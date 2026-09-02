Paolo Ardoino, CEO de la compañía, explicó que la política apunta a consolidar reservas tangibles y descentralizadas que respalden la estabilidad de USDT

Esta estrategia incluyó la adquisición del 80% de Adecoagro, líder agroindustrial en Sudamérica.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, amplió la estrategia a oro y tierras en 2026, tras iniciar con Bitcoin en 2023.

Con el objetivo de blindar su balance frente a la volatilidad del mercado cripto y la incertidumbre macroeconómica global, la firma Tether –emisora de la stablecoin USDT–, destina parte de sus ganancias operativas a la adquisición de Bitcoin (BTC), oro y tierras.

Se trata de una estrategia de diversificación que busca blindar su balance frente a la volatilidad del mercado cripto y la incertidumbre macroeconómica global.

Paolo Ardoino, CEO de la compañía, explicó que la política apunta a consolidar reservas tangibles y descentralizadas que respalden la estabilidad de su token.

La estrategia de Tether para blindar el USDT con activos reales más allá de cripto

La decisión de Tether marca un cambio relevante en la gestión de reservas de la stablecoin más grande del mundo. Tradicionalmente, la compañía respaldaba USDT con instrumentos financieros de corto plazo, como bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Sin embargo, desde 2023 comenzó a destinar un porcentaje de sus beneficios a la compra de BTC, y se volvió uno de los mayores tenedores corporativos del activo digital.

En 2026, Ardoino confirmó que la estrategia se amplió hacia oro físico y tierras, con el objetivo de construir un portafolio más resiliente frente a riesgos sistémicos.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, ahora apuesta por oro, tierras y Bitcoin para su negocio

"Queremos que Tether sea sinónimo de estabilidad, incluso en escenarios de crisis financiera global", declaró el ejecutivo en aquel entonces.

Esta estrategia busca diferenciar a USDT de otras stablecoins, como USDC, que mantienen un perfil más conservador y centrado en activos financieros tradicionales.

Con más de u$s120.000 millones en circulación, USDT es la stablecoin más utilizada en el mundo y concentra gran parte de las operaciones en mercados emergentes como América Latina.

Tether domina el 80% de un gigante del agro regional

En lo que respecta puntualmente a la tierra, Tether alcanzó durante 2025 una participación cercana al 80% en Adecoagro, el holding agroindustrial con operaciones en la Argentina, Brasil y Uruguay.

La operación, que se construyó a través de sucesivas adquisiciones, convirtió a la emisora de USDT en el accionista dominante de una de las compañías más relevantes del sector agrícola y energético de la región.

La empresa encontró en Adecoagro un vehículo para consolidar presencia en rubros novedosos para el negocio, tales como:

Agroindustria

Biocombustibles

Generación de energía renovable

Adecoagro es uno de los mayores productores de leche, arroz y azúcar de Sudamérica, además de contar con plantas de bioenergía y proyectos de irrigación de gran escala.

La entrada de Tether como accionista mayoritario implica un cambio profundo en la gobernanza de la compañía, que pasa a estar influenciada por un actor proveniente del ecosistema cripto.