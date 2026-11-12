Cerró su primera ronda por u$s34 millones, liderada por Kaszek. Con más de 2,5 M de usuarios, busca consolidar el neobanco y expandirse a Brasil.

Los fondos impulsarán su expansión en Argentina, con foco en IA y como banco digital, y el desarrollo de Warren en Brasil para Latam.

La fintech argentina, fundada por Mindlin y Sbdar, supera los 2,5 millones de clientes y busca consolidarse como superapp financiera.

Cocos cerró su primera ronda de inversión por u$s34 millones, liderada por Kaszek, la firma de venture capital fundada por Hernán Kazah, cofundador de Mercado Libre.

La operación, en la que también participó Spice Expeditions, se concretó a una valuación de u$s508 millones y marca una nueva etapa para el neobanco creado por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, que ya venía posicionándose en la carrera de las nuevas superapps financieras junto a Mercado Pago y Revolut.

El anuncio llega en pleno proceso de expansión: la compañía acelera su consolidación como banco digital en Argentina y, sujeto a la aprobación del Banco Central de Brasil, prepara el desarrollo de Warren en el mercado brasileño.

Cuánto vale Cocos y qué números muestra la fintech argentina

La historia de Cocos comenzó en 2021, en plena pandemia, con apenas u$s50.000 de capital inicial. Cinco años después, la compañía supera los u$s500 millones de valuación y consolidó un modelo rentable basado en tecnología propia y en la reinversión de sus resultados. Ese recorrido la llevó a pasar de plataforma de inversiones a convertirse en banco y crear la primera superapp para competir con Mercado Pago y Ualá.

Los números que sostienen la valuación son los siguientes:

Más de 2,5 millones de clientes que transaccionan cerca de u$s200.000 millones al año

que transaccionan cerca de u$s200.000 millones al año u$s150 millones de ingresos anualizados a nivel grupo

a nivel grupo Más de u$s2.000 millones en activos bajo administración

Un equipo de casi 300 personas y más de 2.000 empresas entre sus clientes

La llegada de Kaszek representa un hito para Cocos, que hasta ahora había financiado su crecimiento sin recurrir a capital externo. El venture capital, fundado en 2011 por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, ex COO y CFO de Mercado Libre, levantó más de u$s3.000 millones en nueve fondos y acompañó a compañías como Nubank, Creditas y QuintoAndar. De hecho, también participó en la primera ronda de Nubank. Además, se trata de su primera gran inversión en una empresa cuyo negocio se concentra principalmente en Argentina.

Cocos alcanza una valuación de u$s508 millones (generado con IA)

"Cocos demuestra que desde Argentina se pueden construir compañías tecnológicas rentables, con capacidad de crecimiento y ambición regional", expresó Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek.

Para qué usará Cocos los u$s34 millones: banco de inversión digital e inteligencia artificial

En Argentina, los fondos servirán para ampliar la oferta de productos y servicios financieros, con especial foco en inteligencia artificial, y para consolidar a Cocos como banco de inversión digital, tras completar la adquisición de Banco Voii en 2026, que le permitió incorporar servicios bancarios. Es el camino que ya se vislumbraba cuando la fintech empezó a activar su banco y avanzar en el plan para competir con Mercado Pago y Ualá.

El objetivo es integrar inversiones, cuentas, ahorro, medios de pago y financiamiento en una misma experiencia digital, tanto para personas como para empresas. A través de Cocos Asset Management, la compañía ya administra fondos comunes de inversión, y esa lógica de ecosistema se vio también cuando lanzó una app exclusiva de cripto para sus usuarios.

"Esta inversión nos permitirá acelerar nuestra expansión y convertir a Cocos en uno de los grandes protagonistas del sistema financiero de América Latina", señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos.

Por su parte, Ariel Sbdar, CEO y cofundador de la compañía, remarcó la idea que dio origen al proyecto: "Que una persona con 100 dólares pudiera acceder a herramientas financieras que antes estaban reservadas para unos pocos". Según explicó, hoy 2,5 millones de personas y más de 2.000 empresas eligen la plataforma, pero todavía hay millones sin acceso a los productos que necesitan.

Cocos en Brasil: qué pasa con Warren y cuál es el plan regional

En Brasil, una vez obtenida la aprobación del Banco Central de Brasil, los fondos acompañarán el desarrollo de Warren, la plataforma de inversiones que Cocos acordó adquirir en julio de 2026 en una compra millonaria que sacudió al mercado financiero.

Ariel Sbdar y Nicolás Mindlin, cofundadores de Cocos

El desembarco en el mayor mercado de capitales de la región constituye un paso estratégico para ampliar la presencia de Cocos en América Latina. Con la incorporación de Kaszek y Spice Ventures, la compañía busca consolidar una propuesta integrada de servicios financieros apalancados en tecnología y convertirse en el principal banco de inversión digital de la región.

Con una valuación que ya supera los u$s500 millones, un negocio rentable y el respaldo de uno de los fondos más influyentes de Latinoamérica, la fintech argentina entra en una etapa decisiva: deberá integrar Banco Voii, desarrollar sus productos con inteligencia artificial y esperar la luz verde regulatoria en Brasil para concretar su salto regional.