El banco de Cocos ya se integra a la app y la compañía busca transformar su perfil inversor en una ventaja para captar depósitos y otorgar crédito

Cocos busca captar cuentas sueldo y potenciar el negocio de créditos, compitiendo con Mercado Pago, Ualá y Naranja X.

La fintech, liderada por Ariel Sbdar, incorpora el banco tras adquirir Banco Voii y obtener la aprobación del Banco Central.

Cocos integra servicios bancarios en su aplicación, transformándose en una superapp financiera integral para sus 2 millones de clientes.

Cocos dio un paso más en su transformación a plataforma financiera integral: comenzó a integrar los servicios bancarios dentro de su aplicación.

El propio CEO y cofundador de la compañía, Ariel Sbdar, lo confirmó en su cuenta de X, donde adelantó que los usuarios ya pueden empezar a ver el banco incorporado a la experiencia que hasta ahora se dividía entre inversiones y criptomonedas. Para sumarse a la lista de invitación, se puede ingresar a este vínculo y completar los datos.

Se trata de la etapa que la compañía venía preparando desde hace meses, tras haberse quedado con el control del Banco Voii y obtener el aval del Banco Central.

¿Qué anunció Cocos sobre la integración bancaria en su app?

El anuncio marca el momento en que Cocos pasa de tener la licencia bancaria en la mano a mostrarla dentro de la interfaz que usan sus más de dos millones de clientes.

Hasta ahora, la aplicación se organizaba en dos grandes pestañas: Capital, para operar en la Bolsa y realizar pagos, y Crypto, para comprar y vender activos digitales. La novedad es la incorporación de una bancaria, que empieza a convivir con las anteriores dentro de la misma superapp, según mostró en X el propio Sbdar.

Es la traducción visible de un proceso que arrancó cuando la fintech fundada por Sbdar y Nicolás Mindlin decidió comprar un banco pequeño para acelerar los tiempos regulatorios, en lugar de tramitar una licencia bancaria desde cero, un camino que suele demandar varios años.

Ariel Sbdar publicó en X la apertura de las invitaciones para tener una cuenta en VOII

Cómo será la nueva experiencia bancaria dentro de la superapp de Cocos

La integración apunta a que el usuario no perciba una app distinta ni tenga que descargar otra aplicación para acceder a los servicios bancarios.

La lógica es la misma que vienen aplicando otros jugadores del ecosistema fintech regional: sumar funcionalidades bancarias sin romper la experiencia de uso diario que ya construyó la plataforma de inversión.

En la práctica, esto significa que quien hoy usa Cocos para comprar dólares, invertir en fondos comunes o mover criptomonedas empezará a encontrar, dentro del mismo entorno, herramientas típicas de una cuenta bancaria tradicional.

El objetivo declarado por la compañía es que cualquier persona pueda resolver toda su vida financiera –ahorro, inversión, pagos y banca– desde un único lugar, sin fricciones ni pasos adicionales.

Qué productos ofrecerá Cocos como banco

La hoja de ruta que la fintech viene compartiendo con el mercado incluye una batería de productos bancarios clásicos: cajas de ahorro en pesos y dólares, operatoria de dólar oficial, plazos fijos, tarjetas de débito y crédito, y créditos personales y corporativos.

Uno de los objetivos más ambiciosos es habilitar la acreditación de cuentas sueldo, un segmento clave porque le permite a la compañía conocer en detalle los ingresos y el comportamiento financiero de cada cliente.

El negocio que abre la licencia bancaria a gigantes fintech

Ese dato no es menor. En el sector remarcan que quien invierte y ahorra de manera sostenida suele ser, desde el punto de vista crediticio, un cliente más previsible que quien solo utiliza una billetera para pagos cotidianos con QR.

Por eso la estrategia de Cocos no se limita a captar depósitos: busca convertirse también en la entidad que otorga el crédito, un negocio con mayor rentabilidad que la simple intermediación de pagos.

El gran negocio detrás de la cuenta sueldo para las fintech bancarizadas

La carrera por la cuenta sueldo no es un capricho competitivo, sino el verdadero premio de todo este proceso de bancarización fintech, según coinciden los especialistas del sector consultados por iProUP.

Diego Kupferberg, experto en negocios digitales y fundador de API Hub de Negocios, explica que captar el ingreso mensual "es el premio mayor porque convierte a un usuario ocasional en el 'banco principal' de una persona: es donde entra el ingreso recurrente y desde donde se puede vender todo lo demás".

Christian Balatti, cofundador de EsXAI, coincide con ese diagnóstico. Según el especialista, "es mucho más que captar un depósito: es capturar la principalidad del cliente y conocer su flujo de ingresos desde el día uno de cada mes".

"El cambio más importante está en el lending: el depósito del sueldo genera fondeo estable y mejora muchísimo la capacidad de evaluar riesgo. El crédito pasa a ser el complemento natural de ese funding y una de las principales vías de monetización".

En efecto, la licencia bancaria habilita hacer intermediación financiera: usar saldos de unos clientes para prestar a otros, lo que baja sustancialmente el costo de fondeo, que hoy las fintech van a buscar al mercado de capitales a tasas más altas.

Gráfico de la Superintendencia de Seguros que indica la masa salarial mensual: u$s20 billones

Según datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, la masa salarial formal del país ronda los 20 billones de pesos mensuales, unos u$s12.700 millones, un monto equivalente al valor bursátil combinado de Banco Galicia y Banco Macro.

Chaves del Valle que, para los bancos tradicionales, "el mayor riesgo no es perder una cuenta, sino perder la interfaz financiera del consumidor. Si el usuario cobra, pide crédito y paga con QR en Mercado Pago, la banca puede terminar convertida en el proveedor invisible de infraestructura financiera".

Esa cifra ayuda a entender por qué compañías como Cocos, Mercado Pago y Revolut están dispuestas a competir agresivamente por ese segmento, remunerando cuentas con tasas más altas que un plazo fijo tradicional, adelantos de sueldo o acuerdos directos con empleadores para facilitar el cambio de nómina.

Por qué Cocos apunta a Mercado Pago, Ualá y Naranja X

El movimiento de Cocos se da en medio de una carrera generalizada de las fintech argentinas por sumar licencias bancarias. Mercado Pago, Ualá y Naranja X compiten desde hace tiempo por ese mismo terreno, cada una con un origen distinto:

Mercado Pago nació de los pagos y el comercio electrónico

Ualá construyó su propuesta bancaria digital desde el arranque

Naranja X aprovechó su base de tarjetas de crédito para escalar hacia una oferta financiera más amplia.

Cocos, en cambio, llega desde el mercado de capitales. Esa diferencia de origen es la que la compañía intenta transformar en ventaja competitiva: en lugar de partir de los pagos para subir hacia la inversión, como hicieron sus rivales, elige el camino inverso, atraer usuarios por la propuesta de inversión y retenerlos después con servicios bancarios y de crédito.

La diferencia central que destacan los analistas del sector financiero pasa por el tipo de información que cada plataforma tiene sobre sus usuarios.

Mientras que las billeteras tradicionales conocen principalmente los hábitos de consumo y gasto de sus clientes, Cocos parte de una base de usuarios que invierten y ahorran, un perfil que suele traducirse en mejores condiciones de crédito y mayor fidelización a largo plazo.

Además, hay que destacar la sumatoria de licencias que la compañía consiguió reunir en poco tiempo: agente de liquidación y compensación, proveedor de servicios de pago, proveedor de servicios de activos virtuales y, ahora, banco.

Esa combinación, señalan en el mercado, todavía no la tiene ningún otro jugador local de manera completa, lo que le permite a Cocos posicionarse como la primera plataforma con una oferta financiera plenamente integrada dentro de una sola aplicación.