La incorporación de IA obliga a las empresas a revisar sus procesos, capacitar a sus equipos y preparar a los líderes para nuevas formas de trabajo

La gestión de personas con IA requiere a los líderes aprender a distribuir tareas y a RRHH participar en decisiones de implementación, sin necesidad de programar.

Marisa Piñeiro (Mandü by VISMA) destaca que RRHH debe adaptar la IA en las empresas, identificando niveles de madurez y creando embajadores para su adopción.

La IA transforma profundamente el rol de Recursos Humanos, exigiendo reorganizar tareas, identificar habilidades y preparar líderes para operar con agentes de IA.

La inteligencia artificial (IA) transformó el funcionamiento de las empresas y también el trabajo de sus áreas de Recursos Humanos.

Las compañías hoy enfrentan el desafío de reorganizar tareas, identificar qué habilidades necesitan sus equipos y preparar a sus líderes para trabajar con personas y agentes de IA.

El área de RRHH adquiere un papel estratégico ya que no solo se trata de realizar procesos de selección, capacitación y evaluación.

Ahora deben acompañar la incorporación de tecnología, detectar distintos niveles de adopción dentro de la organización y establecer criterios para su utilización.

"La inteligencia artificial no cambia principalmente los sistemas, cambia cómo trabajan las personas, qué tareas tienen sentido, qué habilidades valen y cómo se organiza un equipo", sostuvo Marisa Piñeiro, COO de Mandü by VISMA.

Cómo cambia el rol de Recursos Humanos con la IA

Uno de los principales desafíos del equipo reclutador es entender cómo se debe adaptar la IA en cada sector de la organización. Por ejemplo, mientras algunos trabajadores ya utilizan agentes para delegar tareas completas, otros recién dan sus primeros pasos con estas tecnologías.

Es por eso que Piñeiro consideró que el área Recursos Humanos debe identificar el nivel de madurez de cada equipo y adaptar el acompañamiento según sus necesidades.

La IA modificó la forma de trabajar en las empresas

Otro aspecto es diseñar una estrategia para impulsar el uso de estas tecnologías. Según la ejecutiva, la curiosidad de los primeros empleados que experimentan con IA no alcanza para extender su adopción al resto de la compañía.

En ese proceso, propuso crear grupos de embajadores internos que puedan compartir experiencias, responder consultas y ayudar a otros equipos.

También destacó la importancia de habilitar espacios donde los trabajadores puedan probar herramientas y equivocarse sin quedar expuestos.

La transformación también alcanza a los puestos de liderazgo. Los responsables de cada área deberán aprender a distribuir tareas entre trabajadores y agentes de IA, establecer qué actividades pueden delegarse y supervisar los resultados de esa combinación.

A esto se suma una dimensión económica. El uso de estas herramientas tiene costos que deben contemplarse.

Para Piñeiro, el equipo de Recursos Humanos también tiene que participar en las decisiones sobre qué soluciones se habilitan, quiénes pueden utilizarlas y qué resultados se esperan de su implementación.

Por qué Recursos Humanos puede incorporar IA sin saber programar

Para Piñeiro, el conocimiento específico del área de Personas es una ventaja a la hora de incorporar IA. No es necesario contar con conocimientos de programación para desarrollar soluciones internas: lo importante es entender los problemas que se buscan resolver.

La ejecutiva sostuvo que la IA permite ampliar las capacidades de quienes conocen un proceso y tienen criterio para identificar qué necesita mejorarse.

En ese sentido, el desafío no pasa necesariamente por aprender a programar, sino por saber qué preguntas hacer y cómo evaluar los resultados.

Otro de los cambios que plantea la incorporación de estas tecnologías es la forma en que las empresas capacitan a sus empleados. En lugar de depender exclusivamente de cursos tradicionales o especialistas externos, Piñeiro propuso impulsar espacios de intercambio entre compañías y equipos.

La ejecutiva consideró que todavía no existe un conocimiento consolidado sobre cómo aplicar IA a la gestión de personas y que buena parte de las respuestas se está construyendo a partir de la experimentación.

En este contexto, Recursos Humanos deberá asumir un papel más activo en la transformación de las organizaciones. Identificar qué tareas pueden cambiar, acompañar a los trabajadores y preparar a los líderes para coordinar equipos en los que convivan personas y agentes de inteligencia artificial.