La plataforma cripto habilitará operaciones en moneda local mediante Pix, pero los activos digitales siguen inaccesibles para los usuarios afectados

Usuarios solo podrán operar en modo lectura y deberán verificar datos; servicios como negociación y staking no tienen fecha de regreso.

El exchange brasileño asumirá la restitución total de fondos a clientes, tras el ataque del 2 de noviembre de 2026 que comprometió u$s38M.

Mercado Bitcoin reabrirá depósitos y retiros en reales vía Pix la próxima semana, pero el envío de criptomonedas sigue bloqueado tras el hackeo.

Mercado Bitcoin, el mayor exchange de criptomonedas de Brasil, reanudará los depósitos y retiros la próxima semana, aunque solo en reales y mediante Pix, mientras las transferencias de bitcoin y otras criptomonedas siguen bloqueadas tras el hackeo que paralizó la plataforma.

La empresa confirmó además que asumirá con recursos propios la restitución total de los fondos de sus clientes. El ataque, ocurrido el 2 de noviembre de 2026, comprometió activos por unos u$s38 millones según la propia compañía, aunque firmas de análisis blockchain elevan esa cifra a cerca de u$s49 millones.

Cómo será la reapertura de depósitos y retiros en Mercado Bitcoin

Tras más de una semana sin operaciones, el exchange brasileño definió un regreso gradual y con restricciones. Según detalló en su comunicado oficial en X, las condiciones son:

Depósitos y retiros solo en reales brasileños y únicamente a través de Pix, el sistema de pagos instantáneos de Brasil

y únicamente a través de Pix, el sistema de pagos instantáneos de Brasil Los retiros solo podrán enviarse a cuentas bancarias a nombre del propio usuario

Para recuperar el saldo, cada cliente deberá verificar sus datos personales y registrar una nueva contraseña desde la app móvil

Los pagos de emisores de Renta Fija Digital generados durante la suspensión se acreditarán en las cuentas

Desde el lunes 9 de noviembre, los usuarios ya pueden ver sus cuentas en modo de solo lectura, sin posibilidad de operar.

Qué servicios de Mercado Bitcoin siguen suspendidos

Para quienes tienen criptomonedas en la plataforma, la reapertura llega a medias: las transferencias de bitcoin y otros criptoactivos continúan detenidas y todavía no tienen fecha de regreso.

Tampoco vuelven por ahora la negociación, CriptoCrédito, Staking, Renta Pasiva ni el uso de tarjetas. La compañía indicó que esos servicios se reactivarán en etapas posteriores, que se anunciarán por sus canales oficiales.

¿Los clientes de Mercado Bitcoin pierden dinero por el hackeo?

El exchange brasileño, atacado el 2 de noviembre, sostiene que sus clientes no perderán dinero. En su comunicado aseguró que "los registros de saldos de los clientes permanecen preservados", por lo que el ataque no alteró la información de activos, inversiones ni reales de cada cuenta.

La empresa ya logró bloquear u$s11 millones del total afectado, con apoyo de emisores de stablecoins como Tether y Circle y de la firma de rastreo Chainalysis.

El resto sigue en movimiento. Rastreos on-chain muestran que el atacante desplazó unos u$s13,26 millones a través de billeteras intermedias y vendió criptomonedas por cerca de u$s10,55 millones, con lo que acumuló unos 4.605 ETH en 338 transacciones.

El hackeo que sufrió Mercado Bitcoin, una plataforma con 4,5 millones de usuarios a julio, llegó apenas cuatro días después del robo de u$s6.300 millones a Binance, considerado el mayor de la historia cripto.