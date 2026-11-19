El retroceso se enmarca en una corrección profunda de las principales altcoins. Analistas vigilan la zona de u$s0,90 a u$s0,94 como soporte inmediato

La presión vendedora sobre las criptomonedas alternativas volvió a dejar una señal técnica de cautela en el mercado digital. El token XRP registró su cierre semanal más bajo desde 2024 al finalizar en torno a los u$s0,97 -según reportó el analista Ash Crypto el 17 de noviembre de 2026- y continuó negociándose cerca de los u$s0,95, profundizando la debilidad de corto plazo en medio de una liquidación generalizada de altcoins.

Al tratarse de un cierre semanal, una métrica que filtra las oscilaciones intradiarias para reflejar la tendencia de fondo, la ruptura del umbral psicológico de un dólar encendió las alertas entre los operadores. Con estos valores, XRP acumula una caída superior al 73% respecto de su máximo histórico de u$s3,65, registrado en julio de 2025.

¿Cómo impactan la crisis de las altcoins y los flujos de los ETF en XRP?

El retroceso de XRP no ocurre de manera aislada, sino dentro de un ajuste profundo que golpea a casi todo el segmento alternativo frente a Bitcoin:

De acuerdo con un relevamiento publicado el 17 de noviembre de 2026 por el analista Crypto Rover, 27 de las 40 principales altcoins perdieron más del 50% de su valor desde los picos de octubre de 2025. En ese período, las caídas comparativas fueron:

XRP: -69,2%

Solana: -69,5%

Ethereum: -61,9%

Polkadot: -83,6%

Cardano: -82,9%

Sui: -80,5%

Dogecoin: -78,3%

Avalanche: -77,3%

En el frente institucional, los ETF spot de XRP exhiben un comportamiento mixto según las estadísticas de SoSoValue:

Saldo acumulado positivo: Las entradas netas históricas se sostienen cerca de los u$s1.790 millones , con activos netos totales en torno a los u$s1.080 millones .

Las entradas netas históricas se sostienen cerca de los , con activos netos totales en torno a los . Debilidad en noviembre: En lo que va de noviembre de 2026, estos fondos acumulan salidas netas por unos u$s19,66 millones, configurando apenas su segundo mes negativo desde su lanzamiento, luego de registrar retiros por u$s31 millones en marzo.

¿Está cerca el piso de XRP y qué precios miran los traders?

Aunque los indicadores de sobreventa sugieren la posibilidad de un rebote técnico, los analistas coinciden en que aún falta confirmación de volumen comprador y nuevas entradas en los fondos institucionales para dar por terminado el ajuste.

En la zona baja del gráfico, el soporte inmediato se ubica entre los u$s0,90 y u$s0,94, franja que ya contuvo caídas recientes hacia los u$s0,89. Si la presión vendedora logra perforar ese nivel, los analistas técnicos proyectan un siguiente escalón de descenso hacia los u$s0,85, con una línea de tendencia ascendente de varios años situada cerca de los u$s0,78 como defensa más profunda.

Por el contrario, para que los compradores recuperen la iniciativa, el primer paso indispensable es volver a superar y sostener el nivel de u$s1,00. De consolidar esa recuperación con mayor volumen operativo y acompañados por una estabilización en el precio de Bitcoin, las próximas resistencias se ubican entre u$s1,05 y u$s1,10, con extensión potencial hacia los u$s1,20.