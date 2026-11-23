El organismo buscará que las stablecoins convivan con la banca corresponsal en sus pagos, con Circle a cargo de emitir USDC y Citi como nexo bancario

La iniciativa busca liberar fondos para proyectos de desarrollo al reducir costos, aunque las stablecoins aún generan debate en organismos como el G20.

Este compromiso busca mejorar los desembolsos actuales, basándose en la tecnología blockchain que el Banco Mundial ya usa en 350 proyectos.

El Banco Mundial explorará el uso de stablecoins reguladas, como USDC, con Circle y Citi para pagos más rápidos y baratos a países prestatarios.

El Banco Mundial anunció que explorará el uso de stablecoins reguladas en dólares, como USDC de Circle, para enviar fondos a los países que reciben sus préstamos de forma más rápida y barata, en alianza con Citi y con la emisora de esa moneda digital.

El Grupo Banco Mundial lo comunicó este martes 17 de noviembre. Se trata de un compromiso para explorar la tecnología y no de un lanzamiento: según el comunicado oficial del organismo, la iniciativa evaluará cómo los pagos con stablecoins pueden convivir o mejorar los desembolsos actuales, que dependen de la banca corresponsal.

Cómo funcionará el esquema de stablecoins del Banco Mundial

El organismo multilateral repartió las tareas entre sus dos socios privados:

Circle aportará la infraestructura para emitir y liquidar los fondos en USDC.

aportará la infraestructura para emitir y liquidar los fondos en USDC. Citi , el banco estadounidense, conectará el proyecto con las redes bancarias tradicionales, presentes en más de 180 jurisdicciones.

, el banco estadounidense, conectará el proyecto con las redes bancarias tradicionales, presentes en más de 180 jurisdicciones. La primera etapa usará un modelo intermediado e interoperable y arrancará en países prestatarios donde el uso de activos digitales esté permitido.

El Banco Mundial no precisó qué naciones participarán, pero anticipó que luego sumará a otros bancos.

"Permitir que el dinero se mueva más rápido y a menor costo significa un impacto real en el desarrollo", afirmó Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial. Por su parte, Jeremy Allaire, cofundador y CEO de Circle, sostuvo que "el dinero que se mueve a la velocidad de internet no debería estar reservado a los bancos más grandes del mundo".

Por qué el Banco Mundial apuesta por blockchain

La entidad ya usa blockchain para seguir el destino de los fondos que presta. En septiembre de 2025 lanzó la herramienta FundsChain y se convirtió en el primer banco multilateral de desarrollo en aplicar esa tecnología a la trazabilidad de sus proyectos.

Hoy, la plataforma registra más de 350 proyectos en 96 países y es la base del nuevo esquema. El argumento del organismo es financiero: los recursos para el desarrollo son cada vez más escasos y pequeñas mejoras de eficiencia, a gran escala, pueden liberar fondos para los proyectos.

El anuncio coincide con el crecimiento de los pagos con stablecoins: entre enero y septiembre de 2026 movieron unos u$s482.000 millones, 45% más que un año antes, en 1.040 millones de operaciones, según la firma de datos Allium. Las empresas concentraron el 64% de ese valor.

Las dudas que todavía generan las stablecoins

Las stablecoins, criptomonedas atadas al valor de una moneda como el dólar, todavía despiertan reparos entre organismos internacionales. El propio Banco Mundial advirtió en 2023 que su uso masivo podía desplazar a las monedas locales y dificultar la tarea de los bancos centrales.

En junio, CGAP, un centro de investigación del Banco Mundial, concluyó que agilizan la ayuda humanitaria, aunque quienes cobran en stablecoins pueden pagar comisiones para convertirlas a moneda local. En octubre, además, el Consejo de Estabilidad Financiera le advirtió al G20 que USDC y USDT todavía representan un riesgo sistémico.

La Argentina es uno de los países que reciben financiamiento del Banco Mundial, pero el anuncio condiciona la primera etapa a que el uso de activos digitales esté permitido.

En el país, las criptomonedas son legales y sus proveedores se registran ante la CNV, aunque el Banco Central prohíbe por ahora a los bancos ofrecerlas, a diferencia de los bancos bolivianos que ya venden USDT.