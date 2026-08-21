La definición de OpenAI llega en plena disputa con Anthropic por liderar la carrera de las inteligencias artificiales hacia la bolsa de Estados Unidos

Anthropic, su principal rival, reporta ingresos anualizados superiores y apunta a una OPI con valuación de u$s2 billones.

La valuación actual de OpenAI es de u$s852.000 millones; sus ingresos anuales aumentaron 35% este trimestre.

OpenAI planea su salida a bolsa para 2027, o antes, según confirmó su CFO Sarah Friar a empleados.

OpenAI saldrá a bolsa en 2027, o antes si el ritmo de crecimiento del negocio se mantiene, según confirmó la directora financiera de la compañía, Sarah Friar, a los empleados durante una reunión general realizada el miércoles.

La ejecutiva ofreció la señal interna más clara hasta el momento sobre el cronograma de la salida a bolsa del laboratorio de inteligencia artificial, más de dos meses después de que la empresa presentara ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, una declaración S-1 de forma confidencial.

Friar remarcó que la salida a bolsa no representa un objetivo en sí mismo, sino una instancia más de financiamiento. "La salida a bolsa no es una meta final, es un hito, otra ronda de financiamiento. Recaudamos 122 mil millones de dólares en marzo, y eso nos da flexibilidad", dijo la CFO ante el personal, según indicó CNBC. OpenAI tiene actualmente una valoración post-money de u$s852.000 millones.

Los ingresos que la compañía muestra antes de cotizar

Los ingresos de OpenAI son la variable que la empresa exhibe para justificar el paso hacia el mercado público.

Según las diapositivas presentadas por Friar, el ritmo anualizado de ingresos de la compañía aumentó 35% en lo que va del trimestre, mientras que los ingresos del segmento empresarial subieron 50%. Los productos de programación y trabajo, entre ellos Codex, ya llegan a 20 millones de usuarios activos semanales.

En el segundo trimestre, OpenAI generó u$s6.700 millones, un incremento del 18% respecto del anterior, con lo que cerró julio con un ritmo anualizado de u$s40.000 millones. La cifra queda por debajo de la de su principal competidor.

Anthropic, la creadora de Claude, reportó u$s11.500 millones en el mismo período y cerró julio con un ritmo anualizado de u$s65.000 millones.

El anuncio llega además tras una seguidilla de salidas de ejecutivos senior:

La directora de ingresos, Denise Dresser , dejó su puesto en las últimas semanas

, dejó su puesto en las últimas semanas El histórico Brad Lightcap abandonó la compañía

abandonó la compañía La jefa de negocios de producto, Fidji Simo, también se fue

Anthropic podría salir a bolsa primero, y a Friar no le preocupa

Uno de los puntos que Friar abordó frente a los empleados fue la posibilidad de que Anthropic, su principal rival, salga a bolsa antes que OpenAI.

La compañía detrás de Claude también presentó su documentación de forma confidencial ante los reguladores y ya mantiene reuniones tempranas con potenciales inversores, antes de una eventual salida en el otoño boreal.

"Existe la posibilidad de que ellos hagan pública esa documentación confidencial en las próximas semanas y salgan a bolsa en septiembre. No pasa nada, nosotros seguimos nuestro propio camino", señaló la CFO, según las mismas fuentes citadas por CNBC.

La valoración de u$s2 billones que divide a Wall Street

La comparación entre ambas empresas de IA no se limita al cronograma. Según reportó el Financial Times, los accionistas de Anthropic esperan que la compañía debute con una valoración superior a los u$s2 billones, lo que la convertiría en la mayor Oferta Pública Inicial de la historia y la ubicaría por encima de SpaceX. La última ronda privada de la firma, cerrada en mayo, la había valuado en u$s965.000 millones.

Para sostener ese salto, los inversores proyectan que Anthropic alcance entre u$s100.000 millones y u$s120.000 millones de ingresos anualizados hacia diciembre, un crecimiento superior al 800% en un año. Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan lideran el proceso de colocación.

No todos coinciden con esa expectativa. Patrick Corrigan, profesor de derecho en la Universidad de Notre Dame, cuestionó si los fundamentos del negocio alcanzarán para sostener semejante precio, mientras el mercado sigue de cerca cómo la guerra de precios entre los modelos de lenguaje podría afectar los márgenes de ambas compañías antes de sus respectivos debuts.