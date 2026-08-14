La firma tecnológica prepara la mayor oferta publica inicial tras alcanzar una valoración privada de USD 965.000 millones. Los detalles

Anthropic, la empresa creadora de Claude, prepara su posible salida a Bolsa con una valoración que podría superar los u$s2 billones, algo que la convertiría en la mayor Oferta Pública Inicial (IPO) de la historia.

La compañía presentó de forma confidencial su documentación ante los reguladores de EE. UU. en junio. Aunque se desconoce una fecha para el debut, inversores y accionistas ya analizan cuánto podría valer en el mercado público.

La expectativa representa más del doble de la última valoración privada de Anthropic. En mayo, la empresa cerró una ronda de financiación de u$s65.000 millones, que elevó su valoración post-money hasta los u$s965.000 millones.

En ese momento, la compañía detalló ingresos anualizados superiores a u$s47.000 millones y proyectó un fuerte crecimiento para los próximos meses.

Una valoración de u$s2 billones implicaría que los inversores esperan que ese crecimiento continúe.

Algunos incluso consideran que Anthropic podría alcanzar una valuación mayor si consigue llevar sus ingresos hasta los niveles proyectados.

Anthropic prepara una IPO récord y apunta a una valoración de u$s2 billones

Cómo es el desafío de competir en inteligencia artificial

El principal interrogante pasa por la capacidad de Anthropic para sostener su crecimiento frente a competidores como OpenAI y Google.

La presión sobre los precios también representa un desafío. La aparición de modelos cada vez más baratos y de código abierto podría reducir los márgenes de las empresas líderes de inteligencia artificial.

Aun así, la demanda empresarial por Claude y el crecimiento de productos como Claude Code mantienen las expectativas elevadas.

Si Anthropic consigue una valoración cercana a u$s2 billones, su debut establecería un nuevo récord y podría convertirse en una referencia para el resto de las compañías de inteligencia artificial.

También sería una prueba para las elevadas valoraciones alcanzadas por el sector durante el boom de la IA.

El mercado deberá determinar si el crecimiento de Anthropic alcanza para justificar el precio que los inversores están dispuestos a pagar.