u$s268.800 millones. La brecha entre Musk y el resto supera los u$s600.000 millones.

Musk perdió y recuperó u$s200.000 millones en 30 días gracias a SpaceX

La fortuna de Musk había mostrado cierta volatilidad en los últimos meses. En julio, su patrimonio cayó por debajo de los u$s700.000 millones tras un desplome del 50% en las acciones de SpaceX, lo que marcó su peor retroceso desde diciembre de 2025.

Sin embargo, el rebote posterior y las expectativas sobre el negocio de inteligencia artificial dentro de SpaceX revirtieron la tendencia. Analistas de Morgan Stanley y JPMorgan destacaron que la integración vertical y el rápido avance en infraestructura de IA podrían llevar a la compañía a generar ingresos superiores a los u$s100.000 millones en 2027.

SpaceX recibe inversión de un actor inesperado

El repunte en las acciones de SpaceX, que propulsó el patrimonio de Musk, también fue como causa de una iniciativa de Harvard.

Concretamente, la prestigiosa universidad convirtió a la firma espacial en su principal tenencia bursátil, con una inversión de más de u$s2.200 millones (es decir, más de la mitad de su cartera de acciones estadounidenses).

Harvard Management Company, el brazo inversor de la universidad, informó la compra de casi 13 millones de acciones de SpaceX, valuadas en u$s2.200 millones.

La posición pasó a ser la mayor dentro de su cartera de renta variable en Estados Unidos, que asciende a unos u$s4.260 millones.

Este dato no representa el total del endowment de Harvard, que supera los u$s57.000 millones e incluye activos alternativos, fondos privados, bonos y real estate, pero sí muestra la magnitud de la apuesta en el mercado bursátil.

SpaceX debutó en Nasdaq el 12 de junio de 2026, en una de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia reciente de Wall Street.

La compañía colocó 555,5 millones de acciones Clase A a u$s135 cada una, recaudando más de u$s85.000 millones. Tras el debut, el papel mostró fuerte volatilidad, cotizando entre u$s140 y u$s150, lo que consolidó una valuación cercana a los u$s1,85 billones.

La aparición de Harvard entre los grandes accionistas de SpaceX confirma el nuevo mapa de propiedad institucional tras la IPO. Otros fondos universitarios también revelaron posiciones relevantes:

La Universidad de California informó una exposición cercana a u$s1.000 millones

La Universidad de Carolina del Norte mantiene una exposición de u$s1.500 millones

La Universidad de Washington en St. Louis figura como la mayor tenedora, con u$s2.000 millones

Incluso bancos europeos como Intesa Sanpaolo declararon participaciones multimillonarias.