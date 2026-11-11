Una encuesta a desarrolladores revela que aprender a trabajar con IA gana terreno frente a los títulos y los conocimientos tradicionales

Bill Gates señala que la IA redefine la programación, haciendo que definir problemas y gestionar riesgos sean habilidades clave en el empleo IT.

Empresas amplían equipos IT; búsquedas de IA se quintuplicaron, mostrando un giro en los criterios de contratación y habilidades requeridas.

La IA transforma el mercado laboral tecnológico, priorizando aprender a trabajar con IA sobre nuevos lenguajes de programación, según Infobip.

La inteligencia artificial cambia las reglas del mercado laboral tecnológico. Una encuesta realizada por Infobip entre desarrolladores reveló que aprender a trabajar con IA será más importante que incorporar nuevos lenguajes de programación y que la capacitación continua podría ganar terreno frente a los títulos formales.

El relevamiento se realizó durante Infobip Shift 2026, una conferencia internacional de desarrolladores e inteligencia artificial que reunió a especialistas de distintas áreas.

Según sus resultados, los profesionales consideran que la IA agéntica representa el mayor cambio en la forma en que las empresas se relacionan con sus clientes en los últimos 20 años.

El estudio también refleja un cambio en las prioridades de formación. Para los desarrolladores consultados, aprender a utilizar herramientas de IA y actualizar sus conocimientos de manera permanente tendrá cada vez más peso en sus carreras.

La tendencia no se limita a las opiniones de los profesionales. Las empresas también modifican sus criterios de contratación a medida que incorporan estas tecnologías y necesitan trabajadores capaces de integrarlas en sus procesos.

La IA cambia las habilidades que buscan las empresas

La transformación también se refleja en la manera en que las empresas realizan contrataciones.

Según un informe de Randstad, el 86% de las empresas amplía sus equipos tecnológicos, mientras que las búsquedas laborales que requieren conocimientos específicos de IA se quintuplicaron durante el último año.

El relevamiento también encontró que el 61% de los empleadores tiene más dificultades para encontrar personas con habilidades blandas, como pensamiento crítico y comunicación, que trabajadores con conocimientos exclusivamente técnicos.

Este escenario refleja que el perfil IT empieza a requerir una combinación de capacidades, ya no alcanza con dominar herramientas o lenguajes de programación.

Además, las compañías buscan profesionales capaces de coordinar proyectos y gestionar los riesgos asociados con estas tecnologías. Por eso, la formación técnica comienza a complementarse con:

Habilidades de análisis

Comunicación

Resolución de problemas

Bill Gates y el futuro de la programación

El cambio también alcanza a una de las habilidades tradicionales del sector. Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió que la IA modificó el valor diferencial de saber programar, ya que estas herramientas pueden generar código de manera cada vez más autónoma.

Esto significa que definir problemas, diseñar sistemas, supervisar resultados y tomar decisiones se vuelven capacidades centrales a la hora de contratar un empleado.

La encuesta de Infobip, realizada entre 170 asistentes a su conferencia de septiembre, también mostró que los desarrolladores valoran que los equipos directivos tengan formación en ingeniería de software.