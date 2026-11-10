La compañía incorporó Monad a su infraestructura para socios. Su piloto ya admite nueve redes y alcanza un volumen anualizado de u$s7.000 millones.

La expansión busca ofrecer mayor flexibilidad a bancos e instituciones, permitiendo la liquidación de fondos en blockchain 24/7.

El programa de liquidación de Visa ya cubre 9 redes blockchain y procesa u$s 7.000 millones anuales en dólares digitales.

Visa suma a Monad para liquidar operaciones con stablecoins, ampliando su infraestructura de pagos con activos digitales.

Visa incorporó a la plataforma Monad como una nueva alternativa para que los emisores y adquirentes que participan de su programa puedan liquidar operaciones con stablecoins.

El anuncio, realizado por Monad Foundation, amplía la infraestructura blockchain disponible para los socios de la compañía, cuyo piloto de liquidación con dólares digitales ya admite nueve redes y registra un volumen anualizado de u$s7.000 millones.

La integración forma parte de la estrategia de Visa para ampliar el uso de activos digitales en el sistema de pagos.

En lugar de depender de una sola blockchain, la compañía busca ofrecer distintas alternativas para que las instituciones financieras puedan elegir la infraestructura que mejor se adapte a sus operaciones.

La incorporación de Monad no implica que todos los participantes deban utilizar esa red. Se trata de una opción adicional dentro del programa de liquidación de stablecoins que Visa desarrolla con sus socios.

Dan Roesbery, representante de Visa, indicó que la compañía busca dar mayor flexibilidad a las instituciones para que puedan operar sobre las redes que respondan a sus necesidades.

Visa amplía su infraestructura para operar con dólares digitales

La incorporación de Monad se suma al crecimiento de las iniciativas de Visa vinculadas con las stablecoins. Según datos de la compañía, su piloto de liquidación con estos activos digitales ya contempla nueve blockchains y alcanzó un ritmo anualizado de u$s7.000 millones.

Además, Visa cuenta con más de 160 programas de tarjetas vinculadas a stablecoins activos en distintos mercados del mundo.

Uno de los aspectos que busca desarrollar esta infraestructura es la posibilidad de procesar liquidaciones fuera de los horarios bancarios tradicionales.

Mientras los sistemas convencionales de tarjetas suelen depender de jornadas bancarias de cinco días hábiles, las redes blockchain permiten mover fondos durante fines de semana y feriados.

Esto puede ofrecer nuevas alternativas para las instituciones que necesitan transferir dinero entre distintos participantes del sistema de pagos.

Sin embargo, la compañía no detalló cuánto tiempo demandan las operaciones en cada red ni qué diferencias de costos existen entre ellas.

Visa prepara pagos con stablecoins más flexibles con Monad. (Imagen creada con IA)

Monad prepara una herramienta de privacidad para instituciones

Además de la integración con Visa, Category Labs, la compañía que desarrolla Monad, trabaja en una nueva función denominada Private Settlement.

Su lanzamiento está previsto para los próximos meses y apunta a resolver uno de los desafíos de los pagos institucionales mediante blockchain: proteger la información sensible de las transacciones.

La herramienta permitirá que determinados datos de las operaciones permanezcan confidenciales, pero que puedan ser consultados por auditores o reguladores cuando sea necesario.

Según detalló Category Labs, la función estará incorporada directamente en Monad y no requerirá utilizar una blockchain independiente. También permitirá operar con la misma liquidez que el resto de las transacciones de la red.

La propuesta busca que bancos, empresas y otras instituciones puedan utilizar infraestructura blockchain sin exponer públicamente todos los detalles de sus movimientos financieros.