En las últimas 24 horas, la cripto más relevante se mantuvo estable. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

Satoshi Nakamoto lanzó Bitcoin en 2009 para pagos descentralizados, siendo clave como refugio de valor pese a desafíos.

El mercado global de criptomonedas suma u$s2,54 billones; Bitcoin domina con 59,80% y Ethereum con 10,69%.

Bitcoin cotiza en u$s75.583,29, con una leve suba de 0,19% este 6 de noviembre, liderando el mercado cripto.

Con una capitalización de mercado de u$s1,52 billones, Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, subió 0,19% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s75.583,29 este viernes, de acuerdo con Binance.

CoinMarketCap registra este viernes 6 de noviembre una capitalización de u$s2,54 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 40.128 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -0,10% en el último día. Bitcoin lidera con un 59,80% de dominancia, seguido por Ethereum con el 10,69%. Las otras monedas digitales agruparon el 29,52% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes viernes 6 de noviembre, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s75.583,29 (-0,19%)

Ethereum: u$s2.222,93 (-1,01%)

BNB: u$s694,39 (0,70%)

Ripple: u$s1,19 (-4,73%)

Solana: u$s90,30 (0,03%)

Cardano: u$s0,19 (2,50%)

Polkadot: u$s0,93 (3,59%)

Dogecoin: u$s0,07 (1,41%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al viernes 6 de noviembre:

Bitcoin: $125,22 millones

Ethereum: $3,68 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $1.974,26

Solana: $150.332,50

Cardano: $311,60

Polkadot: $1.554,84

Dogecoin: $121,17

Polygon: $155,09

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al viernes 6 de noviembre son los siguientes:

USDT: $1.651,20

DAI: $1.655,99

USDC: $1.653,50

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo conocido como Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en transformar el sistema financiero global. Su objetivo es ofrecer una forma descentralizada de realizar pagos sin depender de bancos ni gobiernos.

Bitcoin funciona mediante un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos. Este proceso asegura la seguridad de la red, aunque tiene como inconveniente un alto consumo de energía.

Con el paso del tiempo, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, gracias a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta retos como la escalabilidad y los altos costos de las transacciones. La Lightning Network es una de las soluciones que busca mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha estado bajo escrutinio por su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más importante, con un impacto significativo en el sector financiero global.