Más del 90% de las liquidaciones recientes correspondieron a posiciones alcistas. Cómo impacta la contracción de u$s17.000 millones en USDT y USDC.

La ola vendedora que golpea al ecosistema de activos digitales profundizó el ajuste de XRP, que perdió una barrera psicológica clave tras varios meses de resistencia. La cotización cayó hasta los u$s0,89 en plataformas internacionales como Coinbase y Binance, tocando su valor más bajo desde noviembre de 2024 antes de ensayar un leve rebote hacia la franja de u$s0,95 a u$s0,97.

El activo acumula un retroceso cercano al 27% en los últimos 30 días y del 36% en el trimestre. La perspectiva anual expone la magnitud de la corrección: desde su pico de enero de 2026, XRP ya cedió cerca del 59% de su valor, mientras que frente a su máximo histórico de u$s3,65 alcanzado en julio de 2025 la baja ronda el 74%.

De acuerdo con los análisis de mercado difundidos este fin de semana, el desplome no responde a un inconveniente operativo específico de la firma Ripple, sino a una retirada generalizada de liquidez que también presiona a Bitcoin y Ethereum.

¿Qué factores explican la retirada de capital y la presión vendedora?

El deterioro de la cotización estuvo impulsado por tres frentes simultáneos que redujeron el flujo de dinero hacia el mercado cripto:

Salidas en los fondos institucionales: Según registros de la plataforma SoSoValue, los fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado de XRP en Estados Unidos sufrieron salidas netas por u$s19,13 millones durante la semana del 9 al 13 de noviembre, el mayor retiro semanal desde marzo de 2026. Aunque desde su lanzamiento en noviembre de 2025 acumulan entre u$s1.500 y u$s1.800 millones en ingresos netos y conservan cerca de u$s1.150 millones en activos, el dato refleja un enfriamiento institucional.

Contracción de las monedas estables: Un informe de la firma de análisis on-chain Glassnode señaló que la oferta combinada de USDT y USDC cayó en u$s17.000 millones durante el último mes, la mayor reducción desde 2022. Con una capitalización conjunta que bajó a unos u$s244.000 millones (mínimo desde septiembre de 2025), se achicó el volumen de liquidez disponible para sostener compras en el mercado.

Liquidaciones de apuestas alcistas: La ruptura del umbral de un dólar disparó cierres forzosos en el mercado de derivados, donde se liquidaron entre u$s43 y u$s47 millones en posiciones de XRP en 24 horas, de los cuales alrededor del 91% correspondieron a inversores que apostaban al alza.

¿Cuáles son los próximos soportes y qué evento vigila el mercado en diciembre?

Con la estructura técnica debilitada tras perder medias móviles relevantes, los operadores siguen de cerca la capacidad del activo para sostenerse por encima de la zona de u$s0,90.

En caso de persistir la presión vendedora durante las próximas ruedas, los analistas técnicos ubican los siguientes niveles de soporte en u$s0,85 y u$s0,80. Al mismo tiempo, el mercado ya descuenta un factor adicional de oferta: la liberación programada de 1.000 millones de XRP desde el depósito en garantía de Ripple el próximo 1° de diciembre de 2026, un evento mensual que volverá a poner a prueba la absorción de demanda en un contexto de menor liquidez global.