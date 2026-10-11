El seguro embebido es la cobertura que se integra dentro de otro producto o servicio, de forma automática y en el momento de necesidad, sin que el usuario pase por una aseguradora. Por ejemplo, una asistencia de viaje incluido al comprar un pasaje, la venta de un auto con su cobertura, un préstamo con su seguro asociado, un celular con protección de pantalla.

El dato que marca la proyección es contundente. El 73% de los ejecutivos consultados considera que será relevante o muy relevante dentro de cinco años, según el Radar Estratégico del Ecosistema Asegurador elaborado por EY Argentina y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS).

El desglose completo indica que el 42% lo considera bastante relevante, 31% muy relevante, 24% poco relevante y apenas 4% nada relevante.

El informe sostiene que para esa mayoría "el seguro embebido deja de ser un experimento y se convierte en una apuesta comercial concreta", y señala que en Argentina ya existen casos concretos de aplicación con una tendencia alcista.

Por qué el dato importa para el ecosistema financiero. Este producto es el punto donde una billetera virtual, una fintech o un marketplace puede convertirse en canal de distribución de pólizas sin ser aseguradora. Ese 73% implica que tres de cada cuatro ejecutivos del sector esperan que una porción creciente de sus ventas pase por plataformas que no controlan.

El Sistema de Finanzas Abiertas como habilitador

Acá está el hallazgo más relevante del trabajo y el que conecta directamente dos industrias que hasta ahora venían separadas.

El documento vincula explícitamente el crecimiento del seguro embebido con la regulación argentina de open finance: "En Argentina, esta dinámica cobra mayor relevancia con la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas, que habilita la portabilidad de información financiera con consentimiento y sienta las bases para que aseguradoras, bancos y otros actores coordinen datos y capacidades para propuestas más personalizadas".

El mecanismo es concreto. Si una billetera virtual puede acceder, con consentimiento del usuario, a su historial de ingresos, consumos y comportamiento financiero, puede ofrecerle exactamente la cobertura que necesita en el momento en que la necesita.

Un usuario que acaba de tomar un préstamo prendario recibe la oferta del seguro del auto. Uno que compró un pasaje recibe el seguro de viaje. Uno con ingresos estables y sin cobertura recibe un seguro de vida dimensionado a su capacidad de pago.

La predisposición del cliente acompaña ese escenario. Según los datos globales que cita el informe, 7 de cada 10 asegurados están dispuestos a compartir información personal cuando se traduce en productos ajustados a sus necesidades.

El benchmark regional que aporta el informe es otro argumento muy potente. En Brasil, 8 de cada 10 ventas de seguros de vida se canalizan a través de bancaseguros, apalancadas en esquemas de open finance, lo que consolida ese modelo como dominante, según el relevamiento de EY Spotlight on Unlocking the next wave of growth in bancassurance de 2025.

Ocho de cada diez. El contraste con Argentina es marcado. En la muestra del Radar Estratégico, el segmento Banca Seguros representa apenas el 4% de los encuestados, muy por detrás de brokers y productores asesores, que concentran el 17%.

La oportunidad de los seguros embebidos para billeteras y bancos según EY (generado con IA)

Esa diferencia dibuja la distancia entre un mercado donde el banco ya es el canal dominante de venta de seguros de vida y otro donde el canal tradicional sigue siendo el productor.

El dato importa para cualquiera que siga el negocio bancario argentino. Si el modelo brasileño se replica, los bancos y billeteras locales tienen por delante una línea de ingresos por comisiones que hoy prácticamente no explotan.

Las aseguradoras no ven a las fintech como amenaza

Hay un dato que conviene leer con atención porque describe una percepción de riesgo llamativamente baja. Consultados sobre el principal desafío para aumentar las ventas digitales directas, la respuesta mayoritaria apunta hacia adentro: las preferencias del cliente y los cambios en el comportamiento concentran el 44%.

En segundo lugar, aparece la competencia de otros canales de distribución, con 19%. Y bastante más abajo, empatados con 8% cada uno, figuran las capacidades internas, la contención del fraude digital y la competencia de nuevos jugadores.

En el último escalón aparecen la regulación y la falta de socios adecuados. Dicho de otra forma, solo el 8% del sector asegurador argentino identifica a los nuevos jugadores como un desafío relevante para su canal digital.

Ese dato coincide con otro del mismo informe. Ninguno de los encuestados considera que la disrupción tecnológica sea un riesgo para la actividad, mientras el 61% la ve como una oportunidad para redefinir el modelo de negocio.

Facundo Beltramino, consultor de servicios financieros, recuerda un precedente importante. "La banca argentina tuvo exactamente esta misma conversación hace diez años. Nadie veía a las billeteras como competencia porque no prestaban ni tomaban depósitos."

"Hoy manejan el flujo transaccional de más del 80% de la población. Cuando una industria mira solo a sus pares para medir competencia, el jugador que la desplaza suele venir de otro lado, y para cuando lo detectan ya tiene la relación con el cliente", concluye el experto.

Dónde queda parada la colaboración con insurtechs

El informe midió un indicador que la cobertura del lanzamiento no mencionó y que describe el grado real de apertura del sector.

Consultadas sobre su nivel de colaboración con insurtech o partners tecnológicos, las compañías respondieron así:

46% mantiene colaboración media, con proyectos estratégicos

22% tiene colaboración baja, en etapa de exploración inicial

19% declara colaboración alta, con alianzas estratégicas

13% no colabora en absoluto

El análisis del informe es preciso sobre lo que esos números revelan: "La colaboración con insurtechs y partners ya es una práctica extendida, hay tracción y apertura a terceros, pero el mercado todavía está partido entre colaboración táctica y colaboración verdaderamente estratégica".

Y marca el punto que define el salto: "El matiz relevante no es el sí o no de colaborar, sino el grado de profundidad, pasar de iniciativas puntuales a acuerdos que sostengan capacidades en el tiempo y no queden sujetos a pruebas aisladas".

A nivel global, según el relevamiento, esa colaboración se utiliza para optimizar la suscripción, automatizar procesos y aplicar inteligencia artificial a decisiones, además de para construir experiencias de acceso a pólizas y seguimiento de siniestros.

El giro hacia productos que compiten con la inversión

Hay una línea del informe que debería interesar especialmente a quien sigue el mercado de capitales argentino. El documento plantea que el crecimiento del canal digital directo se vuelve viable cuando "el seguro tiene que salir del molde de la póliza y ampliar el valor hacia ahorro, inversión y protección de ingresos y patrimonio".

La expansión que describe a nivel global contempla tres horizontes: corto plazo, con fondos de emergencia y metas cercanas, mediano plazo, con objetivos patrimoniales, y retiro, con planes más flexibles y monitoreables.

El dato que justifica ese giro es incómodo para el sector: el 65% de los asegurados percibe una desconexión entre sus necesidades y los servicios que ofrece su aseguradora. Si ese movimiento avanza, las aseguradoras dejan de competir solo entre ellas y pasan a competir con fondos comunes de inversión, plazos fijos y billeteras que remuneran saldos.

El informe lo sintetiza en que "la aseguradora deja de competir solo por pólizas y empieza a competir por soluciones de resiliencia financiera que el cliente entiende, usa y valora en su vida cotidiana". Esa convergencia es exactamente la que viene describiendo el ecosistema financiero local, donde brokers tradicionales lanzan unidades cripto y plataformas cripto incorporan acciones tokenizadas.

El estándar de velocidad que fijaron las billeteras

Del lado de la experiencia del cliente, el informe marca un parámetro que no se define dentro de la industria aseguradora. La velocidad de respuesta encabeza las demandas con 82%, seguida por la simpleza con 64% y la autogestión con 56%. El 76% prevé un crecimiento acelerado de los canales digitales, incluyendo web, WhatsApp y aplicaciones.

Juan Pablo Grisolía, Financial Services Leading Partner de EY Argentina, planteó contra que "la comparación ya no es con otras aseguradoras, es con la respuesta inmediata de los servicios cotidianos".

Y definió el estándar que viene: "La velocidad se va a convertir en el nuevo mínimo competitivo del sector, y sostenerla exige rediseñar los momentos clave del recorrido del cliente y la arquitectura tecnológica que los soporta".

En un país donde más del 80% de la población opera con billeteras virtuales y resuelve una transferencia en segundos, ese estándar lo fijó el sistema de pagos, no el seguro.

El informe deja además una contradicción medida en sus propios números. El 57% ubica a la transformación digital como su principal prioridad estratégica para los próximos cinco años, muy por delante de la innovación en productos con 17%.

Pero el 76% se reconoce en etapas inicial o intermedia de digitalización y apenas el 1% declara un modelo operativo digital first. Uno de cada cien. Los obstáculos que identifican son internos: limitaciones tecnológicas y resistencia al cambio empatan con 29% cada una.

Sobre inteligencia artificial, el 57% espera un impacto alto sobre la rentabilidad, pero el 50% lo atribuye a reducción de costos y solo el 4% a aumento de ingresos. Una proporción de doce a uno que describe a un sector que piensa la tecnología para gastar menos, no para vender más.

Alejandro de Navarrete, Insurance Leading Partner de EY Argentina, planteó el desafío de fondo: "El desafío ya no pasa solo por variables técnicas, sino por revisar modelos que parten de un cliente y un ciclo de vida que ya no existen".