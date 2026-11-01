La inteligencia artificial dejó de ser un experimento en las aseguradoras argentinas y ya opera donde más le duele al cliente, en los siniestros. El 44% de las compañías tiene casos de éxito con IA en esa área, más del triple que hace un año, según el Índice de Maduración Digital que elaboran la Asociación Argentina de Compañías de Seguros y la Cámara de la Industria Argentina del Software.

Las aseguradoras dicen que trámites que antes demoraban días hoy se resuelven en horas. Pablo Saro, gerente de Innovación Digital Tecnológica Informática de La Caja, sostuvo que "las áreas que más nos están demandando soluciones con inteligencia artificial son naturalmente operaciones y siniestros", con foco en automatización inteligente y análisis de grandes volúmenes de información.

La compañía reveló el impacto de la IA en Recursos Humanos: desarrolla agentes de asistencia para sus empleados, que responden consultas sobre procesos, normativa interna y relación con socios comerciales y clientes.

En La Segunda Seguros, el mapa de oportunidades es similar. Martín Moser, gerente ejecutivo de Tecnología e Innovación, señaló que la compañía trabaja en "velocidad, eficiencia, automatización y autogestión" en siniestros, y que ve "grandes oportunidades en la prevención de fraudes y el tema de pricing", es decir, en cómo se fija el precio de cada póliza.

En 2025, el 63% de las compañías decía que su principal traba era no saber cómo adaptar la IA a sus procesos de negocio. En 2026, ese porcentaje cayó al 28%. La industria ya superó la etapa de pruebas y empieza a incorporar la IA de forma más estructurada.

Qué cambia la IA para el asegurado

iProUP le preguntó a La Segunda si bajaron los tiempos de liquidación, el costo de la póliza o los reclamos ante la Superintendencia de Seguros de la Nación. Moser fue concreto en la dirección. "En siniestros, el impacto es directo en los tiempos de respuesta. Gracias a la inspección digital, la automatización y la inteligencia artificial para validar documentación, trámites que antes tomaban días, hoy se resuelven en cuestión de horas".

Las claves del impacto de la IA en el mercado asegurador (generado con IA)

Sobre la experiencia del cliente, sostuvo que "la transformación digital cambia radicalmente la experiencia y la inmediatez", porque el asegurado hoy demanda "autogestión y visibilidad en tiempo real". También destacó que la integración de canales digitales y asistentes inteligentes "potencia el rol del Productor Asesor con un servicio más ágil", una aclaración importante en un mercado donde el productor sigue siendo el principal canal de venta.

En el precio, el ejecutivo descartó que haya bajas generalizadas. "Más que una baja lineal de tarifas, la digitalización y la analítica avanzada permiten no trasladar sobrecostos al cliente y avanzar hacia un pricing mucho más justo y ajustado al perfil de riesgo real", afirmó.

Para el buen conductor o el cliente de bajo riesgo, un precio ajustado al perfil puede significar pagar menos. Para el de mayor riesgo, puede significar pagar más, porque la IA permite cobrarle a cada uno según lo que la compañía calcula que le va a costar. La tecnología no abarata el seguro para todos. Lo segmenta.

Consultadas sobre por qué iniciaron su transformación digital, el 100% de las compañías respondió que lo hizo para simplificar y hacer más eficientes sus procesos, y el 83% lo atribuyó a la estrategia de la empresa. Darle más valor al cliente apareció en el 50%, al mismo nivel que la reducción de costos.

Hay otro dato llamativo. Solo el 6% mencionó la presión de los competidores como motivo para digitalizarse, en un mercado donde el seguro embebido que ofrecen billeteras, bancos digitales y plataformas de comercio electrónico viene ganando terreno, como contó iProUP al explicar cómo avanza el seguro embebido en Argentina y cómo aprovecharlo. Que las aseguradoras tradicionales casi no vean ahí una amenaza puede ser confianza o puede ser un punto ciego.

El índice coincide con esa mirada hacia adentro. Alejandro Bianchi, director del Espacio de Innovación de la CESSI, destacó que existe consenso en que el principal objetivo de la estrategia digital es simplificar procesos y hacerlos más eficaces, junto con contar con datos disponibles las 24 horas y mejorar la experiencia de los usuarios.

En Sancor Seguros, su CIO y CTO, Marcelo Bértola, anticipó que el uso de software va a seguir creciendo y que la compañía ya definió que todos los proyectos deben contar con la participación del área de informática, sobre todo los vinculados a la inteligencia artificial.

El freno es la falta de gente

Las dificultades culturales y técnicas perdieron peso. La resistencia al cambio bajó de cerca del 69% al 44% y la complejidad u obsolescencia de la tecnología de alrededor del 56% al 39%. En su lugar crecieron dos limitaciones prácticas. La falta de tiempo pasó a ser la principal, mencionada por más de la mitad de las compañías, y la falta de personal calificado subió de cerca del 25% al 44%. Llamativamente, la falta de presupuesto apenas pesa en un 11%. La plata está. Lo que falta es gente.

iProUP le preguntó a la CESSI qué perfiles faltan, cuántas vacantes hay sin cubrir y qué salarios pagan las aseguradoras frente a fintech y bancos. La cámara, en una respuesta de Alejandro Bianchi y Aldo Kazakevich, no dio esas cifras, pero planteó el problema en términos más amplios. "La transformación digital y la incorporación de inteligencia artificial plantean desafíos que atraviesan a todos los sectores de la economía, no solamente a la industria aseguradora", señalaron.

Su diagnóstico es que el déficit no se resuelve solo contratando especialistas. "La necesidad de desarrollar nuevas capacidades no se limita a los perfiles técnicos de IT, sino que alcanza al capital humano de las organizaciones en su conjunto", sostuvieron. Y anticiparon un cambio en el trabajo cotidiano: "La inteligencia artificial, especialmente a través de agentes inteligentes, se integrará progresivamente al trabajo cotidiano de las personas, acompañándolas en distintas actividades y procesos, independientemente del área en la que se desempeñen".

Las aseguradoras compiten por el mismo talento que bancos y fintech, que vienen reclutando con fuerza. Si las compañías de seguros no pueden competir en salarios, la capacitación interna tal vez sea su única salida.

Consultadas sobre cómo acompañan su innovación digital con prácticas de ciberseguridad, el 61% de las aseguradoras describió su proceso como dinámico y el 22% como integrado. El otro 17% trabaja todavía con revisión manual (11%) o de manera reactiva (6%), es decir, actúa después del problema.

El índice mide la digitalización en cinco dimensiones, estructura operacional, plataforma online, marco de responsabilidades, plataforma de desarrollo externo y visión compartida del cliente, y en esta edición todas mostraron avances.

El puntaje de 2,9 sobre 4 ubica al sector cerca de un nivel alto de desarrollo. Gustavo Trías, presidente de la AACS, sostuvo que "el índice nos permite conocer cómo estamos y qué desafíos tenemos como industria, identificar brechas, tendencias y oportunidades de mejora", y agregó que "lo importante no es sólo medir, sino transformar esa información en acciones concretas".

El índice ya mide cuánto se digitalizan las aseguradoras. El paso siguiente sería medir cuánto mejora el servicio que recibe el asegurado, con datos de tiempos de liquidación, reclamos ante la Superintendencia y evolución del precio de las pólizas.