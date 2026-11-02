La empesa confirmó un hackeo por más de u$s46 millones, frenó depósitos y retiros y asevera que no hubo perjuicio a clientes ni filtración de datos

Este ataque sigue al robo récord de u$s6.300 millones a Binance; la investigación de MB se enfoca en acceso a llaves.

La empresa asegura no haber afectado a clientes, pero Tether y Circle congelaron u$s6,2 millones vinculados al robo.

Mercado Bitcoin, exchange líder en Brasil, confirmó un hackeo por u$s46 millones, suspendiendo depósitos y retiros.

Mercado Bitcoin, una de las mayores exchanges de Brasil, confirmó un hackeo por al menos u$s46 millones, apenas días después del robo récord a Binance.

El evento ocurre pocos días después que un grupo vinculado a Corea del Norte, según el FBI, se llevara unos u$s6.300 millones de las billeteras operativas de Binance.

Binance informó que ya cubrió con fondos propios cerca del 95% de ese monto y reanudó los retiros. Las primeras estimaciones mencionan unos u$s40 millones (más de 217 millones de reales), pero los analistas de Arkham Intelligence elevaron la cifra a más de u$s46 millones.

"Claramente, se abrió una puerta que antes parecía imposible de penetrar", explica a iProUP Matías Armándola, embajador de DevOps Institute en Argentina especializado en Ciberseguridad.

Y agrega: "Las grandes empresas están siendo vulneradas y las criptomonedas no van a ser la excepción", agrega.

En Brasil, el ataque ocurrió en la madrugada del lunes 2 de noviembre y obligó a suspender depósitos y retiros. La compañía resaltó que no hubo perjuicio para los clientes ni filtración de datos.

Cuál fue la declaración de Mercado Bitcoin respecto a los fondos de clientes y retiros suspendidos

La empresa comunicó el incidente por su cuenta de X y resaltó que lo detectó y contuvo con rapidez en uno de sus sistemas.

La firma también resaltó que no hubo perjuicio para los clientes y desestimó una filtración de datos.

Como medida preventiva, suspendió temporalmente depósitos y retiros mientras sus equipos investigan el caso junto a las autoridades competentes.

Horas después publicó las direcciones públicas a las que se enviaron los fondos, para colaborar con el rastreo en la blockchain.

La compañía sostiene que sus reservas en almacenamiento en frío respaldan uno a uno los pasivos con los usuarios. Tenía 4,5 millones de usuarios a julio.

Mercado Bitcoin sufre hackeo de u$s46 millones (Fuente: Imagen creada con IA)

Cómo fue el ataque en la blockchain

Según la firma Hypernative, las primeras transferencias atípicas se detectaron alrededor de las 23:15 del domingo, hora de Brasilia.

La mayor parte de las operaciones sospechosas ocurrió entre las 3:19 y las 3:53 de la madrugada del lunes.

Los atacantes extrajeron fondos de al menos 10 redes blockchain, entre ellas Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, Polygon, Arbitrum, Avalanche, BSC y Stellar.

Entre lo sustraído hay 106 BTC, más de 2.800 ETH y 10.700 SOL, además de millones de tokens.

Los expertos señalan que no se explotaron fallas de contratos inteligentes: fueron transferencias simples desde las billeteras calientes hacia direcciones recién creadas.

Eso sugiere que los atacantes habrían accedido a las llaves privadas o al mecanismo de firma, ya que cada transferencia llevaba una firma válida.

Congelamientos y movimientos de fondos

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, confirmó que la emisora congeló más de 4,5 millones de USDT vinculados con el atacante.

Hacia las 16:42 UTC, Tether y Circle habían congelado cerca de u$s6,2 millones en total. Unos u$s20 millones se habían movido a billeteras nuevas y más de u$s20 millones seguían en direcciones asociadas, incluidos los 106 BTC.

Las direcciones del incidente siguieron moviendo fondos durante horas después de la suspensión.

Un analista de Arkham apuntó que el atacante barría viejas direcciones de depósito mientras vendía memecoins y altcoins.

Casi 90% de los u$s46 millones rastreados estaba fuera del alcance de cualquier congelamiento a nivel de contrato.

Binance: el robo récord que sacudió al mercado

El ataque a Binance ocurrió el 29 de octubre y es considerado el mayor robo de criptomonedas de la historia.

Los atacantes extrajeron unos u$s6.300 millones de las billeteras operativas en alrededor de 20 minutos.

El FBI atribuyó el robo al grupo TraderTraitor, vinculado a Corea del Norte.

El organismo advirtió que los fondos podrían atravesar nuevas etapas de ocultamiento mediante plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y servicios de intercambio instantáneo.

Binance suspendió los retiros, los reabrió y resaltó haber cubierto cerca de 95% (unos u$s6.000 millones) con fondos propios.

Se habían congelado cerca de u$s3.000 millones a los hackers, un monto que no debe sumarse al repuesto por Binance.

Qué significa para los usuarios y el mercado latinoamericano

El hackeo a Mercado Bitcoin figura entre los más relevantes ocurridos en una plataforma latinoamericana en los últimos tiempos.

La compañía no identificó a los responsables, y el ataque todavía no fue atribuido a un grupo organizado. La investigación sigue en curso.

Si se confirmara una filtración de datos, podrían activarse obligaciones de notificación ante la autoridad de protección de datos de Brasil.

Los usuarios deben seguir los canales oficiales de la compañía, que prometió informar y restablecer las operaciones con seguridad.

Hasta entonces, la suspensión de retiros sigue vigente.