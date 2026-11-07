Bitcoin perforó los u$s75.000, perdió los soportes técnicos que venía defendiendo y dejó un rastro de u$s1.100 millones en liquidaciones de posiciones compradas. Es decir, el rebote que celebró el mercado el miércoles de la semana pasada duró 48 horas.

El informe de empleo de octubre que publicó la Oficina de Estadísticas Laborales el viernes mostró la creación de 165.000 puestos de trabajo, muy por encima de los 65.000 que proyectaba el consenso. El desempleo bajó de 4,2% a 4,1%, las revisiones sumaron 84.000 puestos a los datos de agosto y septiembre, y los salarios horarios promedio subieron 0,4% respecto de septiembre.

Para cualquier otro activo esto implicaría una buena noticia. Para los activos de riesgo es exactamente lo contrario, porque un mercado laboral fuerte le quita a la Reserva Federal cualquier urgencia por bajar las tasas y le agrega argumentos para hacer lo opuesto si la inflación no cede.

La reacción fue inmediata. Las probabilidades de una suba de un cuarto de punto en la reunión del 9 de diciembre pasaron del 66,9% al 76,8% según CME FedWatch, y algunas mediciones sobre futuros de fondos federales las ubicaron cerca del 79%. En el encuentro del 28 de octubre el organismo había mantenido la tasa en el rango de 3,75% a 4% y dos funcionarios ya se habían inclinado por un aumento en lugar de un recorte.

Dicho de otro modo, el mercado ya no discute si la Fed va a ayudar. Discute cuánto va a apretar. Y para un activo que no paga rendimiento, una tasa de referencia más alta es competencia directa.

Los que compraron el rebote perdieron u$s1.100 millones

Cuando se confirmó que los demócratas se quedaban con las dos cámaras del Congreso, Bitcoin rebotó desde los u$s75.600 hasta superar los u$s80.000. Fue gracias al cierre forzado de posiciones vendidas, con u$s380 millones liquidados en una sola hora contra apenas u$s90 millones en posiciones compradas, como quedó registrado cuando Bitcoin recuperó los u$s80.000 después de las elecciones y el rebote lo pagaron los que apostaban a la baja.

Bitcoin perdió los u$s75.000 y enfrenta cuatro fechas clave para su recuperación

Dos días después ocurrió exactamente lo inverso y con mucho más volumen. Según CoinGlass, en 24 horas se liquidaron u$s1.270 millones en posiciones de derivados y u$s1.100 millones correspondieron a apuestas al alza, es decir cerca del 88% del total. Solo en Bitcoin las liquidaciones alcanzaron los u$s325 millones, con un 90,2% del lado comprador.

"El rebote del miércoles liquidó a los pesimistas y la caída del viernes liquidó a los optimistas que entraron en el rebote", resume la analista cripto Laura Ventura a iProUP. "Quien compró creyendo que la incertidumbre electoral se había despejado quedó del lado equivocado de la segunda pata del movimiento", agrega la experta.

En términos de mercado, el alivio post electoral funcionó como una trampa de liquidez que costó más de mil millones de dólares y que, valga el subrayado, fue debidamente advertido por este medio.

Para el lector que opera con apalancamiento, la moraleja es bastante concreta. Un rebote que se construye sobre liquidaciones forzadas no es demanda real. Es cobertura. Y la cobertura se termina.

Bitcoin cayó con las tecnológicas

El jueves hubo una liquidación generalizada de activos de riesgo:

El Nasdaq Composite cayó 5,5% , su peor rueda desde abril de 2025

, su peor rueda desde abril de 2025 El Nasdaq 100 retrocedió 6,4%

El Kospi de Corea del Sur llegó a perder 8,8%

Bitcoin acompañó la baja, lo que era esperable dada su correlación histórica con las acciones tecnológicas. El problema es lo que pasó el viernes. Las acciones rebotaron y Bitcoin no. El Nasdaq Composite subió 1,8% en la primera hora y se mantenía 1,2% arriba, el S&P 500 avanzaba 0,6% y papeles como SanDisk y Micron Technologies ganaban 6,3% cada uno. En el mismo momento, Bitcoin perforaba los u$s75.000 y marcaba su mínimo desde el 21 de agosto.

Esa asimetría es la peor combinación posible. El activo bajó cuando bajó el riesgo global y siguió bajando cuando el riesgo global se recuperó. Si la caída fuera puramente macroeconómica, el rebote de las acciones debería haberla frenado. No la frenó, lo que indica que hay vendedores propios del ecosistema cripto que no responden al humor de Wall Street.

Hay además un canal específico que conecta la política con el sector y que explica parte del castigo. Los inversores temen que el control demócrata de las dos cámaras desacelere la construcción de centros de datos y el desarrollo de inteligencia artificial, y eso golpea de lleno a los mineros de Bitcoin, muchos de los cuales reconvirtieron su capacidad de cómputo hacia servicios de IA para sostener sus márgenes.

El colchón se achicó del 10% al 3%

El indicador estructural que venía sosteniendo el argumento alcista perdió casi todo su margen en 48 horas. La media móvil de 200 días es la referencia que usan los operadores para definir si un activo está en tendencia alcista o bajista de largo plazo.

Bitcoin llegó a la jornada electoral del 3 de noviembre un 5,2% por encima de ese nivel, ubicado en torno a los u$s73.200, una posición inusual que lo diferenciaba de los tres medios términos anteriores, cuando Bitcoin rompió el patrón de las elecciones de medio término que venía desde 2014.

Con el rebote del miércoles esa distancia se amplió hasta cerca del 10%. Con la caída del viernes quedó en torno al 3%, y en el mínimo de u$s74.762 bajó a aproximadamente 2%.

Dicho de otro modo, el argumento de que Bitcoin sigue en tendencia alcista de largo plazo pasó de tener un colchón cómodo a sostenerse por un margen de dos puntos porcentuales. Si el precio perfora los u$s73.200, ese argumento se cae y el activo entra formalmente en la configuración que tuvo en 2014, 2018 y 2022.

En el corto plazo ya se perdieron dos niveles. Bitcoin quedó por debajo de su media de 50 semanas simple, en u$s77.533, y de su media exponencial de 50 semanas, en torno a los u$s78.400. El soporte que estaba defendiendo el viernes es la línea de tendencia que viene desde mediados de septiembre, cerca de los u$s75.500.

"Una recuperación genuina necesitaría ver máximos y mínimos crecientes en las temporalidades cortas", sostiene el analista cripto Rodrigo Mansilla. El especialista identifica los u$s73.000 y los u$s68.000 como objetivos posibles a la baja y plantea que "Bitcoin necesitaría recuperar y sostener los u$s80.000 para dar una señal de fortaleza renovada".

Los ETF llevan cuatro ruedas consecutivas sacando plata

El flujo institucional es el otro factor que explica por qué el rebote no se sostuvo, y viene deteriorándose desde antes de la elección.

Los fondos cotizados de Bitcoin al contado de Estados Unidos registraron salidas netas por u$s430,2 millones el jueves 5 de noviembre. Dentro de ese total, el FBTC de Fidelity perdió u$s199,9 millones y el IBIT de BlackRock otros u$s105 millones.

Sumado a las ruedas anteriores, el cuadro es el siguiente. u$s643,2 millones el 30 de octubre, u$s398,6 millones el 2 de noviembre, u$s115,6 millones el 3 y u$s430,2 millones el 5. En total, alrededor de u$s1.587 millones en cuatro ruedas, con un acumulado de noviembre que llegaba a unos u$s869,8 millones hasta el jueves.

El punto que marcan los analistas de Bitfinex es que cualquier recuperación sostenida requiere demanda real en el mercado spot, y los flujos de los ETF indican que esa demanda no está apareciendo por ese canal. Mientras los fondos saquen dinero, los rebotes van a depender de liquidaciones de posiciones vendidas, que es exactamente lo que falló esta semana.

Las empresas diversificaron y el mercado no les creyó

Las tres compañías cotizantes más representativas del ecosistema pasaron el año construyendo líneas de ingresos que no dependieran del precio de las criptomonedas. Y en buena medida lo lograron.

Coinbase reportó una caída del 23% interanual en ingresos por transacciones, hasta u$s590 millones, con el volumen spot minorista bajando 9% respecto del trimestre anterior. Pero su EBITDA ajustado creció 60% secuencialmente hasta u$s333 millones, los saldos promedio de USDC marcaron un récord de u$s22.000 millones y los usuarios diarios de mercados de predicción subieron más del 60% en un trimestre.

Esa línea más los derivados ya representan cerca de un cuarto de los ingresos por transacciones, con más de u$s200 millones anualizados solo en predicciones.

Circle, la emisora de USDC, informó ingresos totales por u$s865 millones con un alza del 17%, aunque u$s182 millones provinieron de preventas del token de su cadena Arc. Descontando eso, los ingresos cayeron alrededor del 8%. El ingreso por reservas bajó 8% interanual hasta u$s658 millones por la baja de tasas, la oferta de USDC quedó en u$s73.900 millones, prácticamente plana en el año, y la compañía recortó cerca del 5% de su personal.

Como contrapeso, el volumen de transacciones de USDC creció 49% interanual hasta u$s13,9 billones. La reacción de los inversores fue inequívoca. Las acciones de Coinbase cerraron en u$s134,70, las de Robinhood en u$s80,91 y las de Circle en u$s67,85, con la emisora de la stablecoin cayendo 11% en cinco ruedas. Barclays recortó su precio objetivo para Coinbase de u$s149 a u$s120.

En medio de la caída generalizada, Zcash subía más del 5% y cotizaba en torno a los u$s1.326, siendo prácticamente el único activo relevante en verde. El interés por los activos enfocados en privacidad es el único segmento que está funcionando.

Las cuatro fechas que hay que mirar

El martes 10 de noviembre a las 10.30 de Argentina se publica el índice de precios al consumidor de octubre en Estados Unidos. Es el último dato de inflación antes de la reunión de la Reserva Federal del 9 de diciembre.

Con el mercado descontando una suba de tasas entre el 77% y el 81%, cualquier sorpresa inflacionaria al alza refuerza ese escenario y cualquier dato más frío lo relaja. En septiembre el índice general había subido 0,6% mensual y 3,7% interanual. Una particularidad de esta medición es que no se van a publicar variaciones interanuales para octubre, así que la lectura mensual y el núcleo concentran toda la atención.

El viernes 13 a las 10.30 llega el índice de precios al productor de octubre, que mide la inflación mayorista y suele anticipar presiones sobre los precios al consumidor. En septiembre había subido 1,3% mensual y 6,3% interanual, un número alto que conviene mirar. El jueves 12 se publican las ventas de viviendas usadas, de menor impacto. El lunes 9 no hay datos relevantes, lo que deja a los mercados operando sobre el cierre semanal y el posicionamiento.

El martes 17 después del cierre reporta Nvidia, y esto importa más de lo que parece para las criptomonedas. Por el canal de los mineros reconvertidos a inteligencia artificial y por la correlación con el apetito de riesgo tecnológico, el balance de la compañía puede mover al mercado cripto tanto como un dato macroeconómico. Las proyecciones del mercado anticipan un movimiento cercano al 5,8% en cualquier dirección para la acción.

Y queda un comodín sin confirmar. Alrededor del 18 y 19 de noviembre podría concretarse un encuentro entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en el marco de la cumbre de APEC en Shenzhen. No está confirmado, pero cualquier señal de distensión geopolítica sería un catalizador positivo para los activos de riesgo.

En cuanto a niveles, el mapa quedó bastante definido:

Hacia abajo: los u$s75.500 de la línea de tendencia, los u$s73.200 de la media de 200 días que es la línea estructural, y los u$s69.000 que marcan el máximo del ciclo de 2021

Hacia arriba, los u$s77.533 y los u$s78.400 de las medias de 50 semanas, y los u$s80.000

Para el ahorrista argentino que mira todo esto desde afuera, la recomendación práctica no cambia por una semana movida. La volatilidad de estos días es alta y el apalancamiento la amplifica, así que conviene revisar qué conviene saber antes de comprar criptomonedas en Argentina y recordar que quienes buscan refugio en dólares digitales sin exposición a la volatilidad tienen en las stablecoins un instrumento distinto al de Bitcoin.